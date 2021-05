00 h 00 IST West Midlands

Prédiction de l’équipe WBA vs LIV Dream11 et suggestions pour le match retour de la demi-finale d’aujourd’hui entre West Bromwich Albion et Liverpool: Un West Bromwich Albion relégué accueillera Liverpool en Premier League 2020-21 le dimanche 16 mai aux Hawthorns. Le match doit débuter à 21 h 00 IST. Les Reds se rendent dans les West Midlands après une victoire passionnante 4-2 à Manchester United lors d’un affrontement en milieu de semaine. Alors que la relégation de West Brom a été confirmée après qu’Arsenal les ait battus 3-1 le week-end dernier. Dans le bilan en tête-à-tête de la Premier League, les deux équipes se sont affrontées à huit reprises, six étaient des impasses, tandis que Liverpool remportait les deux autres lors de la saison 2016-17.

Avant le match entre WBA et LIV, voici tout ce que vous devez savoir:

WBA vs LIV Telecast et détails de la diffusion en direct

Tous les matchs de la série Premier League 2020-21 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Alors que Disney + Hotstar diffusera en direct l’action.

Détails du match WBA vs LIV

Le match se jouera le dimanche 16 mai à The Hawthorns, dans les West Midlands. Le jeu commencera à 21h00 IST.

Prédiction de l’équipe WBA vs LIV Dream11

Capitaine: Mohamed Salah

Vice-capitaine: Matheus Pereira

Gardien de but: Alisson Becker

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Kyle Bartley, Rhys Williams

Milieux de terrain: Fabinho, Okay Yokuslu, Thiago Alcantara

Attaquants: Mohamed Salah, Matheus Pereira, Roberto Firmino

XIs probables WBA vs LIV

West Bromwich Albion: Sam Johnstone (GK); Semi Ajayi, Kyle Bartley, Dara O’Shea; Darnell Furlong, OK Yokuslu, Ainsley Maitland-Niles, Conor Gallagher, Conor Townsend; Matheus Pereira; Mbaye Diagne

Liverpool: Alisson Becker (GK); Trent Alexander-Arnold, Nat Phillips, Rhys Williams, Andrew Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Curtis Jones; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

