1/6 Le comité se rapproche de Trump avec des assignations à comparaître pour Roger Stone et Alex Jones

Le comité 1/6 a assigné à comparaître deux des alliés de Trump à Roger Stone et Alex Jones, qui se sont tous deux vantés d’avoir coordonné avec Trump le coup d’État.

Selon le Comité 1/6 :

Le président Bennie G. Thompson (D-MS) a annoncé aujourd’hui que le comité restreint avait délivré des assignations à comparaître à cinq personnes dans le cadre de son enquête sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis et ses causes. Le Comité exige des dossiers et des témoignages de cinq témoins qui ont aidé ou avaient eu connaissance de la planification et du financement des rassemblements des 5 et 6 janvier à Washington DC et de la marche et de l’attaque violente qui ont suivi contre le Capitole des États-Unis.





….

Pierre Roger aurait été à Washington les 5 et 6 janvier, a pris la parole lors de rassemblements le 5 janvier et devait prendre la parole lors du rassemblement du 6 janvier à l’Ellipse qui a directement précédé la violente attaque contre le Capitole. Avant de se rendre à Washington, M. Stone a fait la promotion de sa participation aux rassemblements et a sollicité un soutien pour payer la sécurité via le site Web stopthesteal.org. Pendant son séjour à Washington, M. Stone aurait utilisé des membres des Oath Keepers comme gardes de sécurité personnels, dont au moins un a été inculpé pour son implication dans l’attaque du Capitole. M. Stone a fait des remarques selon lesquelles il prévoyait de « mener une marche vers le Capitole » depuis le rassemblement Ellipse.

Alex Jones aurait aidé à organiser le rassemblement à l’Ellipse le 6 janvier qui a immédiatement précédé l’attaque du Capitole, notamment en facilitant un don pour fournir ce qu’il a décrit comme « quatre-vingt pour cent » du financement. M. Jones a pris la parole lors du rassemblement du 5 janvier sur Freedom Plaza, parrainé par la Coalition des quatre-vingts pour cent. M. Jones a déclaré que la Maison Blanche lui avait dit qu’il devait diriger une marche du rassemblement Ellipse du 6 janvier au Capitole, où le président Trump rencontrerait le groupe et prendrait la parole. M. Jones a promu à plusieurs reprises des allégations non étayées de fraude électorale, notamment en encourageant des personnes à assister au rassemblement Ellipse le 6 janvier et en laissant entendre qu’il était au courant des plans de l’ancien président concernant le rassemblement.

Le comité 1/6 se rapproche encore plus de Trump

Alex Jones s’est vanté d’avoir coordonné l’attaque 1/6 avec Donald Trump et les services secrets. Stone traînait avec les Proud Boys et est un proche confident de Trump qui aurait été en communication avec la Maison Blanche de Trump.

Stone et Jones sont deux des personnes qui sauraient certainement ce que faisait Trump. Ils ont tous deux joué le rôle d’organisateurs de rassemblements et d’intermédiaires lors du coup d’État.

Le comité 1/6 essaie clairement de faire le lien entre les rassemblements, l’attaque du Capitole et Trump.