1 500 tonnes de sable épandues après la dernière tempête de neige à Kelowna

Maintenant, plus de 24 heures après les importantes chutes de neige des 19 et 20 décembre à Kelowna, les équipes de la route et des trottoirs sont toujours en train de nettoyer.

Le personnel de la Ville a utilisé environ 1 500 tonnes métriques de sable au cours de cette période, et 23 unités de défrichage et de sablage sont toujours en activité. Les efforts se concentrent maintenant sur le dégagement des routes à flanc de colline et celles jugées «prioritaires 3», qui sont des routes locales et résidentielles.

Les efforts de sablage sont principalement concentrés sur les zones de priorité 1 et 2, qui sont des routes à trafic généralement plus élevé.

Le directeur des opérations routières, Andrew Schwerdtfeger, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les routes résidentielles soient dégagées d’ici jeudi (22 décembre) après-midi.

“Alors que le déneigement résidentiel se poursuit, nous devons retourner régulièrement sur les routes les plus fréquentées pour les poncer, car la circulation des véhicules comprime la neige et la polit pour qu’elle devienne glissante.”

Cinq unités sont toujours en service pour dégager les trottoirs de la ville et 14 membres de l’équipe travaillent au dégagement des arrêts de transport en commun.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaNeige