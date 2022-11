1 à 2 milliards de dollars de fonds clients FTX manquants: rapport

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et directeur général de FTX, à Hong Kong, Chine, le mardi 11 mai 2021.

“Nous avions un étiquetage interne déroutant et nous l’avons mal lu”, lit-on dans le message texte, et lorsqu’on lui a posé des questions spécifiques sur les fonds prétendument manquants, Bankman-Fried a écrit, “???”

Une source a estimé l’écart à 1,7 milliard de dollars. L’autre l’a estimé entre 1 et 2 milliards de dollars.

Reuters a révélé que les deux sources “occupaient des postes de direction chez FTX jusqu’à cette semaine” et ont ajouté qu'”ils avaient été informés des finances de l’entreprise par les meilleurs employés”.

Alameda, également fondée par Bankman-Fried, était considérée comme une société sœur de FTX. Ces liens confortables font actuellement l’objet d’une enquête par plusieurs régulateurs, dont le ministère de la Justice, ainsi que la Securities and Exchange Commission, qui étudie la manière dont FTX a géré les fonds des clients, selon plusieurs rapports.

Reuters et Le Wall Street Journal a découvert que Bankman-Fried, maintenant l’ancien PDG de FTX, a transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de son échange cryptographique à la maison de commerce d’actifs numériques, Alameda Research.

Alors que le FTX de Sam Bankman-Fried passe sous la protection de la faillite, Rapports Reuters qu’entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds clients ont disparu de l’échec de l’échange cryptographique.

Dimanche dernier, Bankman-Fried a convoqué une réunion avec des dirigeants à Nassau pour examiner les livres de FTX et déterminer le montant d’argent dont la société avait besoin pour couvrir le trou dans son bilan. (Bankman-Fried a confirmé à Reuters que la réunion avait eu lieu.)

Cela a été quelques jours difficiles pour FTX après que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté que sa société vendait le dernier de ses jetons FTT, la devise native de FTX. Cela faisait suite à un article sur CoinDesksoulignant qu’Alameda Research, le fonds spéculatif de Bankman-Fried, détenait un montant démesuré de FTT dans son bilan.

Non seulement la déclaration publique de Zhao a provoqué une chute du prix du FTT, mais elle a également conduit les clients FTX à frapper les sorties. Bankman-Fried a déclaré dans un tweet que les clients de FTX avaient exigé dimanche environ 5 milliards de dollars de retraits, qu’il a qualifiés de “plus importants avec une énorme marge”. C’était le jour de la réunion d’urgence de SBF dans la capitale des Bahamas.

Les chefs des équipes réglementaires et juridiques de FTX auraient été dans la salle, alors que Bankman-Fried a révélé plusieurs feuilles de calcul détaillant le montant d’argent que FTX avait prêté à Alameda et dans quel but, selon Reuters.

Ces documents, qui reflétaient apparemment la situation financière la plus récente de la société, montraient un transfert de 10 milliards de dollars de dépôts de clients de FTX à Alameda. Ils ont également révélé que certains de ces fonds – quelque part dans la fourchette de 1 à 2 milliards de dollars – ne pouvaient pas être comptabilisés parmi les actifs d’Alameda.

Le processus de découverte financière a également mis au jour une “porte dérobée” dans les livres de FTX qui a été créée avec un “logiciel sur mesure”.

Les deux sources parlant à Reuters l’ont décrit comme un moyen pour l’ex-PDG Bankman-Fried d’apporter des modifications au dossier financier de l’entreprise sans signaler la transaction en interne ou en externe. Ce mécanisme aurait théoriquement pu, par exemple, empêcher le transfert de 10 milliards de dollars à Alameda d’être signalé à son équipe de conformité interne ou à des auditeurs externes.

Reuters dit que Bankman-Fried a refusé catégoriquement de mettre en place une soi-disant porte dérobée.

FTX et Alameda Research n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.