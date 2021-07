1 000 comtés aux États-Unis ont une couverture vaccinale inférieure à 30 %

Environ 1 000 comtés des États-Unis ont une couverture vaccinale inférieure à 30%, a déclaré jeudi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Les comtés en question sont principalement situés dans le Sud-Est et le Midwest et sont les plus vulnérables à l’infection à Covid, selon la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. L’agence constate déjà une augmentation des taux de maladie dans ces comtés en raison de la propagation de la variante delta plus transmissible, a déclaré Walensky.

La variante delta représente actuellement environ 25% des nouveaux cas séquencés aux États-Unis, et les responsables disent qu’ils s’attendent à ce qu’elle devienne la souche dominante dans le pays, éclipsant la variante alpha actuellement dominante.

Dans certains comtés, les taux de variantes delta peuvent atteindre 50 %, selon le CDC. « Nous nous attendons à une augmentation de la transmission dans ces communautés à moins que nous ne puissions vacciner plus de personnes », a déclaré Walensky.

Codes postaux avec le les taux les plus élevés d’hésitation à la vaccination sont situés dans des États comme le Dakota du Nord, l’Idaho et l’Alabama, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation, un centre indépendant de recherche en santé mondiale de l’Université de Washington.

« Les données préliminaires des six derniers mois suggèrent que 99,5% des décès dus à Covid-19 dans les États sont survenus chez des personnes non vaccinées … les souffrances et les pertes que nous voyons maintenant sont presque entièrement évitables », a déclaré Walensky.