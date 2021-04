RM vs RB Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Liga d’aujourd’hui 2020-21 entre Real Madrid et Real Betis: Le Real Madrid cherchera à remporter des victoires consécutives en Liga 2020-21 lorsqu’il poursuivra sa campagne nationale à domicile contre le Real Betis de haut vol dimanche à l’Estadio Alfredo Di Stefano. Le Real Madrid, qui est actuellement en tête du classement de la Liga, entrera dans le match après une victoire 3-0 à Cadix mercredi. Le Betis, cinquième, est à égalité de points avec Villarreal, sixième, et a disputé un match nul et vierge contre l’Athletic Bilbao mercredi.

Le match La Liga 2020-21 RM vs RB débutera à 12h30 IST.

La Liga 2020-21 Real Madrid vs Real Betis: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Le Real Madrid sera privé des services de Lucas Vazquez, Sergio Ramos et Ferland Mendy en raison d’une blessure, tandis que Federico Valverde manquera le match alors qu’il se remet d’un coronavirus.

Pendant ce temps, le Real Betis n’a aucun problème de blessure, mais ne pourra pas aligner Nebil Fekir en raison du carton rouge qu’il a reçu contre l’Athletic Bilbao.

Diffusion en direct RM vs RB

Malheureusement, il n’y aura pas de retransmission en direct en Inde. Cependant, les fans peuvent suivre les scores en direct des comptes de médias sociaux des deux équipes.

Détails du match RM vs RB

Le match se jouera le vendredi 25 avril à l’Estadio Alfredo Di Stefano, à Madrid. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Prédiction RM vs RB Dream11 Team

Capitaine: Karim Benzema

Vice-capitaine: Toni Kroos

Gardien de but: Thibaut Courtois

Défenseurs: Raphael Varane, Aissa Mandi, Ferland Mendy, Victor Ruiz

Milieux de terrain: Luka Modric, Toni Kroos, Guido Rodriguez, Sergio Canales

Attaquants: Karim Benzema, Aitor Ruibal

RM vs RB XI probables

Real Madrid: Thibaut Courtois (GK), Nacho, Raphael Varane, Ferland Mendy, Lucas Vazquez, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Vinícius Junior, Rodrygo

Real Betis: Joel Robles (GK), Victor Ruiz, Aissa Mandi, Juan Miranda, Emerson, Nabil Fekir, Sergio Canales, Guido Rodriguez, Lorenzo Moron, Aitor Ruibal, Diego Lainez

