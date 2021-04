MCI vs TOT Dream11 Prediction et suggestions de l’équipe pour la finale de la Coupe EFL d’aujourd’hui 2020-21 entre Manchester City et Tottenham Hotspur: Manchester City affrontera Tottenham Hotspur lors de la finale de la Coupe EFL 2020-21 au stade de Wembley, à Londres, dimanche. L’équipe de Pep Guardiola cherchera à décrocher le titre pour la quatrième année consécutive, tandis que les Spurs tremblants entrent dans cette finale dans le but de mettre fin à leur repêchage de 13 ans pour l’argenterie.

Le match final MCI vs TOT de la Coupe EFL 2020-21 débutera à 21h00 IST

Finale de la Coupe EFL 2020-21 Manchester City vs Tottenham Hotspur: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Pep Guardiola manquera les services de Kevin De Bruyne en raison d’une blessure à la cheville, tandis que John Stones devra s’absenter en raison d’une suspension de carton rouge. Alors que la participation de Sergio Ageuro reste douteuse.

Le manager par intérim de Tottenham, Ryan Mason, sera sans l’attaquant vedette Harry Kane, tandis que Ben Davies a été exclu en raison d’une blessure au mollet. Même Matt Doherty reste un doute pour ce jeu crunch.

Diffusion en direct MCI vs TOT

Les matchs de la finale de la Coupe EFL 2020-21 ne seront diffusés sur aucune chaîne de télévision en Inde. Cependant, les fans peuvent le diffuser en direct sur les plates-formes Voot Select et JioTV.

Détails du match MCI vs TOT

Le match se jouera le dimanche 25 avril au stade de Wembley, à Londres. Le jeu commencera à 21h00 IST.

Pronostic MCI vs TOT Dream11 Team

Capitaine: Gareth Bale

Vice-capitaine: Philip Foden

Gardien de but: Ederson

Défenseurs: Ruben Dias, Kyle Walker, Serge Aurier, Sergio Reguilon

Milieux de terrain: Oleksandr Zinchenko, Philip Foden, Harry Winks, Bernardo Silva

Grévistes: Gabriel Jesus, Gareth Bale

XIs probables MCI vs TOT

Manchester City: Ederson (GK); Oleksandr Zinchenko, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker; Fernandinho, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva; Phil Foden, Riyad Mahrez, Gabriel Jésus

Tottenham Hotspur: Hugo Lloris (GK); Serge Aurier, Toby Alderweireld, Joe Rodon, Sergio Reguilon; Pierre-Emile Hojbjerg, Harry Winks; Dele Alli, Son Heung-Min, Gareth Bale; Lucas Moura

