1/6 Comité pour montrer les extraits du discours de Trump du 7 janvier destiné à assurer une transition ordonnée

Ce soir, le comité restreint montrera des extraits du discours de Trump du 7 janvier à la nation à la suite de l’attaque.

Très peu d’entre nous se souviennent même d’un discours du 7 janvier, dans lequel Trump a d’abord promis un transfert de pouvoir ordonné et mis en garde contre toute nouvelle violence de la part de ses partisans. Bien sûr, pendant deux jours, la nation est restée un peu en état de stupeur, et ce n’était pas une adresse mémorable. Après tout, contrairement à ce que les Américains attendent d’un discours présidentiel d’une telle gravité, le discours n’a pas été prononcé en direct. De toute évidence, le personnel de la Maison Blanche pensait qu’un discours en direct était très risqué. Intelligent, car Trump a toujours soutenu qu’il avait remporté les élections et avait même du mal à donner une adresse enregistrée adéquate.

Le discours enregistré a finalement joué en faveur de Trump en ce qu’il a étouffé certaines discussions sur l’invocation immédiate du 25e amendement. Mais ce soir, lors de l’audience aux heures de grande écoute, le Comité montrera les extraits d’un Trump impénitent, combattant l’aveu, essayant d’éviter la responsabilité, et peut-être se blessant davantage, même à ce moment-là, même après une insurrection ratée et un coup d’État.

Selon le Washington Post :

Le public a pu avoir un premier aperçu des extraits de cet enregistrement jeudi soir, lorsque le comité prévoit de proposer une conclusion audacieuse lors de sa huitième audience: non seulement Trump n’a rien fait malgré les supplications répétées d’assistants principaux pour aider à mettre fin à la violence, mais il s’est assis retour et j’ai aimé le regarder. Il l’a condamné à contrecœur – dans un discours de trois minutes le soir du 7 janvier – seulement après l’échec des efforts pour annuler les élections de 2020 et après que des assistants lui aient dit que des membres de son propre cabinet discutaient d’invoquer le 25e amendement pour le retirer de Bureau.

L’audience de ce soir peut contenir des moments d’horreur dans de nouvelles révélations, des nouvelles avec un impact similaire à celui du témoignage de Cassidy Hutchinson, des moments à couper le souffle. Les prises d’en haut ? Peut-être que les prises de vue offriront un répit, quelques minutes de soulagement comique, une brève période où l’on pourra jeter du pop-corn et rire du malheur et des insécurités de Trump.