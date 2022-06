1/6 Plats à emporter : Trump en colère, avertissements juridiques catastrophiques et ketchup

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a tenu une audience surprise mardi, délivrant un nouveau témoignage alarmant sur les actions en colère, provocantes et vulgaires de Donald Trump alors qu’il ignorait les avertissements répétés contre la convocation de la foule au Capitole, puis refusait d’intervenir pour arrêter le meurtrier violence alors que les émeutiers assiègent.

Le témoin Cassidy Hutchinson, une assistante moins connue de la Maison Blanche, a repoussé les avertissements de l’équipe de Trump contre le témoignage et a fourni une connaissance de première main de ce qu’elle a vu et entendu à la veille de l’insurrection du 6 janvier 2021, une proximité avec le pouvoir qui donne de nouveaux détails étonnants dans l’enquête d’un an du panel.

Avec des souvenirs calmes et détaillés, Hutchinson a témoigné d’un Trump provocant qui savait qu’il y avait des armes à feu et d’autres armes dans la foule du rassemblement à la Maison Blanche, a quand même envoyé ses partisans au Capitole et a tenté en vain de soulever physiquement le volant de son chauffeur de limousine présidentielle. pour qu’il puisse les rejoindre.

Avant de rejoindre la Maison Blanche, Hutchinson avait travaillé dans certains des bureaux républicains les plus conservateurs de Capitol Hill. Elle a été embauchée comme assistante spéciale du président et promue au poste de chef de cabinet de Trump, Mark Meadows.

Voici les faits saillants de la sixième audience.

ATOUT EN COLÈRE, DÉFIANT, VULGAIRE

Trump était en colère et provocant le matin du 6 janvier, alors qu’il évaluait la taille de la foule pour son rassemblement devant la Maison Blanche, contrarié que tous ceux qui avaient répondu à sa convocation pour venir à Washington puissent entrer pour le voir. à cause des lignes de sécurité.

A appris que des armes à feu, des couteaux et d’autres armes étaient confisqués lors des contrôles de sécurité, Trump s’en fichait. “Ils ne sont pas là pour me faire du mal”, a déclaré le président. Il voulait supprimer les stations de magnétomètre pour permettre à plus de personnes d’entrer sur le terrain, quel que soit leur armement.

“Enlevez les effing mags”, a aboyé un Trump agité à la sécurité quelques instants avant de monter sur scène, se souvient Hutchinson.

LES AVOCATS DE LA MAISON BLANCHE S’INQUIÈTENT DES CRIMES

Les avocats de Trump à la Maison Blanche tentaient d’étouffer le discours du président devant la foule qu’il avait convoquée pour son rassemblement “Stop the Steal” le 6 janvier, et ils essayaient d’arrêter ses projets d’aller au Capitole ce jour-là lorsque le Congrès certifierait les résultats des élections pour la victoire de Joe Biden.

Hutchinson a témoigné que l’avocat Eric Herschmann a déclaré qu’il “serait insensé” d’inclure une partie du langage que le président vaincu voulait ajouter à son discours – des commentaires comme se battre pour Trump, ou lui disant à la foule “Je serai là avec vous.” Herschmann a averti qu’un tel langage ne devrait pas être inclus pour des raisons juridiques et en raison de l’optique qu’il représenterait.

Cette langue est finalement restée dans le scénario alors que Trump a rallié la foule pour “se battre comme un enfer” et a promis qu’il les rejoindrait au Capitole.

Quelques jours avant le 6 janvier, l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, a suggéré qu’il y avait de “graves problèmes juridiques” si Trump se rendait au Capitole avec la foule, a rappelé Hutchinson.

“Nous devons nous assurer que cela ne se produise pas”, a-t-elle rappelé en disant Cipollone à l’approche du rallye.

Le matin du 6 janvier, Cipollone a réitéré ses inquiétudes selon lesquelles si Trump se rendait au Capitole pour intervenir dans la certification de l’élection, “Nous allons être accusés de tous les crimes imaginables”.

Hutchinson a ensuite décrit ce qui s’est passé après le rassemblement alors que Trump montait dans la limousine présidentielle, la «bête», comme on l’appelle, comme elle l’a relatée plus tard par le chef de cabinet adjoint de Trump pour les opérations.

Trump, à l’intérieur du véhicule, a tenté d’éloigner le volant du conducteur, exigeant d’être emmené au Capitole.

PROXIMITÉ ÉLECTRIQUE ET KETCHUP

L’audience s’est ouverte sur une Hutchinson calme et à la voix égale expliquant ses responsabilités professionnelles en conseillant Meadows, manipulant souvent ses téléphones portables, alors que le comité montrait un rendu architectural de la disposition de l’aile ouest.

Le bureau de Hutchinson était situé entre le bureau ovale d’un côté et le bureau de Meadow de l’autre. Le sien était également à côté de celui du personnel du vice-président.

Elle avait une vue d’ensemble des conversations dans les bureaux et au-delà.

Hutchinson a décrit avoir envoyé un appel téléphonique désespéré alors qu’elle se tenait dans les coulisses du rassemblement de Trump ce jour-là du chef du House GOP Kevin McCarthy, qui était contrarié que Trump ait envoyé la foule au Capitole alors qu’elle avait promis qu’ils n’iraient pas.

Elle a également raconté avoir aidé le personnel de la Maison Blanche à nettoyer le ketchup des murs de la salle à manger du bureau ovale après Trump, apprenant que son procureur général, William Barr, avait déclaré à l’Associated Press qu’il n’y avait pas eu de fraude à grande échelle pour faire basculer l’élection présidentielle, apparemment lancé une assiette de nourriture contre le mur.

Dans une scène captivante, Hutchinson se souvient avoir fait sortir l’avocat de Trump Rudy Giuliani de la Maison Blanche lorsqu’il lui a demandé si elle était “excitée par le 6”.

“Nous allons au Capitole, ça va être génial, le président va être là, il va avoir l’air puissant”, a-t-elle rappelé en disant Giuliani.

Quand elle est revenue à l’intérieur et a raconté à Meadows cette conversation, il lui a dit qu’il se passait beaucoup de choses.

“Les choses pourraient devenir vraiment, vraiment mauvaises”, lui a dit Meadows, se souvient-elle.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Farnoush Amiri, Mike Balsamo, Eric Tucker et Nomaan Merchant ont contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press