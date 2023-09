1 000 $ de réduction et mise à niveau de stockage gratuite

Cela fait maintenant plus d’un mois que vous pouvez commander un Samsung Galaxy Z Fold 5 et pourtant les deals ne semblent pas ralentir. Samsung a conclu ce week-end une nouvelle offre qui maintient la réduction de 1 000 $ avec l’échange, mais ajoute à la promotion en doublant le stockage sans frais supplémentaires. C’est cet accord de lancement initial que nous avons tant aimé.

Donc vraiment, cette offre Galaxy Z Fold 5 est la même qu’il y a un mois. Vous obtenez jusqu’à 1 000 $ de réduction instantanément si vous avez un appareil à échanger contre Samsung. Les appareils qui vous permettront de bénéficier d’une réduction totale de 1 000 $ sont le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S22 Ultra ou le Galaxy Z Fold 4. Il existe également quelques modèles d’iPhone Pro Max, si vous souhaitez passer d’iOS à Android. Vous trouverez également le Galaxy S21 Ultra à 800 $, ainsi que le Z Fold 3. Vous voyez l’image.

Là où cette offre devient exceptionnelle, c’est dans la mise à niveau du stockage. Samsung vous fait passer de 256 Go à 512 Go sans frais supplémentaires. Normalement, cela vous coûterait 120 $ de plus. Ainsi, combinés aux 1 000 $ de réduction, nous réalisons une bonne économie bien supérieure à 1 000 $.

Avec la remise complète appliquée, vous pourriez posséder un Galaxy Z Fold 5 pour 799,99 $. C’est un prix vraiment intéressant pour un téléphone qui commence comme un téléphone puis se transforme en mini-tablette. Tim en dit plus sur tout cela dans sa critique complète.

Lien vers l’offre Samsung Fold 5