La représentante Alexandria Ocasio-Cortez distribue de la nourriture lors d’un événement de distribution alimentaire à New York le 27 octobre 2020. | Michael M. Santiago / Getty Images

Joe Biden veut ajouter 1400 $ à la précédente série de contrôles de relance. AOC veut un montant net de 2 000 $.

Le président élu Joe Biden a promis des chèques de relance de 2000 dollars si les démocrates remportaient le Sénat. Ils l’ont fait. Maintenant, il y a des questions sur ce que signifie cette promesse de 2 000 $: s’agit-il de 1 400 $ en plus des 600 $ déjà disponibles dans le plan de relance adopté en décembre? Ou est-ce un supplément de 2 000 $ à lui seul?

L’équipe de Biden et les dirigeants démocrates se sont concentrés sur la version plus modeste, mais il y a une pression pour envoyer aux Américains 2000 dollars de plus, dirigés par la représentante progressiste Alexandria Ocasio-Cortez (NY).

Jeudi, Biden a dévoilé son offre d’ouverture pour la relance économique: une proposition de 1,9 billion de dollars destinée à renforcer la réponse du pays à la pandémie de Covid-19 et à stimuler l’économie américaine. L’administration entrante veut adopter une approche en deux volets de l’économie – cette première phase de «sauvetage», et une phase ultérieure axée sur la «reprise», dont les détails devraient venir lors de son discours lors d’une session conjointe du Congrès en février. (essentiellement, l’État de l’Union).

Le plan de sauvetage américain de Biden comprend des chèques de relance – qui ont été au centre du débat économique – et appelle à donner aux familles 1400 dollars supplémentaires pour porter les paiements de décembre à 2000 dollars. Le plan de Biden appelle également à élargir l’admissibilité aux chèques aux adultes à charge qui ont été exclus des cycles de relance précédents et à garantir l’inclusion des familles à statut d’immigration mixte.

Les contrôles de relance ont fait l’objet de beaucoup d’attention dans la proposition de Biden en partie parce qu’ils sont populaires; un sondage réalisé par Vox et Data for Progress en décembre, avant l’adoption du paquet de 900 milliards de dollars, a révélé que 75% des électeurs probables souhaitaient que les contrôles de relance soient prioritaires dans la législation. Même le président sortant Donald Trump a soutenu des chèques de 2000 dollars, et une grande majorité de ses partisans souhaitaient au moins qu’ils dépassent 600 dollars.

« Nous terminerons le travail consistant à obtenir un total de 2 000 dollars en aide directe aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Biden dans un discours discutant de sa proposition jeudi soir. «600 $, ce n’est tout simplement pas suffisant si vous devez encore choisir entre payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table.»

La proposition de Biden est la première étape de ce qui sera probablement un long processus de négociations entre démocrates et avec les républicains, dont l’équipe de Biden a fait savoir qu’elle espérait être à bord avec une autre série de secours Covid-19. Des lignes de défaut commencent déjà à émerger, y compris en ce qui concerne les contrôles de relance.

Ocasio-Cortez a déclaré au Washington Post qu’elle pensait que Biden devait aller plus loin dans les contrôles de relance. «2 000 $ signifie 2 000 $. 2 000 $ ne veut pas dire 1 400 $ », dit-elle. La députée de New York a réaffirmé ce sentiment sur Twitter et a ajouté que les allocations de chômage devraient également être rétroactives. (La proposition de Biden prolongerait une prestation fédérale d’assurance-chômage de 400 $ par semaine jusqu’en septembre.)

Certains républicains rechignent à la taille du plan global de Biden, mais les contrôles de relance pourraient gagner un soutien bipartisan. Le sénateur Marco Rubio (R-FL) a envoyé une lettre à Biden l’encourageant à soutenir une législation autonome pour augmenter les chèques de 600 $ à 2000 $. Le sénateur Josh Hawley (R-MO) a plaidé pour des chèques de 2000 $ en 2020, et il pourrait maintenant se pencher sur une proposition renouvelée.

Même parmi les démocrates, les négociations sur ce qui devrait et ne devrait pas être fait sur l’économie ne se dérouleront pas sans heurts. Ce n’est pas seulement le flanc gauche que Biden et les dirigeants doivent affronter – ce sont aussi des modérés. Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a été très sceptique quant aux chèques de relance de 2 000 $ (ce qui signifie 1 400 $ supplémentaires, et non le montant le plus élevé demandé par Ocasio-Cortez). «Je ne sais pas d’où diable les 2 000 $ viennent», a déclaré Manchin au Post la semaine dernière. «Je jure devant Dieu que non. C’est encore 400 milliards de dollars. »

Il a précisé plus tard qu’il pourrait soutenir plus de chèques s’ils étaient plus ciblés, mais il convient de noter qu’ils sont déjà ciblés: les chèques de 600 $ étaient limités aux personnes qui gagnaient jusqu’à 75000 $ par an et éliminés progressivement à ceux qui gagnaient 87000 $ par an, sur la base sur les déclarations de revenus 2019. Il n’est pas clair si Biden chercherait à élargir l’admissibilité sur les seuils de revenu ou qui, dans les détails exacts, serait admissible à recevoir des chèques; son équipe n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du président du comité des voies et moyens, Richard Neal (D-MA), qui a proposé le CASH Act que la Chambre a voté en décembre pour augmenter les chèques à 2000 $, a déclaré que le comité travaillait toujours avec l’administration entrante pour finaliser les détails, puis le ferait. commencer à rédiger une législation qui reflète la proposition de Biden.

