1 600 Britanno-Colombiens sont morts d’empoisonnements à des drogues toxiques au cours des 9 premiers mois de 2022

La Colombie-Britannique est sur la bonne voie pour dépasser les 2 000 décès dus à la crise des drogues toxiques pour une deuxième année consécutive, selon les derniers bilans de décès du BC Coroners Service.

Il y a eu 171 vies perdues en septembre, a indiqué le service dans une mise à jour lundi 7 novembre, ce qui équivaut à près de six personnes qui meurent chaque jour.

“Tant ceux qui consomment occasionnellement de la drogue que ceux qui sont dépendants de substances sont à risque de mort subite à cause du marché illicite imprévisible”, a déclaré Lisa Lapointe, coroner en chef, dans un communiqué.

« Les personnes qui se sont abstenues pendant un certain temps ou celles qui consomment normalement des stimulants courent un risque accru. Leur tolérance aux opioïdes est faible et la prévalence du fentanyl dans l’approvisionnement illicite est élevée.

La majorité, soit 71 %, de ceux qui ont des surdoses mortelles ont entre 30 et 59 ans. Soixante-dix-neuf pour cent étaient des hommes – des statistiques cohérentes depuis que les drogues illicites ont commencé à empoisonner mortellement un nombre impressionnant de Britanno-Colombiens en 2016.

Septembre est le 24e mois consécutif au cours duquel au moins 150 décès soupçonnés d’avoir été causés par la toxicité de drogues illicites ont été signalés au BC Coroners Service.

La toxicité des drogues illicites est la principale cause de décès non naturel en Colombie-Britannique et vient juste après les cancers en termes d’années de vie perdues. Au moins 10 505 Britanno-Colombiens ont été tués par des drogues illicites depuis que l’urgence de santé publique sur les méfaits liés à la toxicomanie a été déclarée pour la première fois en avril 2016.

