1/3 des Britanno-Colombiens veulent renommer la province pour reconnaître le patrimoine autochtone : Sondage

Selon un récent sondage, environ un tiers des Britanno-Colombiens se disent prêts à changer le nom de la province pour reconnaître son héritage autochtone, mais la majorité d’entre eux se disent indifférents aux racines coloniales du nom.

La firme d’opinion publique Research Co. a interrogé 800 adultes de la Colombie-Britannique entre le 29 et le 31 octobre et a découvert que les jeunes adultes et les Autochtones étaient les plus susceptibles de soutenir le changement de nom de la province et la suppression de l’Union Jack du drapeau de la Colombie-Britannique.

Par âge, les personnes âgées de 18 à 34 ans ont manifesté le plus fort désir de changement, avec 50 % en faveur du changement de nom et 43 % en faveur de la suppression de l’Union Jack. Dans tous les groupes d’âge, ces chiffres ont chuté à environ 32 et 31 %, respectivement. Le soutien était le plus faible parmi les personnes âgées de 55 ans et plus, selon le sondage.

Les peuples autochtones étaient de loin les plus susceptibles de soutenir les changements parmi les quatre groupes ethniques dans lesquels le sondage a divisé les répondants. Plus de 60 % des répondants autochtones ont dit qu’ils voulaient renommer la Colombie-Britannique et 49 % ont dit qu’ils voulaient supprimer l’Union Jack. En comparaison, environ 30 % des répondants d’Europe et d’Asie de l’Est ont manifesté leur soutien aux mêmes actions, avec un soutien légèrement supérieur (30 à 38 %) parmi les personnes d’Asie du Sud.

Par région, le soutien aux deux changements proposés était légèrement plus élevé sur l’île de Vancouver (37 %), par rapport au nord de la Colombie-Britannique (32 %), à Metro Vancouver (31 %), à la vallée du Fraser (30 %) et au sud C.-B. (26 %).

Lorsqu’on leur a demandé ce qui les dérangeait spécifiquement dans le nom de la Colombie-Britannique, 20 % ont répondu que c’était le manque de reconnaissance des peuples autochtones, 19 % ont répondu que c’était le mot « Britannique » et 8 % ont dit que c’était le mot « Columbia ». Pourtant, la majorité (62 %) des répondants ont dit qu’ils pensaient qu’il n’y avait rien de mal avec le nom.

Le nom « Colombie-Britannique » a été choisi par la reine Victoria lorsque la région est devenue une colonie britannique en 1858 pour différencier la « Colombie américaine » qui est devenue plus tard l’Oregon en vertu du traité de l’Oregon.

Le sondage de cette année a révélé des résultats similaires à celui réalisé en septembre 2021, lorsque 26 % des répondants ont manifesté leur soutien au changement de nom et de drapeau de la Colombie-Britannique, 60 % n’étaient pas d’accord avec les changements et 14 % ont déclaré qu’ils étaient indécis sur la question.

Le président de Research Co., Mario Canseco, a déclaré qu’il prévoyait de mener le même sondage chaque année pour voir comment les opinions sur le nom et le drapeau de la Colombie-Britannique changent au fil du temps.

Le sondage a une marge d’erreur de +/- 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

-Avec les fichiers Black Press Media

Colombie-BritanniqueRéconciliation autochtone