Biden semble prêt à aller grand. La question est de savoir quelle taille.

La proposition initiale que Biden a avancée est grande. Pour une certaine perspective, après la grande récession de 2009, les démocrates ont adopté un projet de loi de relance qui était environ la moitié de la taille que Biden préconise pour le moment. Il dit que c’est le début et qu’une deuxième proposition qui aborde des questions telles que les infrastructures et le climat est en cours. Et Biden semble avoir mis la religion sur le déficit, ou plutôt, ne pas s’en soucier autant pour l’instant, dans un moment de crise.

«Ce n’est pas seulement que les investissements fiscaux intelligents, y compris les dépenses déficitaires, sont plus urgents que jamais. C’est que le retour sur ces investissements – dans les emplois, dans l’équité raciale – empêchera des dommages économiques à long terme et les avantages dépasseront de loin les coûts », a-t-il déclaré jeudi. «Un nombre croissant d’économistes de haut niveau conviennent qu’en ce moment de crise, avec des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, nous ne pouvons pas nous permettre l’inaction.»

Pourtant, des lignes de fracture émergeant sur les contrôles de relance et d’autres détails du projet de loi montrent qu’il va y avoir un certain débat entre les démocrates et à gauche sur à quel point il est ambitieux. Ocasio-Cortez n’est pas le seul à vouloir que Biden aille plus loin.

Le sénateur Cory Booker (D-NJ) et la représentante Ayanna Pressley (D-MA) ont appelé Biden à faire pression pour inclure les «baby bonds» dans un programme de reprise économique. «Nous vous exhortons à« aller grand », avec une vision audacieuse de la justice raciale et économique», ont-ils écrit dans une lettre au président élu cette semaine, affirmant que les obligations pour bébés, qui créeraient des comptes d’épargne financés par le gouvernement fédéral pour chaque enfant en L’Amérique, «représente une occasion unique de combler l’écart de richesse raciale et de libérer des opportunités économiques pour chaque Américain».

Le plan de Biden fait un clin d’œil aux stabilisateurs automatiques, qui relieraient les mécanismes de filet de sécurité sociale, tels que l’assurance chômage, aux conditions économiques et les activeraient et les désactiveraient automatiquement. Il n’entre pas dans les détails, mais les partisans sont optimistes. Dans une déclaration envoyée par le représentant Don Beyer (D-VA), nouveau président du Comité économique mixte, et les dirigeants de la Coalition néo-démocrate, qui a plaidé pour des déclencheurs automatiques, le groupe a déclaré qu’il pensait avoir un allié dans la House «fera une énorme différence en faisant valoir cette politique auprès de nos collègues.»

On ne sait pas encore combien de législateurs se joindront à Ocasio-Cortez pour appeler à des contrôles de relance plus importants, mais une plus grande poussée est possible.

Mis à part les chèques de relance, la représentante Rashida Tlaib (D-MI) et Pramila Jayapal (D-WA) préconisent depuis longtemps l’Automatic BOOST to Communities (ABC) Act, qui enverrait à tout le monde les paiements récurrents de 2000 USD pendant la pandémie le une carte de débit préchargée, suivie de 1000 dollars par mois jusqu’à un an après la fin de la crise des coronavirus. Dans une déclaration à Vox, Tlaib a déclaré que c’était une «bonne nouvelle» que la nouvelle administration ait annoncé un soulagement supplémentaire, mais qu’une action audacieuse était nécessaire pour «nettoyer la négligence de l’administration Trump».

«Les familles ont besoin de paiements directs supplémentaires et nous devrions leur envoyer des chèques de 2 000 $ et ne pas nous arrêter là. Nous devons fournir des chèques récurrents de 2 000 $ à tout le monde. La volonté des démocrates de répondre aux besoins des familles à travers le pays est ce qui nous a permis de contrôler le Sénat et la Maison Blanche », a-t-elle déclaré. «Il est temps pour nous de donner suite au mandat que les gens nous ont confié.»

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT), qui était un partisan des chèques de 2 000 $ l’année dernière et est maintenant sur le point de devenir chef de la commission du budget du Sénat, a déclaré à Politico qu’il prévoyait d’être «agressif» pour obtenir des secours. Jeudi, il a qualifié la proposition de Biden de «premier versement très solide. »

Les démocrates ont des opportunités à venir d’apporter de réels changements dans la vie des gens. L’administration entrante de Biden va subir des pressions de la gauche pour faire plus, et des modérés, peut-être, pour faire moins. C’est ainsi que fonctionne le processus.