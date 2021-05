1-800-Flowers peut répondre à la demande de fleurs en cette fête des mères, déclare le PDG

Le PDG de 1-800-Flowers, Chris McCann, a déclaré jeudi que l’entreprise pouvait surmonter les pénuries mondiales de fleurs et de baies.

« Les fermes ne sachant pas comment planifier pour cette année, ont réduit et cela cause un peu de discorde », a déclaré McCann à « Squawk Box » de CNBC. « Cela, combiné à certaines conditions météorologiques, a créé le défi que nous voyons aujourd’hui dans l’industrie florale. »

Après une faible demande de fleurs et de baies à la même époque l’année dernière, les agriculteurs ont réduit leurs plantations, ce qui a entraîné des pénuries mondiales cette année. Malgré les pénuries, 1-800-Flowers est convaincu que ses fleuristes locaux ont suffisamment d’approvisionnement pour répondre à la demande de la fête des mères de cette année.

« Heureusement, en raison de la taille et de l’échelle que nous avons et de la taille des relations que nous entretenons dans la communauté en pleine croissance, nous sommes en mesure de gérer cela et, en fait, d’aider beaucoup de nos fleuristes locaux à obtenir les fournitures dont ils ont besoin. donnez-nous l’anticipation d’une fête des mères très réussie cette année, a déclaré McCann.

C’est la même chose pour son approvisionnement en baies. « Nous sommes en avance sur la courbe là-bas et nous ne voyons pas non plus que cela ait un impact sur nos vacances de fête des mères », a déclaré McCann.

Au début de la pandémie, la demande de baies fraîches a chuté en grande partie en raison des fermetures de restaurants, donc les fournisseurs réduire la production de petits fruits en prévision d’une faible demande cette année. Ensuite, la demande de baies a augmenté lorsque les Américains étaient coincés chez eux, créant une pénurie.

Soren Bjorn, président de la division Amériques de Driscoll, la plus grande société de baies au monde, a demandé aux fournisseurs d’augmenter leurs superficies de fraises cet automne, mais ces baies ne seront disponibles qu’au printemps prochain, selon le Wall Street Journal.

Mais les parts de 1-800-Flowers étaient en baisse d’environ 6% jeudi. Son action a gagné près de 23% cette année, portant sa valeur marchande à plus de 2 milliards de dollars.

Le géant des fleurs a déclaré qu’il était en mesure d’élargir sa clientèle pendant la pandémie, car de plus en plus de personnes achetaient des cadeaux en ligne et qu’il prévoyait une croissance continue pour l’année prochaine. 1-800-Flowers a annoncé un bénéfice inattendu la semaine dernière et a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre.

« Nous avons eu ce grand élan de croissance dans la pandémie, accéléré par la pandémie, il nous a mis à un nouveau niveau », a déclaré McCann. « Notre capacité à gérer cela nous a donné la confiance nécessaire pour orienter pour le quatrième trimestre, dans lequel nous sommes actuellement, un taux de croissance à deux chiffres de 10 à 15%, en plus des 61% que nous avons augmenté l’année dernière. »

La société prévoit également une forte croissance pour le prochain exercice, à compter de la fin de ce trimestre.

« Nous avons même guidé une croissance à deux chiffres la semaine dernière pour le prochain exercice », a déclaré McCann. «Sur la base de ce que nous voyons ce trimestre, sur la base de ce que nous voyons le défi de la chaîne d’approvisionnement que nous avons et sur la base de ce que nous voyons la confiance des consommateurs à l’avenir. Nous pensons que nous portons simplement l’entreprise à un nouveau niveau pour croître à partir d’ici. «

L’un des facteurs de l’amélioration de ses performances a été le redressement de son activité Sheri’s Berries depuis son acquisition en 2019.

«Nous avons acheté des baies de Sheri il y a environ 18 mois et cela a été un succès retentissant pour nous», a déclaré McCann. « Nous avons pris une entreprise qui stagnait en croissance, ne faisant pas d’argent, nous l’avons maintenant bien en croissance à deux chiffres. »