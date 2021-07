1 200 scientifiques appellent à l’INVERSION du verrouillage avant le «Jour de la liberté» malgré l’administration de 81 MILLIONS de doses de vaccin

PLUS de 1 200 scientifiques ont appelé le gouvernement à freiner le «Jour de la liberté» et ont qualifié la décision de déverrouiller de «non éthique» – malgré le déploiement réussi du jab au Royaume-Uni.

Une coalition de médecins et d’experts de la santé a écrit au journal médical The Lancet pour exprimer son inquiétude malgré l’administration de près de 81 millions de doses de vaccin.

Certains scientifiques ont exhorté le gouvernement à maintenir le pays en lock-out Crédit : Rex

Les signataires, qui comprennent quatre membres du SAGE, affirment que Downing Street poursuit une politique d' »immunité collective par infection de masse » qui est « non scientifique ».

Dans la lettre, ils ont averti que des millions d’adultes supplémentaires devraient être doublement vaccinés avant que le virus ne puisse se propager librement dans la population.

Le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, a accusé le professeur Chris Whitty de « déformer délibérément l’opinion scientifique » lorsqu’il a affirmé qu’il y avait un large soutien dans la communauté médicale pour la décision de M. Johnson.

Leur intervention est intervenue après que Boris Johnson a confirmé hier que la quatrième étape de la feuille de route du gouvernement se déroulerait à partir de lundi prochain comme prévu, malgré une augmentation des cas alimentée par la variante Delta.

La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 36 660 cas positifs – le chiffre le plus élevé en six mois. Les décès ont bondi de 50, marquant une légère augmentation par rapport au chiffre de 33 de mardi dernier.

‘FAUSSE REPRÉSENTATION VOLONTAIRE’

Mais les décès sont restés faibles par rapport aux infections. La dernière fois que le Royaume-Uni a enregistré plus de 37 000 cas le 21 janvier, les décès ont bondi de 1 292.

Le programme de vaccination du Royaume-Uni continue également de progresser, avec 54 296 premières doses administrées hier et 125 360 secondes doses distribuées.

Plus de 34 millions de Britanniques sont désormais à double piqûre, avec près de 81 millions de doses administrées au total.

Toutes les restrictions légales de Covid prendront fin à partir du 19 juillet, avec des règles de distanciation sociale et des mandats de masque parmi les mesures à supprimer.

Cependant, le gouvernement encouragera toujours les Britanniques à porter des masques dans des espaces clos ou des centres de transport très fréquentés.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré au Sunday Telegraph que toute personne qui ne porterait pas de masque dans un espace clos était « tout simplement irresponsable ».

Et dans un changement de ton marqué par rapport à la semaine dernière, M. Johnson a souligné lundi que la feuille de route du gouvernement n’était pas « irréversible » – laissant entendre que des mesures pourraient être réintroduites si le Royaume-Uni constatait une augmentation hivernale des hospitalisations.

La modélisation de SAGE a affirmé hier qu’il pourrait y avoir jusqu’à 4 800 admissions quotidiennes de Covid cet été si le Royaume-Uni revenait à la normale la semaine prochaine.

Mais les scientifiques pensent également que le public sera responsable au cours de l’été, et les admissions culmineront entre 1 000 et 2 000 par jour avec des décès quotidiens atteignant un maximum entre 100 et 200.

‘HIVER BUMP’

Un conseiller scientifique a déclaré aujourd’hui qu’un retour à un verrouillage complet était peu probable cet hiver, car le vaccin continuerait à servir de tampon contre les hospitalisations.

Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) et professeur de santé infantile et de médecine des épidémies à l’Université de Liverpool, a déclaré qu’il pensait que des mesures telles que le port du masque pourraient être réintroduites au cours de l’hiver.

Le professeur Semple a déclaré que la « bosse hivernale » des cas de Covid serait « misérable » en raison d’un mélange de Covid et de virus respiratoires qui n’ont pas été vus depuis un an alors que les gens restaient à la maison.

Interrogé sur BBC Breakfast pour savoir si les restrictions reviendraient, il a répondu: « Peut-être, et il s’agit peut-être simplement de renforcer un peu de bon sens.

« Cela ramène peut-être le port de masques dans certains environnements, mais je ne prévois pas les blocages ou les suspensions scolaires que nous avons vus. »

Pendant ce temps, le secrétaire en chef du Trésor, Steven Barclay, a suggéré cette semaine que la levée des restrictions la semaine prochaine pourrait être annulée si la vague d’infections attendue était aussi grave que certains scientifiques le prédisent.

Il a déclaré à Sky News: « Nous avons été prudents afin de rechercher [lockdown easing] être irréversible. On ne sait jamais quoi [the situation] sera en hiver. Le vaccin a fourni ce mur.

« 7 millions de vaccins supplémentaires ont été livrés à la suite des quatre semaines supplémentaires (en retardant la Journée de la liberté initiale qui était prévue pour le 21 juin). »

Mais il a souligné qu’il était temps pour les Britanniques d’apprendre à « vivre avec le virus » et les entreprises avaient besoin de clarté sur la réouverture.