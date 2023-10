"1 000 recherches mais rien": Arvind Kejriwal en tant que député de l’AAP est attaqué

Le chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, a exprimé son soutien à son collègue Sanjay Singh après que son domicile ait été perquisitionné ce matin dans le cadre de l’affaire de la politique de l’alcool à Delhi. Le ministre en chef de Delhi a affirmé que « plus de 1 000 raids » n’avaient pas permis de trouver « un seul paquet » d’argent acquis illégalement.

M. Kejriwal a également critiqué le BJP au pouvoir (il n’a pas nommé son nom) et a accusé le parti du Premier ministre Narendra Modi de « tentatives désespérées » de faire dérailler ses rivaux avant les élections générales de l’année prochaine.

« Depuis un an, nous constatons… qu’il y a du bruit au sujet d’escroqueries présumées liées à l’alcool. Plus de 1 000 perquisitions ont été menées et pas un seul morceau n’a été récupéré », a déclaré M. Kejriwal.

« Ils n’arrêtent pas de parler d' »arnaque ». J’ai fait beaucoup d’enquêtes et je n’ai rien trouvé. »

« … (et) on ne trouvera rien non plus chez Sanjay Singh. Les élections approchent et ils ont le sentiment de perdre… il semble donc que ce soit la dernière tentative désespérée du camp perdant », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef – qui, comme d’autres dirigeants de l’opposition, a accusé le BJP d’utiliser des agences pour harceler ses rivaux et ses critiques – a également semblé faire référence à la dispute sur les raids sur NewsClick mardi matin.

Le site d’information a été accusé d’avoir reçu Rs 38 crore d’entités liées à la Chine pour promouvoir la propagande, et son fondateur, Prabir Purkayastha, a été arrêté tard hier soir.

« Hier, c’est arrivé aux journalistes. Aujourd’hui, c’est arrivé à Sanjay Singh. Maintenant, attendez les élections… peut-être que cela vous arrivera aussi », a-t-il déclaré aux journalistes.

La Direction de l’application des lois a perquisitionné le domicile de Sanjay Singh à Delhi mercredi matin pour des accusations de blanchiment d’argent liées à l’affaire de politique d’accise sur l’alcool du gouvernement AAP (maintenant abandonnée) de 2021.

Il est le dernier dirigeant de l’AAP à être soumis au scanner des agences centrales dans cette affaire, après l’arrestation de l’ancien vice-ministre en chef Manish Sisodia par le CBI et l’ED.

Les autorités pensent que c’est M. Singh qui a présenté M. Sisodia – qu’elles considèrent comme le cerveau de l’escroquerie présumée – à un homme d’affaires libéré sous caution après être devenu informateur de la police.

En avril, M. Kejriwal a été interrogé pendant près de neuf heures dans le cadre de cette affaire.