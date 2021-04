TOR vs NAP Dream11 Team Prediction et suggestions pour la Serie A d’aujourd’hui 2020-21 entre Torino et Napoli: Après un succès spectaculaire en milieu de semaine en Serie A, Napoli, cinquième, affrontera Torino, batteur de relégation, lundi 26 avril à l’Olimpico di Torino, à Turin. Torino visera à faire cinq matchs invaincus dans la ligue à domicile, tandis que les grands pilotes de Naples se lancent dans ce match nul avec une destruction remarquable de 5-2 de leurs rivaux les plus proches du classement, la Lazio. Les deux équipes se dirigent vers ce match en bonne forme et chercheront à s’appuyer sur leurs récentes performances.

Serie A 2020-21 Torino vs Napoli: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Torino sans soucis de blessures a le luxe d’une force complète. Alors que Naples continuera sans les services de David Ospina et Faouzi Ghoulam. Attendu que Konstantinos Manolas reste suspendu en raison de réservations accumulées.

TOR vs NAP Diffusion en direct

La plupart des matchs de Serie A 2020-21 seront diffusés sur Sony Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique SonyLIV.

Détails du match TOR vs NAP

Le match se jouera le lundi 26 avril à l’Olimpico di Torino, à Turin. Le jeu commencera à 22h00 IST.

Pronostic TOR vs NAP Dream11 Team

Capitaine: Dries Mertens

Vice-capitaine: Salvatore Sirigu

Gardien de but: Salvatore Sirigu

Défenseurs: Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Gleison Bremer, Giovanni Di Lorenzo

Milieux: Piotr Zielinski, Fabian Ruiz, Sasa Lukic, Rolando Mandragora

Attaquants: Dries Mertens, Andrea Belotti

XIs probables TOR vs NAP

Turin: Salvatore Sirigu (GK); Armando Izzo, Gleison Bremer, Alessandro Buongiorno; Mergim Vojvoda, Tomas Rincon, Rolando Mandragora, Sasa Lukic, Cristian Ansaldi; Antonio Sanabria, Andrea Belotti

Naples: Alex Meret (GK); Mario Rui, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo; Tiemoue Bakayoko, Fabian Ruiz; Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Matteo Politano; Sèche Mertens

