1.1. milliards de personnes ont fumé en 2019. Mais les États-Unis comptaient moins de fumeurs.

Bien que le tabagisme ait diminué aux États-Unis depuis les années 1990, de nouvelles recherches montrent qu’il y a eu un record mondial de 1,1 milliard de personnes qui ont fumé en 2019.

Publié jeudi, le nombre de fumeurs était directement lié à la croissance démographique, selon une nouvelle étude évaluée par des pairs publiée dans la revue médicale The Lancet.

L’étude a déclaré qu’au cours des 30 dernières années, le tabagisme a causé plus de 200 millions de décès. Les coûts économiques annuels ont dépassé 1 000 milliards de dollars.

« Je ne suis pas du tout surpris. Le tabagisme est toujours la première cause de décès évitable dans le monde », a déclaré le Dr Albert Rizzo, médecin-chef de l’American Lung Association, à USA TODAY.

Dix pays représentaient les deux tiers de la population mondiale de fumeurs de tabac : la Chine, l’Inde, l’Indonésie, les États-Unis, la Russie, le Bangladesh, le Japon, la Turquie, le Vietnam et les Philippines.

Les Centers for Disease and Control Prevention ont signalé que le tabagisme avait diminué aux États-Unis, passant de 20,9 % en 2005 à 14 % en 2019. Les États-Unis ont également enregistré le plus faible nombre de fumeurs de cigarettes âgés de 18 à 25 ans.

Malgré la diminution signalée du tabagisme aux États-Unis, Rizzo a déclaré que d’autres données restent élevées car la nicotine est l’une des substances les plus addictives. Il a déclaré que «l’adoption précoce» du tabagisme chez les adolescents rend l’arrêt extrêmement difficile plus tard dans la vie.

Environ 89 % des fumeurs deviennent dépendants à l’âge de 25 ans, et les auteurs de l’étude ont déclaré qu’il fallait cibler les jeunes, a rapporté le Guardian.

Rizzo a ajouté que la dépendance à la nicotine doit être abordée avec de multiples interventions, y compris un soutien pharmacologique et de conseil. Bien qu’il ait dit que la possibilité d’obtenir une couverture pour les médicaments et les conseils peut ne pas être accessible en fonction de votre couverture d’assurance.

De nombreux fumeurs utilisent la nicotine pour soulager le stress. Rizzo a déclaré que l’année dernière avait entraîné des facteurs de stress au travail, dans la famille et dans les relations, ce qui peut également rendre plus difficile l’arrêt.

Rizzo et l’auteur principal de l’étude, Marissa Reitsma, conviennent que l’épidémie de tabagisme ne prendra pas fin de si tôt.

« Les jeunes sont particulièrement vulnérables à la toxicomanie, et avec des taux élevés d’arrêt qui restent insaisissables dans le monde, l’épidémie de tabagisme se poursuivra pendant des années à moins que les pays ne puissent réduire considérablement le nombre de nouveaux fumeurs à partir de chaque année », a déclaré Reitsma au Guardian.

L’étude a estimé la prévalence du tabagisme dans 204 pays, dont 113 ont connu une augmentation du nombre de fumeurs depuis 1990.

L’étude a également indiqué que le tabagisme allait probablement augmenter au cours des prochaines décennies et qu’une mise en œuvre et une application efficaces des politiques de lutte antitabac étaient nécessaires pour augmenter l’espérance de vie et réduire les coûts des soins de santé.

De nouvelles politiques de lutte antitabac ont été introduites au cours des dernières années, l’administration Biden ayant annoncé son intention d’interdire les cigarettes mentholées et les cigares aromatisés en avril.

« L’interdiction du menthol – la dernière saveur autorisée – dans les cigarettes et l’interdiction de toutes les saveurs dans les cigares contribueront à sauver des vies, en particulier parmi les personnes touchées de manière disproportionnée par ces produits mortels », a déclaré le Dr Janet Woodcock, directrice par intérim de la Food and Drug Administration, dans un communiqué. déclaration. « Avec ces actions, la FDA aidera à réduire considérablement l’initiation des jeunes, à augmenter les chances de sevrage tabagique chez les fumeurs actuels et à remédier aux disparités en matière de santé rencontrées par les communautés de couleur, les populations à faible revenu et les personnes LGBTQ+, qui sont toutes beaucoup plus susceptibles d’utiliser ces produits du tabac.

Et en 2019, l’ancien président Donald Trump a signé une loi visant à relever l’âge minimum fédéral pour la vente de produits du tabac de 18 à 21 ans.

Malgré les tendances « non surprenantes » trouvées dans l’étude, Rizzo a déclaré que la consommation de tabac diminuerait avec la pression et les efforts continus du gouvernement et de la société.

« Nous ne pouvons pas relâcher nos efforts malgré les chiffres ou les études. Nous devons faire tout notre possible pour réduire la prévalence du tabagisme. »

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel: agilbert@usatoday.com.