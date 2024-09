🥵 Réduction de la mortalité due aux vagues de chaleur

Les vagues de chaleur ont été associées à environ 153 000 décès par an dans le monde au cours de la période 1990-2019.

L’Europe est le pays le plus touché, avec le plus grand nombre de décès par habitant liés aux vagues de chaleur.

Le nombre de décès par habitant causés par les vagues de chaleur a diminué de 7,2 % par décennie à l’échelle mondiale.

Une Ă©tude approfondie montre l’impact des vagues de chaleur

Une nouvelle étude de grande envergure a cartographié le nombre de décès pouvant être liés aux vagues de chaleur dans le monde entre 1990 et 2019. Les chercheurs ont analysé les données de 750 sites dans 43 pays et régions.

Les résultats montrent que les vagues de chaleur ont causé en moyenne 153 078 décès par an au cours de cette période, ce qui correspond à 0,94 % de tous les décès survenus pendant les saisons chaudes.

L’Europe a enregistrĂ© la plus forte proportion de dĂ©cès liĂ©s aux vagues de chaleur, avec 1,96 % des dĂ©cès survenus pendant les saisons chaudes. La rĂ©gion a Ă©galement enregistrĂ© le plus grand nombre de dĂ©cès par habitant, avec 655 pour 10 millions d’habitants.

L’Europe du Sud et de l’Est sont des régions particulièrement vulnérables. À l’échelle nationale, la Grèce, Malte et l’Italie ont enregistré la plus forte proportion de décès liés aux vagues de chaleur.

Tendance Ă la baisse Ă l’Ă©chelle mondiale

Malgré une légère augmentation du nombre de jours de canicule au cours de la période, passant de 13,4 à 13,7 jours par an, le nombre de décès par habitant a diminué. À l’échelle mondiale, le taux de mortalité a diminué de 7,2 % par décennie par rapport à la moyenne sur 30 ans.

La baisse la plus marquée a été observée en Océanie, en Afrique de l’Ouest au sud du Sahara et dans certaines régions d’Asie du Sud. Toutefois, la charge de morbidité a augmenté en Asie de l’Ouest et en Europe de l’Est.

L’Ă©tude montre de grandes diffĂ©rences rĂ©gionales dans la manière dont les vagues de chaleur affectent la mortalitĂ©. Les rĂ©gions aux climats polaires et alpins ont enregistrĂ© la plus forte proportion de dĂ©cès, tandis que les rĂ©gions tropicales ont enregistrĂ© la plus faible.

Les pays à faible revenu ont connu la plus forte baisse du nombre de décès par habitant au fil du temps. Les chercheurs suggèrent que les résultats indiquent l’importance de prendre en compte à la fois la charge moyenne et les changements au fil du temps lors de la conception des stratégies d’adaptation.

