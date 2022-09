1 415 étudiants de l’UC Irvine jouent au jeu Red Light / Green Light, établissant un record du monde Guinness

Lorsque la série dramatique de survie sud-coréenne “Squid Game” a été diffusée sur Netflix en 2021, personne ne s’attendait à ce qu’elle prenne d’assaut le monde. Mais il l’a fait et avec lui sont revenus nos jeux d’enfance. L’Université de Californie à Irvine a relevé le défi de battre le record du monde Guinness du plus grand match de feu rouge-vert, tout cela grâce à Squid Game qui l’a aidé à faire son retour. L’université a organisé mercredi un jeu similaire dans le cadre de sa tradition de la semaine d’accueil. 1 415 étudiants ont participé à Aldrich Park et l’UCI s’est rendue sur Twitter pour partager la nouvelle.

Le tweet disait : « Les fourmiliers l’ont encore fait ! Avec une foule de 1 415 personnes, l’UCI a battu le titre Guinness World Records du plus grand match de feu rouge/feu vert ». Les participants peuvent être vus tenant une grande banderole de “Nous l’avons fait!” Vérifiez le ici:

🚦💙💛🐜🍽 Les fourmiliers l’ont encore fait ! Avec une foule de 1 415 personnes, l’UCI a battu le titre Guinness World Records du plus grand match de Red Light / Green Light. #UCIWelcome pic.twitter.com/PYwKgp8i5O – UC Irvine (@UCIrvine) 21 septembre 2022

Les règles du jeu étaient simples et connues de la plupart. Selon le Daily post, des élèves se tenaient sur la ligne de départ, d’autres se sont agenouillés en attendant que le match commence. Juste au moment où le haut-parleur annonçait « feu vert », les participants ont sprinté à travers le parc. Leur ligne d’arrivée était la mascotte de l’UCI, Peter le fourmilier, sans les détecteurs sensoriels, bien sûr. Alors que l’étudiant de première année Maximus Cantos a été le premier participant à taguer sa mascotte, certains n’ont pas pu atteindre la ligne d’arrivée. Cependant, ils n’ont pas rencontré la même fin que les participants éliminés de Squid Game.

Le précédent record était détenu par l’Université Willamette, où 1 203 personnes ont participé au jeu en 2015. UPI a rapporté, un arbitre officiel de Guinness présent sur place l’a confirmé.

Cependant, ce n’est pas le premier succès de l’UCI à battre des records du monde avec des jeux. Selon UPI, ils détiennent également le record du plus grand jeu de ballon chasseur (2012), du plus grand combat de pistolet à eau (2013), du plus grand jeu de capture du drapeau (2015) et du plus grand jeu de ballon tag (2017).

Les étudiants qui ont participé ont mentionné que parce que la première année a été passée en ligne, c’est pourquoi l’université était ouverte à “quelque chose d’inhabituel et d’amusant”, a rapporté Times Now.

Selon un avis en ligne sur le site officiel de l’UCI, 2 198 personnes s’étaient inscrites pour participer. Cependant, le vice-président des services aux étudiants, le personnel professionnel et le co-organisateur du jeu, Connie Nguyen, a déclaré qu’il savait que tout le monde ne se présenterait pas. S’adressant à Daily Post, il a mentionné que voir comment plus de la moitié des personnes se présentaient signifiait qu’elles étaient ravies de réaliser quelque chose ensemble.

