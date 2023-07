1-2 minutes d’exercice peuvent réduire le risque de cancer: étude

Selon une nouvelle étude, aussi peu qu’une ou deux minutes d’exercice vigoureux par jour pourraient réduire votre risque de cancer.

Selon le Dr Emmanuel Stamatakis, auteur principal de l’étude publiée jeudi dans la revue JAMA Oncology, cette activité peut inclure la marche rapide, monter des escaliers, faire des travaux ménagers pénibles ou jouer avec les enfants.

Ce rapport s’est appuyé sur les données de plus de 22 000 personnes de la UK Biobank, une grande base de données biomédicales et une ressource de recherche qui suit les résidents à long terme.

Les participants ont déclaré ne pas faire régulièrement d’exercice pendant leurs loisirs et ils portaient des accéléromètres pour suivre leur VILPA, ou activité physique intermittente vigoureuse, selon l’étude.

« Jusqu’à récemment, nous en savions très peu sur les activités réalisées dans le cadre de la vie quotidienne qui atteignent une intensité vigoureuse », a déclaré Stamatakis, professeur d’activité physique, de mode de vie et de santé de la population au Centre Charles Perkins et à la faculté de médecine et de santé de l’Université de Sydney. en Australie, par e-mail.

Les adultes qui incorporaient environ 4 minutes et demie d’activité vigoureuse dans de courts épisodes d’une ou deux minutes avaient des taux d’incidence de cancer plus de 30 % inférieurs, selon l’étude.

Comprendre l’impact sur la santé d’une activité vigoureuse dans la vie quotidienne est important car pour beaucoup, cela peut être plus gérable, a déclaré Dana Santas, contributrice au fitness de CNN, coach corps-esprit pour athlètes professionnels.

« La grande majorité des adultes d’âge moyen et plus âgés, plus de 70 à 80% dans la plupart des pays, ne font pas d’exercice régulièrement pendant leurs loisirs, ou ne font tout simplement jamais d’exercice », a déclaré Stamatakis par e-mail.

Pour les personnes qui font régulièrement de l’exercice pendant leurs loisirs, il n’est pas nécessaire de passer à ces courtes poussées, a-t-il ajouté. Au lieu de cela, les résultats ouvrent plus d’options.

« Le principe ici est que le meilleur régime d’activité physique est celui que chaque personne peut intégrer dans sa routine hebdomadaire ou quotidienne », a déclaré Stamatakis.

POURQUOI ÇA MARCHE

Parce qu’il s’agissait d’une étude observationnelle, les chercheurs n’ont pu que prouver que de petites poussées d’activité physique étaient associées à une incidence plus faible du cancer, et non que l’exercice provoquait directement moins de cancer, a déclaré le Dr Glenn Gaesser, professeur de physiologie de l’exercice au College of Health Solutions à Université de l’État d’Arizona. Gaesser n’a pas été impliqué dans la recherche.

Cependant, il y a eu des indices expliquant pourquoi les deux pourraient être liés.

« Des essais préliminaires précédents (ont montré) que VILPA conduit à des améliorations rapides de la condition cardiorespiratoire », a déclaré Stamatakis dans un e-mail. « La forme cardiorespiratoire, à son tour, est liée à une moindre résistance à l’insuline et à une inflammation chronique, qui sont toutes deux des facteurs de risque majeurs de cancer. »

Ces exercices de style de vie ne sont pas destinés à remplacer un bon programme d’exercices, mais il y a des avantages pour les personnes qui n’aiment pas s’entraîner.

Premièrement, VILPA ne nécessite pas d’engagement financier ou de temps pour utiliser des outils d’exercice ou se rendre dans un établissement, a déclaré Stamatakis.

« La recherche acquiert de nouvelles connaissances sur ce à quoi ressemble un profil de mouvement sain. Et il ne suffit pas nécessairement de passer une heure par jour au gymnase », a déclaré le Dr Keith Diaz, professeur adjoint de médecine comportementale au Columbia University Irving Medical Center à New York. Diaz n’a pas été impliqué dans la recherche.

Deuxièmement, cela enlève l’excuse principale de ne pas faire d’exercice.

« ‘Pas assez de temps’ est la raison la plus souvent citée pour ne pas faire d’exercice. Mais qui est tellement occupé qu’il ne peut pas arriver en 1-2 minutes… pendant la journée ? » Gaesser a déclaré dans un e-mail.

OÙ TROUVER CETTE MINUTE OU DEUX

Vous savez que vous faites de l’exercice vigoureux si vous êtes essoufflé au point que vous ne voudriez pas tenir une conversation, a déclaré Santas.

Cela pourrait signifier faire du jogging sur place ou faire des squats, des alpinistes ou des fentes de marche, a déclaré Santas.

Un court laps de temps peut être moins intimidant que de s’inscrire à un cours de spin de 30 minutes, mais Santas recommande d’empiler les habitudes si vous cherchez des moyens d’intégrer l’exercice de manière cohérente dans votre routine.

Essayez d’ajouter une habitude d’exercice à celles que vous avez déjà intégrées dans votre vie, a-t-elle déclaré.

Le Père Noël, par exemple, fait environ 20 pompes en attendant que l’eau se réchauffe dans la douche et s’assoit ou s’accroupit tout en se brossant les dents.

« Beaucoup d’entre nous ont des brosses à dents électriques équipées d’une minuterie de deux minutes », a-t-elle déclaré. « Maintenant, vous faites cela tous les jours, espérons-le deux fois par jour. »

Un tel exercice est accessible, mais il est également plus susceptible de vous inciter à revenir en raison de la façon dont il se sent émotionnellement, a ajouté Santas.

« Vous réalisez à quelle vitesse une minute passe. Ce n’est pas intimidant, et c’est plus facile et cela vous permet de vous sentir rapidement en meilleure santé parce que vous vous dites : « Je peux le faire » », a-t-elle déclaré. « Vous le faites régulièrement et cela vous rend fier de vous. »