1 200 $ de rabais sur un Galaxy Z Fold 4, Flip 4 est le jeu

Lorsque nous parlons des meilleures offres Galaxy Z Fold 4 (ou Flip 4), nous vous dirigeons généralement vers le magasin de Samsung en raison de leurs offres de reprise instantanées. En fait, Best Buy propose actuellement une offre très similaire qui vous rapportera en fait une remise plus importante que celle de Samsung. Best Buy offre des remises de 1 200 $ sur les derniers pliables de Samsung. Je veux dire OK!

La grande offre Fold 4 et Flip 4 de Best Buy est une offre combinée où ils vous offriront jusqu’à 900 $ de réduction instantanément (tout comme Samsung le fait), ainsi qu’une autre réduction de 300 $ si vous activez avec eux aujourd’hui. En prime, ils offrent également une carte-cadeau Best Buy de 100 $ si vous êtes membre de Best Buy Totaltech.

Offre Galaxy Z Fold 4, Flip 4 de 1 200 $ de Best Buy

900 $ de rabais instantané pour les échanges

Comment obtenez-vous 1 200 $ de rabais? La partie la plus importante de cet accord que vous devez comprendre est que pour obtenir les valeurs commerciales élevées jusqu’à 900 $, vous devez aller dans un magasin Best Buy. Ceci n’est pas une offre en ligne. Cependant, entrer va probablement valoir votre temps, car encore une fois, il s’agit d’un échange à rabais instantané, pas de ceux qui vous rapportent de l’argent plus tard sous la forme d’une carte prépayée.

Les téléphones qui vous permettront d’obtenir 900 $ de réduction en magasin sont le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro. Si vous n’en avez pas, vous pouvez toujours obtenir 800 $ de réduction pour un Galaxy Z Flip 3, Fold 2, S21+ ou S21, Note 20 Ultra ou Note 20. Il existe également des offres de 600 $ de réduction pour un ancien S20 Ultra, Remarque 10, et plus.

Pour vérifier la valeur de votre échange avant de vous rendre dans un magasin, vous voudrez frapper cette page sur le site de Best Buy.

300 $ de rabais pour l’activation aujourd’hui

L’autre élément de cette offre est la réduction de 300 $ pour l’activation avec un opérateur. Best Buy est connu pour ce jeu, où si vous activez de nouveaux achats de téléphone avec un opérateur, vous obtenez des économies supplémentaires.

Pour cette offre Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, vous pouvez activer ou mettre à niveau avec Verizon, T-Mobile et AT&T et obtenir 300 $ de réduction en plus de cet accord de reprise de 900 $ dont nous venons de parler. Et en fait, si vous ajoutez une nouvelle ligne ou un nouveau compte, T-Mobile et AT&T réduiront encore 100 $.

Ce processus est assez simple et devrait être encore plus facile puisque vous vous rendez dans un magasin pour obtenir cet échange instantané. Un représentant Best Buy peut ouvrir votre compte, voir votre statut de mise à niveau et faire en sorte que cette activation supplémentaire de 300 $ de réduction se produise.

C’est donc l’affaire – 900 $ de rabais pour les échanges + 300 $ de rabais si vous activez, le tout en magasin.

Achetez le Galaxy Z Fold 4, Flip 4 de Best Buy à 1 200 $

Carte-cadeau bonus de 100 $ de Totaltech protection

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le bonus supplémentaire en plus des 1 200 $ de réduction est une carte-cadeau bonus de 100 $ si vous êtes membre de Totaltech. Pour les personnes intéressées, parlons des avantages de ce programme de Best Buy.

Les membres reçoivent non seulement cette carte-cadeau supplémentaire de 100 $, mais ils bénéficient également d’une assistance technique Geek Squad gratuite, jusqu’à 24 mois de protection du produit, d’un accès VIP aux équipes de téléphone et de chat, de prix exclusifs, d’une expédition gratuite de 2 jours, d’un retour et d’un échange prolongés de 60 jours. fenêtres, et plus encore.

L’adhésion à Totaltech coûte 199,99 $ / an.

En savoir plus sur la protection Best Buy Totaltech

Notre avis sur le Galaxy Z Fold 4

Vous avez manqué notre avis sur le Galaxy Z Fold 4 ? Nous venons de le publier ce matin et vaut la peine d’être lu. Alors que beaucoup réagissent à ce téléphone avec des améliorations mineures, Tim explique pourquoi ces améliorations ont abouti à une expérience pliable presque parfaite.

