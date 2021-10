1/6 Le comité laisse tomber le marteau et menace les témoins de Trump de renvois criminels

Le comité House Select 1/6 ne joue pas à des jeux et fera des renvois criminels pour Trump et d’autres témoins républicains qui refusent de témoigner.

Le comité 1/6 pourrait renvoyer les témoins de Trump qui refusent de témoigner pour des accusations criminelles.

Le représentant Raskin a déclaré lorsque Ali Velshi de MSNBC a demandé si les renvois criminels seraient pour activité criminelle ou pour ne pas se présenter pour témoigner :

Ce pourrait être les deux. Quand nous arrivons à des gens qui ont commis des crimes le 6 janvier, nous allons le retourner, mais à en même temps, le président a signalé notre détermination à obtenir toutes les informations que nous sommes Demander. Ce n’est pas discrétionnaire ou optionnel. C’est les citations à comparaître du gouvernement ou des documents de votre part, vous avez témoigner à moins que vous ne le vouliez affirmer un cinquième amendement privilège contre l’auto-incrimination, et nous ne pense que cela existe.

Si quelqu’un comme le président Trump voudrait s’avancer hypothétiquement ou quelqu’un d’autre et dire que je fais de l’exercice privilège contre l’auto-incrimination et qui définit d’un tout autre processus où ils pourraient être utilisés immunité. En d’autres termes, nous allons immuniser vous de l’utilisation de toute information tu nous donnes, mais tu le fais quand même devoir témoigner. Donc c’est possible aussi. Le fait est que nous n’allons pas jouer à ces jeux pendant le Tl’administration croupion lorsqu’ils traité une citation à comparaître comme si elle était facultative, et c’est pas ce que c’est.

C’est un truc mortellement sérieux. Nous demandons des informations, et nous devons une rapport au peuple américain sur ce qui s’est passé et ce qui les changements que nous devons apporter à travers tout le système de gouvernement et la sécurité afin de protéger démocratie contre droite, attaques extrémistes violentes et manipulation politique et des indices.

Trump et sa bande d’insurrectionnels ne peuvent pas se cacher du comité 1/6.

Le message du représentant Raskin est que le Comité 1/6 a la Maison Blanche derrière eux, et ils ne plaisantent pas. Trump et ses co-conspirateurs ne peuvent plus se cacher derrière le pouvoir de la présidence, et s’ils refusent de témoigner, ils seront frappés d’accusations criminelles, d’amendes ou des deux.

Trump essaiera certainement de revendiquer le privilège exécutif ou de poursuivre, mais on pense qu’il n’a pas de privilège exécutif et que toute poursuite est susceptible d’échouer.

Le comité 1/6 vient d’avoir toute l’histoire de l’attaque du Capitole, et cette histoire a le potentiel d’être accablante pour Trump et les républicains de la Chambre et du Sénat.