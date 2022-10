1 200 $, c’est tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre cheval un sneakerhead maintenant ; Savoir plus

Les sneakerheads en ont fait une tendance à collectionner et à échanger des baskets dans le monde entier. Non seulement ils achètent des baskets à porter, mais aussi pour les enfermer et les montrer. Et si nous vous disions que vos chevaux peuvent désormais aussi devenir des sneakerheads ? Marcus Floyd de “Horse Kicks” a pour mission de faire exactement cela.

Utilisant ses compétences de « déconstruction et reconstruction » que Marcus a apprises à la SRGN Academy de The Shoe Surgeon, l’artiste de la chaussure fabrique des baskets personnalisées pour chevaux. L’artiste basé à Lexington, dans le Kentucky, a préparé plusieurs styles préfabriqués pour le lancement de sa marque pour la saison automne 2022.

Le seul problème est le coût que vous devrez payer pour acquérir un seul fer à cheval. Une sneaker de cheval coûte 1 200 USD et les chaussures personnalisées peuvent être commandées sur le site officiel de Hose Kicks à partir du 24 octobre. 10 % des ventes seront reversées au Sneaker Ball Lex et aux œuvres caritatives auxquelles il est associé.

Certaines créations remarquables de Floyd incluent l’inspiration du fragment design x Air Jordan 1 High, Air Jordan 1 High “Court Purple”, Adidas YEEZY BOOST 350 V2 “Dazzling Blue” et Aimé Leon Dore x New Balance 650 “Green”. La marque organisera un pop-up aux championnats du monde de la Breeder’s Cup dans le Kentucky le mois prochain les 4 et 5 novembre. La collection Automne 2022 sera également exposée lors de l’événement caritatif Sneaker Ball Lex avant d’être mise aux enchères le 12 novembre.

Selon CNET, Horse Kicks a également publié une vidéo sur son compte TikTok, qui montre un cheval faisant tomber de façon spectaculaire ses baskets Nike blanches, bleues et noires sur le sol. La scène suivante montre plus de chaussures prêtes pour les chevaux qui clignotent sur les écrans.

Une page Instagram du nom de “Complex” a publié son tweet sous forme d’image sur la plate-forme de médias sociaux et a obtenu plus de 2,19 lakh likes. Les gens dans la section des commentaires ont plaisanté sur le concept et un utilisateur a écrit: “Imaginez un cheval roulant sur vous avec un meilleur jeu de chaussures que vous.”

