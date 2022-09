09 pour battre son propre record du monde

Le double champion olympique Eliud Kipchoge a battu dimanche son propre record du monde lors du marathon de Berlin.

La star kenyane a réussi un temps de 2 heures, 1 minute et 9 secondes pour gagner 30 secondes sur sa précédente meilleure marque de 2:01:39 établie sur le même parcours en 2018.

“Mes jambes et mon corps se sentent encore jeunes”, a déclaré Kipchoge, 37 ans. «Mais la chose la plus importante est mon esprit, et cela me donne aussi une sensation de fraîcheur et de jeunesse. Je suis tellement heureux de battre le record du monde.

A LIRE AUSSI | Floyd Mayweather Jr. assomme Mikuru Asakura dans une exposition au Japon

L’Éthiopienne Tigist Assefa a remporté contre toute attente la course féminine avec un record du parcours de 2 h 15 min 37 s, soit 18 minutes plus vite qu’elle n’avait jamais couru auparavant. C’était le troisième temps le plus rapide de tous les temps.

“Je n’avais pas peur de mes rivaux, même s’ils ont réalisé des temps plus rapides que moi”, a déclaré Assefa, 26 ans.

La Kényane Rosemary Wanjiru a terminé deuxième à ses débuts en 2:18:00 – la deuxième course la plus rapide de l’histoire – juste devant la coureuse éthiopienne Tigist Abayechew en 2:18:03.

Le temps combiné de Kipchoge et Assefa de 4:16:46 a assuré que le marathon était le plus rapide de tous les temps. Le record masculin a maintenant été établi huit fois de suite à Berlin, favorisé par les coureurs pour son parcours plat.

C’est la quatrième victoire de Kipchoge dans la ville, égalant le record établi par Haile Gebrselassie. Le grand éthiopien – comme Kipchoge maintenant – a également établi deux records du monde (en 2007 et 2008) à Berlin.

Les conditions dans la capitale allemande étaient idéales pour les courses rapides – fraîches, autour de 52 degrés (11 degrés Celsius) après une nuit d’averses, sans plus de précipitations et sans vent. Quelque 45 527 coureurs de 157 nations étaient inscrits pour participer au premier marathon de Berlin sans restrictions depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le nombre de participants a été réduit de près de moitié sous des restrictions strictes l’année dernière, et la course 2020 a été annulée en raison de la pandémie.

Kipchoge est parti à un rythme effréné dimanche, parcourant les 10 premiers kilomètres en seulement 28:23 et en 42:32 à la marque des 15 km, faisant allusion à une tentative de moins de deux heures. Il a franchi la barre des deux heures à Vienne en 2019 lorsqu’il a couru 1 h 59 min 40 s dans une course non conforme au règlement.

Le champion en titre Guye Adola et son compatriote éthiopien Andamlak Belihu ont réussi à suivre le rythme, au début, mais Adola a reculé de quelques mètres alors que Kipchoge enregistrait des intervalles de kilomètres entre 2:47 et 2:50.

Kipchoge et Belihu ont terminé le semi-marathon en seulement 59:51. Adola et les coureurs kenyans Abel Kipchumba, Mark Korir et Bethwel Yegon ont suivi en 1:01:25.

“J’avais prévu de sortir rapidement en première mi-temps”, a déclaré Kipchoge.

https://www.youtube.com/watch?v=AvIfMZ5D1dI” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Le dernier stimulateur cardiaque est tombé à la marque des 25k, laissant Kipchoge seul, mais Belihu est resté sur ses talons.

Kipchoge a quelque peu ralenti en atteignant la marque des 30k en 1:25:40. Belihu n’a pas pu suivre et a suivi 21 secondes de retard avant de reculer davantage.

À ce stade, il ne restait plus qu’à savoir si Kipchoge battrait son propre record. Il l’a fait.

Le compatriote Mark Korir a terminé deuxième, à près de cinq minutes, suivi du coureur éthiopien Tadu Abate. Belihu, qui était resté le plus longtemps avec Kipchoge, a terminé quatrième en 2:06:40.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici