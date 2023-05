1 000 dons : le programme pancanadien de don de rein franchit une étape importante

Un programme national de don de rein a franchi une étape importante et, pour un couple de la Colombie-Britannique, cela a changé la vie des deux.

Le mari et la femme, Devan et Mandeep Grewal, ont participé au programme de don jumelé de rein dirigé par la Société canadienne du sang, Devan avait besoin d’une greffe de rein et Mandeep a donné le sien de manière anonyme.

« Pour moi, en tant que récipiendaire, c’est un sentiment formidable. Ma femme n’a pas pu me donner directement, mais elle a pu donner à quelqu’un qui m’a donné. Sans un programme comme celui-ci, qui sait combien de temps je devrais attendre pour obtenir un match direct », a déclaré Devan.

Le programme a récemment franchi une étape importante avec 1 000 patients au Canada ayant reçu une greffe de rein. Le programme était une collaboration avec Vancouver Coastal Health, Providence Health et des programmes de don vivant et de transplantation à travers le Canada.

Le chef de la direction de la Société canadienne du sang, le Dr Graham Sher, a déclaré que cette réalisation témoigne des efforts de collaboration des programmes de don vivant et de transplantation, des professionnels de la santé et, surtout, de la générosité des donneurs vivants qui ont pris la décision désintéressée de donner leur rein pour une un être cher ou un étranger.

À tout moment, 4 000 personnes au Canada attendent un organe et 75 % d’entre elles ont besoin d’un rein. Plus de 3 000 d’entre eux sont sur une liste d’attente pour une greffe de rein et des centaines meurent chaque année.

Le programme de don jumelé de rein relie les programmes de donneurs vivants à travers le pays, « leur permettant de réaliser ensemble ce qu’aucune juridiction ne peut faire exclusivement par elle-même ». Une greffe de rein d’un donneur vivant dure en moyenne 21 ans contre 11 ans pour une greffe de rein d’un donneur décédé.

Lancé en 2009, le programme utilise un « algorithme d’appariement sophistiqué » pour identifier les opportunités de greffe compatibles créées par des chaînes de dons appariés provenant de paires autrement incompatibles.

C’est ce que Mandeep a pu faire.

« Nous connaissions déjà les groupes sanguins parce que nous avions déjà fait un don à la Société canadienne du sang, alors nous avons automatiquement supposé que je ne pouvais pas aider à lui faire un don jusqu’à ce que nous ayons entendu parler du programme de don jumelé de rein et de son fonctionnement. »

Devan est né avec des problèmes rénaux. C’était doux, mais on lui a dit qu’il aurait besoin d’une greffe à un moment donné de sa vie.

« Je n’ai pas vraiment laissé cela affecter ma vie, jusqu’à il y a environ cinq ans, quand ils m’ont dit que ma fonction rénale déclinait et que je devrais commencer à penser à demander à mes amis et à ma famille. »

Deux ans plus tard, il entre en dialyse.

Plus tôt cette année, Devan a subi une greffe chirurgicale à l’hôpital général de Vancouver.

« Tout au long de ce processus, vous n’êtes jamais seul. Vous avez des médecins, vous avez des infirmières, vous avez toute une équipe derrière vous 100 % du temps. »

