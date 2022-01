1 000 drones fabriqués en Inde illuminés au-dessus de Rashtrapati Bhavan à la veille du jour de la République

Le ciel au-dessus de Rashtrapati Bhavan à Delhi était un régal visuel pour les yeux à la veille du jour de la République alors qu’un éventail de formations de drones l’éclairait. À Vijay Chowk, 1 000 drones Made in India ont effectué diverses formations dans le cadre des répétitions de l’événement Beating Retreat. Les drones ont d’abord été vus planer dans le ciel aux couleurs du drapeau national indien dans des vidéos et des photographies. Ils ont ensuite lentement formé un globe dans les airs et reproduit la rotation de la Terre. La formation terrestre s’est finalement brisée en une carte indienne. Le contour du Monument commémoratif de guerre du Canada a également été créé par des drones. Les drones ont également formé les mots « 75 Azadi Ka Amrit Mahotsav » en blanc, safran et vert. Le 12 mars 2021, le gouvernement a lancé le projet Azadi Ka Amrit Mahotsav pour « célébrer 75 ans d’Inde progressiste et son merveilleux passé ». Le 15 août de l’année prochaine, les célébrations des 75 semaines prendront fin.

Les visuels du spectacle d’éclairage sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et les gens incroyables. Jyotiraditya M. Scindia, le ministre de l’aviation civile de l’Union, a également partagé une vidéo de l’une des formations avec des mots d’appréciation.

Remplacer l’utilisation traditionnelle des pétards par des drones était une idée que la plupart des gens appréciaient et approuvaient. ‘C’est tellement beau, émouvant même. Excellente étape pour réduire l’utilisation de craquelins. Effet durable, plus immersif », a tweeté un utilisateur.

Selon le site Web de l’Institut Manohar Parrikar d’études et d’analyses de la défense, la startup Botlab Dynamics a conçu et produit le spectacle de drones et il a été parrainé par l’Institut indien de technologie de Delhi et le Département des sciences et technologies dans le cadre du « Make in India ». ‘ initiative.

Plus tôt, les responsables de la défense indienne ont déclaré que l’hymne Abide With Me avait été abandonné au profit de la chanson patriotique « Ae Mere Watan Ke Logon » lors de la cérémonie de la retraite des battements.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.