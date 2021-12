1/6 Le comité laisse tomber le marteau sur Jim Jordan et demande un témoignage sur le coup d’État de Trump

Le Comité 1/6 a envoyé une lettre au représentant Jim Jordan (R-OH) lui demandant de témoigner sur la violence 1/6 et son rôle dans le complot de coup d’État de Trump.

1/6 Le comité veut un témoignage sur les conversations de Trump avec Jim Jordan et le complot du coup d’État

1/6 Le président du comité, Bennie Thompson (D-MS) a écrit à Jordan :

Les violences au Capitole ont commencé en début d’après-midi le 6 janvier. Il ne s’est calmé qu’après 16 h 17, lorsque le président Trump a publié un message enregistré sur vidéo ordonnant aux émeutiers de partir, associant ce message à des déclarations les qualifiant de » très spéciaux » et déclarant: » Je sais ce que vous ressentez « . Au cours des multiples heures de violence, de nombreux efforts ont été déployés pour atteindre le président Trump et son chef de cabinet afin d’exhorter le président Trump à apparaître immédiatement « à la télévision », faire une déclaration publique, donner un « ovale [office] adresse » ou demander aux émeutiers de se disperser, de « rentrer chez eux » et de quitter le Capitole. Plusieurs de ces communications, y compris celles du fils du président, ont clairement indiqué qu’aucun des tweets du président n’avait ni ne réprimerait la violence, et qu’une déclaration publique ordonnant aux émeutiers de quitter le Capitole était nécessaire. En effet, le tweet du président condamnant le vice-président Pence a semblé enflammer davantage les émeutiers.





Malgré les demandes urgentes que le président parle et ordonne aux émeutiers de partir, le président Trump n’a pas fait une telle déclaration pendant plusieurs heures alors que les émeutiers attaquaient la police et envahissaient et occupaient le Capitole. Le comité restreint a des témoignages indiquant que le président regardait la couverture télévisée de l’attaque depuis sa salle à manger privée attenante au bureau ovale au cours de cette période. Même après que la foule se soit finalement dispersée en fin de journée, le président Trump, par l’intermédiaire de son équipe juridique, a continué de chercher à retarder ou à entraver le décompte électoral. Et le tweet de M. Trump de ce soir-là a en outre révélé son point de vue sur la violence: » Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans ménagement et vicieusement dépouillé de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pour tellement long.’

Nous comprenons que vous avez eu au moins une et peut-être plusieurs communications avec le président Trump le 6 janvier. Nous aimerions discuter de chacune de ces communications avec vous en détail.

….

Les rapports publics suggèrent que vous pourriez également avoir des informations sur les réunions avec les responsables de la Maison Blanche et le président de l’époque en novembre et décembre 2020, et début janvier 2021, sur les stratégies pour annuler les résultats des élections de 2020. Nous aimerions également vous poser des questions sur toute discussion impliquant la possibilité de grâces présidentielles pour les personnes impliquées dans tout aspect du 6 janvier ou la planification du 6 janvier. Lorsqu’on vous a demandé lors d’une audience du comité des règles le 20 octobre 2021, si vous seriez prêt à partager avec le comité restreint les informations dont vous disposez concernant le 6 janvier et les événements qui ont précédé ce jour, vous avez répondu : « J’ai dit tout du long, « Je n’ai rien à cacher. » J’ai toujours été franc.

Le net commence à se resserrer autour de Jim Jordan

Jim Jordan a été évasif et a menti sur ses communications avec Trump le 1/6 pendant des mois. Trump lui-même a directement lié Jim Jordan par son nom au complot de coup d’État.

Jordan a déjà déclaré qu’il refuserait de coopérer avec le Comité 1/6 de quelque manière que ce soit, donc le comité semble préparer le terrain pour assigner Jim Jordan, et s’il refuse de se conformer, l’accuser pénalement d’outrage au Congrès.

Les choses ont très mal tourné, très vite pour Jim Jordan.