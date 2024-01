1 500 enfants ont reçu de fausses pastilles homéopathiques au lieu de vaccins salvateurs à New York

Une sage-femme de New York a administré près de 12 500 fausses pastilles homéopathiques à environ 1 500 enfants au lieu de leur administrer des vaccins standards qui pourraient sauver des vies. le Département de la Santé de l’État de New York a rapporté hier.

Jeanette Breen, une sage-femme agréée qui exploitait Baldwin Midwifery dans le comté de Nassau, a commencé à fournir des pastilles orales aux enfants vers le début de l’année scolaire 2019-2020, trois mois seulement après que l’État ait éliminé les exemptions non médicales pour les vaccinations scolaires standard. Elle a obtenu les granulés auprès d’un homéopathe à l’extérieur de New York et les a vendus sous forme d’une série intitulée « Programme d’homéoprophylaxie de l’immunité réelle ».

Le programme prétendait à tort protéger les enfants contre les maladies infectieuses mortelles couvertes par les calendriers de vaccination standards, notamment la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (couverts par le vaccin DTaP ou Tdap) ; hépatite B; rougeole, oreillons et rubéole (vaccin ROR) ; polio; varicelle; méningococcie; Hémophilus maladie grippale (HiB); et les maladies pneumococciques (PCV).

L’homéopathie est une pseudoscience qui prétend à tort que des problèmes médicaux peuvent être guéris ou prévenus par des dilutions extrêmes et ritualisées de substances toxiques qui provoquent les mêmes symptômes d’une maladie ou d’un état particulier lorsqu’elles sont administrées directement. Les produits homéopathiques sont souvent dilués à un point tel qu’ils ne contiennent plus un seul atome de la substance d’origine. Certains homéopathes affirment que les molécules d’eau peuvent avoir une « mémoire » de leur contact avec la substance, leur conférant par magie des pouvoirs de guérison. Les produits homéopathiques ne fonctionnent pas mieux que les placebos, mais s’ils sont mal dilués, ils peuvent être nocifs, voire mortels.

En 2022, les autorités fédérales ont condamné un homéopathe de Californie à près de trois ans de prison pour avoir vendu de fausses pastilles de vaccination contre la COVID-19 et pour falsification des dossiers de vaccination contre la COVID-19. À New York, le projet de Breen a commencé avant la pandémie et n’incluait pas de pilules pour le COVID-19, ce qui pourrait lui épargner l’attention des régulateurs fédéraux.

Le ministère de la Santé de New York a supprimé tous les faux carnets de vaccination de Breen pour les 1 500 enfants et contacte leurs parents ainsi que les écoles concernées. La plupart des enfants viennent de Long Island, mais certains sont aussi éloignés que le comté d’Erie. Environ 300 écoles sont concernées. Les enfants sont exclus de l’école jusqu’à ce que leurs parents apportent la preuve qu’ils respectent les exigences vaccinales.

Pendant ce temps, l’État a infligé une amende à Breen, qui a accepté une ordonnance de règlement qui lui interdit définitivement de fournir des vaccins et d’accéder au système d’enregistrement des vaccins de l’État, le système d’information sur la vaccination de l’État de New York. L’amende de l’État s’élève à 300 000 $. Breen a payé 150 000 $ et l’État a suspendu le reste à condition qu’elle reste en conformité avec les ordonnances de l’État.

“Une fausse déclaration ou une falsification des dossiers de vaccination met des vies en danger et sape le système qui existe pour protéger la santé publique”, a déclaré le commissaire à la santé de l’État, James McDonald, dans un communiqué. “Soyons clairs, le Département de la Santé de l’État de New York prend cette question au sérieux et enquêtera et utilisera tous les outils d’application à sa disposition contre ceux qui ont commis de telles violations.”