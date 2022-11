1/6 panel pour interviewer l’ancien agent des services secrets Tony Ornato

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain devrait interroger mardi l’ancien agent des services secrets Tony Ornato sur les actions de Donald Trump le jour de l’insurrection, selon une personne proche du dossier.

Ce sera la troisième fois que le comité interroge Ornato, qui a également été chef de cabinet adjoint de Trump pour les opérations. Les législateurs ont demandé son témoignage pour essayer de corroborer ce que d’autres témoins ont dit sur les actions de Trump le 6 janvier 2021, selon la personne qui a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement des dépositions à huis clos.

“Il y a des choses préoccupantes avec le service et si certains membres n’étaient pas tout à fait ouverts par rapport à ce qui s’est réellement passé”, a déclaré le représentant Bennie Thompson, président du comité, aux journalistes plus tôt ce mois-ci.

L’ancienne assistante de Trump, Cassidy Hutchinson, a témoigné publiquement au cours de l’été au sujet d’une conversation qu’elle a eue avec Ornato à la Maison Blanche le 6 janvier 2021. Elle a déclaré qu’Ornato lui avait rappelé comment Trump avait fustigé et saisi le volant du SUV présidentiel quand les services secrets ont refusé de le laisser aller au Capitole après un rassemblement à l’Ellipse.

“Le président a dit quelque chose comme:” Je suis le président effing, emmenez-moi au Capitole maintenant “”, a déclaré Hutchinson aux législateurs.

“Le président a tendu la main vers l’avant du véhicule pour saisir le volant. M. Engel a attrapé son bras, a dit ‘Monsieur; vous devez retirer votre main du volant. Nous retournons dans l’aile ouest. Nous n’allons pas au Capitole. M. Trump a ensuite utilisé sa main libre pour se précipiter vers Bobby Engel », a-t-elle témoigné.

Le récit de Hutchinson sur une altercation physique a été rapidement contesté par les responsables des services secrets. Les responsables ne contestent pas, cependant, que Trump a exigé avec colère d’être emmené au Capitole pour rejoindre une foule de ses partisans qui y marchaient et ont finalement violé le Capitole.

“Nous avions interrogé M. Ornato à plusieurs reprises”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, membre du panel, en réponse à des questions sur la véracité du témoignage de Hutchinson. « Sa mémoire ne semble pas aussi précise que la sienne. Nous serions certainement ravis qu’ils reviennent s’ils le souhaitent. »

Les alliés de Trump et son ancien chef de cabinet Mark Meadows ont également remis en question certains détails du témoignage de Hutchinson, dont une grande partie était des informations de seconde main. L’avocat de Meadows, George Terwilliger, a déclaré à l’Associated Press en juin que le témoignage de Hutchinson “ne pouvait pas supporter même cinq minutes de contre-interrogatoire fondamental”.

Mais plusieurs républicains de haut niveau se sont ralliés à la défense de Hutchinson, affirmant que le jeune assistant était connu pour être proche de Meadows et l’accompagnait souvent lors de réunions.

Le comité espère que la dernière série de témoignages d’Ornato pourra aider à clarifier les rapports contradictoires sur les tentatives furieuses de Trump de rester au pouvoir le jour de l’insurrection. Les législateurs recherchent également le témoignage d’Ornato alors qu’ils approfondissent ce que les services secrets savaient sur l’attaque contre le Capitole, y compris les messages texte manquants entre les agents envoyés à cette époque.

Le panel de neuf membres a obtenu plus d’un million de pages de documents et de communications de l’agence dans le cadre d’une assignation à comparaître. Le matériel devrait être inclus dans un rapport complet que le comité prépare et devrait publier d’ici la fin de l’année.

Farnoush Amiri, Associated Press