1.3 Des plantes de lavande Lakh ornent un parc bosniaque sur le thème de la « Nuit étoilée »

En Bosnie, un aficionado de Vincent Van Gogh a transformé un terrain en une reproduction géante et vivante du chef-d’œuvre du peintre, « La Nuit étoilée », composée de milliers de plantes.

« Vincent Van Gogh nous appartient aussi. C’est notre héritage et c’est une façon de lui rendre hommage », a déclaré Halim Zukic à l’AFP.

Derrière lui, des dizaines de milliers de buissons de lavande, d’herbes et d’autres plantes forment des tourbillons et des spirales sur une douzaine d’hectares qui, vus du ciel, ressemblent sans équivoque à la configuration céleste peinte par le maître postimpressionniste hollandais en 1889.

« Il n’était pas possible de reproduire simplement une image plate sur un espace tridimensionnel », a déclaré Zukic.

« Inspirés par le tableau, nous avons essayé de coller aux formes et aux proportions, pour qu’il ressemble le plus possible au tableau.

« Et je pense que nous avons réussi. »

L’entrepreneur de 56 ans a remarqué cette terre pour la première fois il y a 20 ans alors qu’il revenait d’une journée passée à cueillir des champignons à proximité, dans les bois entourant le village de Luznica, en Bosnie centrale.

Il achète le premier terrain avec l’idée d’y construire une cabane et de créer un petit jardin arrondi.

À l’époque, il ne pensait même pas à la « Nuit étoilée », l’un des paysages préférés du Museum of Modern Art (MoMA) de New York.

Mais l’idée a fait son chemin en 2018 lorsque Zukic a remarqué les traces laissées sur la pelouse par un tracteur.

« A mes yeux, ces morceaux ressemblaient à des spirales de « Starry Night » et c’était une décision immédiate. »

130 000 plants de lavande

L’ancien propriétaire d’une compagnie d’assurance, qui travaille désormais dans le tourisme, a acheté davantage de terrain et a commencé à l’exploiter, aidé quotidiennement par 20 à 30 jardiniers.

Il a refusé de dire ce qu’il lui a coûté pour achever son travail d’amour, qui a mis six ans à acquérir sa forme définitive.

« Nous avons planté environ 130 000 buissons de lavande, des dizaines de milliers de plantes aromatiques et médicinales, plusieurs milliers d’arbres », a-t-il précisé.

« Il n’y a pas une seule ligne droite dans le parc, comme dans la nature. »

Parallèlement, Zukic s’intéresse à Van Gogh, dont il ne sait alors que très peu de choses.

Aujourd’hui, Zukic parle avec animation du peintre, de son « amour de la nature » et de la « passion avec laquelle il a fait son travail ».

En 2023, il s’est rendu en France pour visiter les lieux où Van Gogh a passé certaines de ses années les plus prolifiques : Arles et Saint-Rémy-en-Provence.

L’artiste peint « La Nuit étoilée » en juin 1889 alors qu’il est interné à l’hôpital psychiatrique de Saint Rémy.

Un an plus tard, il se suicide, à l’âge de 37 ans.

Pour l’heure, seule une poignée de visiteurs ont eu la chance d’apprécier le parc de Zukic.

Les plantes et les arbres ont encore besoin de temps pour s’épanouir et le public aura donc besoin de encore quelques mois de patience, a-t-il déclaré. « Avoir de l’argent ne suffit pas. Pour un parc, il faut du temps », a-t-il déclaré. « Je dirais que nous avons créé une bonne base. Le parc sera chaque année plus beau. »

