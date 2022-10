1 000 drones créent un dragon géant dans le ciel nocturne

Les drones remplacent les feux d’artifice et y font un travail inoubliable. Dans une vidéo partagée par l’utilisateur de Twitter Tansu Yegen, le ciel nocturne est rempli d’un millier de drones créant un dragon majestueux. Les drones se rassemblent autour d’un stade pour créer un spectacle formidable. Alors que le dragon tourne en rond pour faire face à la caméra, il ouvre la bouche avant que le court clip ne soit coupé. La légende disait : “Dragons créés par 1000 drones pendant le Geoscan Show”, suivi d’émojis de dragon. Découvrez le clip à couper le souffle ici:

Dragons créés par 1000 drones lors du Geoscan Show🐉🐉🐉 pic.twitter.com/JKDcj8ip1p — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 30 septembre 2022

Les internautes ont été stupéfaits par l’évolution de la technologie au fil du temps. Alors que certains se sont souvenus de la série télévisée à succès de HBO The Game of Thrones. D’autres ont encore fait remarquer qu’il est fascinant de penser que les spectacles de lumière par drone ont pris le pas sur le spectacle pyrotechnique. Un utilisateur a commenté : « Il est très intéressant de voir comment différentes entreprises pourraient être impactées d’une manière ou d’une autre par la technologie. Il y a quelques années, personne ne pouvait dire qu’un spectacle pyrotechnique pouvait trouver un adversaire. Pour une raison quelconque, cela me rappelle le livre Exponential Organization de Michael S. Malone.

Il est très intéressant de voir comment différentes entreprises pourraient être touchées d’une manière ou d’une autre par la technologie. Il y a quelques années, personne ne pouvait dire qu’un feu d’artifice de spectacle pouvait trouver un adversaire. Pour une raison quelconque, cela me rappelle le livre Exponential Organization… de Michael S Malone… – Cristiano (@Cristia122436) 30 septembre 2022

Un autre utilisateur avait une vision plutôt inhabituelle de l’endroit où les spectacles de lumière de drones pouvaient avoir lieu. L’utilisateur a tweeté: “Imaginez faire cela sur une tribu non contactée. Nous pourrions devenir leur dieu !

imaginez faire cela sur une tribu non contactée. nous pourrions devenir leurs dieux ! 😅 — DIO 💥 (@joester_hj) 1 octobre 2022

“Honnêtement, je ne comprends pas comment ces drones ont autant de contrôle et ceux que vous achetez sur Amazon volent simplement dans les murs ou s’envolent dans le vent”, a écrit un troisième utilisateur.

Honnêtement, je ne comprends pas comment ces drones ont autant de contrôle et ceux que vous achetez sur Amazon volent simplement dans les murs ou s’envolent dans le vent. — BBT 🌐 (@CGovid) 30 septembre 2022

Le Geoscan Drone Show a contribué à créer certains des spectacles de lumière de drones les plus étonnants. Ils peuvent utiliser plus de 5 000 drones dans un seul spectacle avec une portée de visibilité de 3 kilomètres. La société russe a créé des expériences inoubliables dans le monde entier, notamment lors de la Coupe du monde de Dubaï 2022, du Red Sea Film Festival et du Independence of Armenia Drone Show. Ils ont également aidé à créer le spectacle de drones pour les 75 ans de célébration de l’indépendance de l’Inde à Lucknow. Il a eu lieu le 20 décembre et est devenu une partie des célébrations de 75 semaines.

