WHU vs CHE Dream11 Prévision et suggestions de l’équipe pour la Premier League d’aujourd’hui 2020-21 entre West Ham United et Chelsea: Le droit de se vanter de la capitale est en jeu dans ce derby de Premier League à Londres lorsque West Ham United accueillera Chelsea samedi. Chelsea a repris sa place dans le top quatre avec un match nul et vierge contre Brighton et Hove Albion plus tôt cette semaine, tandis que West Ham a terminé cinquième après une défaite décevante face à Newcastle United.

Les deux équipes sont à égalité de points (55) au classement de la ligue, Chelsea devance West Ham par une différence de buts seulement et visera à remporter les trois points les plus importants alors qu’une place dans les quatre premiers est en jeu.

Le match de la Premier League 2020-21 WHU vs CHE débutera à 22h00 IST.

WHU vs CHE Diffusion en direct

Les matchs de la Premier League 2020-21 seront diffusés en direct sur le réseau Star Sports, tandis que la diffusion en direct est également disponible sur Disney + Hotstar VIP.

Détails du match WHU vs CHE

Le match se jouera le vendredi 24 avril au London Stadium, à Londres. Le jeu commencera à 22h00 IST.

Prédiction WHU vs CHE Dream11 Team

Capitaine: Jesse Lingard

Vice-capitaine: Christian Pulisic

Gardien de but: Lukasz Fabianski

Défenseurs: Angelo Ogbonna, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rudiger

Milieux: N’Golo Kante, Christian Pulisic, Jesse Lingard, Arthur Masuaku

Attaquants: Timo Werner, Said Benrahma

XIs probables WHU vs CHE

Jambon de l’Ouest: Lukasz Fabianski (GK), Issa Diop, Angelo Ogbonna, Fabian Balbuena, Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Pablo Fornals, Arthur Masuaku, Said Benrahma, Jarrod Bowen, Jesse Lingard

Chelsea: Edouard Mendy (GK); Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rudiger; Callum Hudson-Odoi, Jorginho, N’Golo Kante, Marcos Alonso; Christian Pulisic, Timo Werner; Kai Havertz

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici