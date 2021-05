00 h 00 IST, Old Trafford, Manchester

MUN vs LIV Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour la Premier League d’aujourd’hui 2020-21 entre Manchester United et Liverpool: Manchester United accueille Liverpool dans ce qui promet d’être un affrontement alléchant entre les deux anciens rivaux. Si United gagne, une place parmi les quatre premiers sera assurée et, par conséquent, une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Si Liverpool gagne, ils renforceront leurs propres espoirs de se classer parmi les quatre premiers et confirmeront également Manchester City en tant que champion de la Premier League pour la saison en cours.

Premier League 2020-21 Manchester United vs Liverpool: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Ole Gunnar Solskjaer n’a aucun nouveau problème de blessure à gérer, tandis que Liverpool est continuellement confronté à des problèmes de forme physique avec plusieurs joueurs de premier choix, ce qui a également gâché leur campagne. Ils seront sans le défenseur Nat Phillips alors qu’il n’y a aucun espoir que Jordan Henderson et Divok Origi reviennent non plus.

MUN vs LIV Diffusion en direct

Le match Manchester United vs Liverpool FC sera retransmis en direct sur le réseau Star Sports. La diffusion en direct sera également disponible sur Disney + Hotstar.

Détails du match MUN vs LIV

Le match se jouera le dimanche 2 mai à Old Trafford à Manchester. Le jeu commencera à 21h00 IST.

Pronostic MUN vs LIV Dream11 par équipe

Bruno Fernandes (capitaine), Mohamed Salah (vice-capitaine), Alisson Becker, Alexander-Arnold, Wan-Bissaka, Robertson, Shaw, Sadio Mane, Paul Pogba, Fred, Marcus Rashford

MUN vs LIV équipe complète

Manchester United: David De Gea, Dean Henderson, S Romero, L Grant, N Bishop, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, A Tuanzebe, Brandon Williams, Phil Jones, Bruno Fernandes, Paul Pogba , Nemanja Matic, Scott McTominay, Daniel James, Fred, Juan Mata, Donny van de Beek, E Galbraith, A Diallo Traore, H Mejbri, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial, S Shoretire, A Elanga

Liverpool: Alisson Becker, Adrian, C Kelleher, L Hughes, J Ojrzynski, H Davies, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Fabinho, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ozan Kabak, Joel Matip, Kostas Tsimikas, Nat Phillips, Rhys Williams, Ben Davies, Billy Koumetio, Sadio Mane, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum, Xherdan Shaqiri, Curtis Jones, Thiago Alcantara, Naby Keita, James Milner, Ben Woodburn, L Clarkson, J Cain, Mohamed Salah, Diogo Jota, Roberto Firmino, Divock Origi

Résultats des élections fondées sur la circonscription électorale EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam | Pondichéry

Blogs EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam