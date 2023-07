1 acheteur américain sur 4 souhaite déménager dans une nouvelle ville

Avec des taux hypothécaires à Des sommets de 20 ansde plus en plus de personnes cherchent à déménager des villes côtières à coût élevé vers des endroits du sud et du sud-ouest, avec Las Vegas comme première destination.

Près de 26% des requêtes de recherche de propriété sur le courtage immobilier en ligne Redfin.com concernent des villes où les acheteurs potentiels ne vivent pas, sur la base des données des trois mois se terminant en juin 2023. C’est le pourcentage le plus élevé depuis 2017, lorsque Redfin a commencé à suivre les données de migration.

Les coûts d’accession à la propriété semblent être le moteur de la tendance, car la majorité des acheteurs de maisons viennent de villes où les prix des maisons sont parmi les plus élevés du pays, comme New York ou Los Angeles.

Sur la base d’une analyse de 100 zones métropolitaines, les 10 villes suivantes ont enregistré le flux net le plus élevé de recherches immobilières sur le site Web de Redfin. L’afflux net est le nombre de personnes qui cherchent à s’installer dans une ville moins le nombre de personnes qui cherchent à partir.

Las Vegas : 5 700 Phénix: 5 300 Tampa, Floride : 5 000 Orlando Floride: 4 900 Sacramento, Californie : 4 800 North Port-Sarasota, Floride : 4 700 Cape Coral, Floride : 4 100 Dallas : 4 100 Miami : 3 700 Houston : 3 600

Pour toutes les villes de cette liste, le plus grand nombre d’acheteurs potentiels de maisons en dehors de la ville sont de Los Angeles, Seattle, New York ou Chicago, selon l’étude. Cela a du sens, car ce sont certaines des villes où le plus d’acheteurs semblent vouloir partir.

Voici les 10 métros avec le plus grand flux net de recherches immobilières, qui mesure le nombre de requêtes de recherche intéressées à quitter une zone métropolitaine moins le nombre de requêtes de recherche concernant le déménagement dans cette même ville.

San Fransisco : 28 100 La ville de New York: 24 200 Los Angeles: 20 900 Washington DC: 15 700 Chicago: 4 900 Boston: 4 400 Seattle : 3 900 Hartford, Connecticut : 3 500 Denver : 2 300 Détroit : 2 300

Les modèles de recherche suggèrent que les acheteurs de maisons cherchent à quitter les grands centres côtiers pour les villes des États à faible fiscalité qui ont des prix des maisons considérablement moins chers.

Par exemple, la plupart des acheteurs de l’extérieur de la ville à la recherche de propriétés à Las Vegas viennent de Los Angeles. Le coût médian d’une maison à Las Vegas est de 412 500 $ en juin, soit près de la moitié du coût médian de 975 000 $ pour les maisons à Los Angeles, selon les données de Redfin.

Aux fins de l’étude, une personne naviguant sur Redfin est considérée comme un migrant si elle a visité 10 propriétés dans une autre ville au cours des trois mois se terminant en juin 2023. Les classements nets d’entrée et de sortie ont été compilés sur la base du nombre total de migrants.

