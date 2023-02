1 000 médecins éligibles se sont inscrits au nouveau modèle de paiement de la Colombie-Britannique, qui commence aujourd’hui : Dix

La province affirme que 1 043 médecins se sont inscrits au nouveau système de paiement pour les médecins de famille et le président de Doctors BC prévoit que jusqu’à 60 % des médecins admissibles y participeront éventuellement.

“(Il) va y avoir des adopteurs précoces et il (y aura) des gens qui resteront en arrière”, a déclaré le Dr Joshua Greggain lors d’une conférence de presse mercredi 1er février.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a ajouté qu’environ 6 800 médecins travaillent en médecine familiale dans toute la Colombie-Britannique, et que près de 4 000 médecins prodiguent des soins à des listes de patients établies dans leurs communautés.

Ventilé par autorité sanitaire: Fraser Health compte 348 médecins inscrits, 193 à Interior Health, 33 à Northern Health, 275 à Vancouver-Coastal Health et 194 à Island Health.

Dix a déclaré que le nombre de médecins inscrits jusqu’à présent est “fantastique” avec d’autres à rejoindre.

“Je pense qu’ils sont à couper le souffle”, a déclaré Dix.

Greggain a déclaré que le nombre de médecins qui s’inscrivaient importait moins que les soins qu’ils prodiguaient.

“Donc, je n’ai pas de chiffre pour dire:” Nous voulons X. Ce que nous voulons, c’est que chaque médecin puisse avoir le choix, ce qu’il a aujourd’hui et que tout le monde ait la possibilité d’avoir un médecin de famille “, a-t-il déclaré. . «Donc, le nombre est sans importance. C’est vraiment tout ce qu’il faut pour en faire une réalité.

Il a déclaré que le nouveau modèle représente un changement « transformationnel » dans la prestation des soins familiaux.

À compter du 1er février, les médecins de famille à temps plein qui s’inscriront au nouveau modèle gagneront 385 000 $ par année. Ce chiffre est basé sur un médecin travaillant 1 680 heures, tenant une liste de 1 250 patients avec une complexité moyenne et effectuant 5 000 visites par an.

Le nouveau modèle remplace l’ancien système de rémunération à l’acte, qui payait aux médecins environ 30 $ par visite, quelle que soit sa complexité ou sa durée et quel que soit le temps qu’ils consacrent aux patients en dehors de leurs rendez-vous réels.

Les médecins de famille ont déclaré que le modèle les avait laissés sous-payés et épuisés.

Le nouveau modèle de paiement tient compte du nombre de patients que les médecins voient en une journée, de la taille et de la complexité des listes de patients et du temps consacré à la prestation de soins cliniques directs, de soins cliniques indirects et de tâches administratives.

Dix a déclaré que la nouvelle approche a demandé beaucoup de préparation, mais promet de transformer le système au fil du temps.

« Le cœur de ce modèle est de respecter le travail que font les médecins, y compris le travail administratif et les autres tâches qu’ils doivent accomplir. L’essentiel est de respecter la complexité des soins de chaque patient et, bien sûr, nous travaillerons à travers cela dans la pratique maintenant que l’accord est en place.

