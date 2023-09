🚀 Entreprise spatiale : classe Venture

Sierra Espace Tour de série B de 290 millions de dollarsprovenant principalement d’investisseurs stratégiques japonais, je me demande si ceux qui allouent des capitaux aux entreprises à risque retrouvent leur appétit pour l’espace.

Sierra affirme que les 1,7 milliards de dollars levés au cours de ses séries A et B constituent un record pour une entreprise spatiale, mais c’est un peu trompeur : la première une collecte de fonds indépendante a eu lieu en 2021, mais la firme a longtemps existait dans le cadre de la Sierra Nevada Corporation. En 2008, cette société a acquis la société SpaceDev et s’est lancée dans la construction d’un vaisseau spatial pour la NASA. Son véhicule, Dream Chaser, est de conception similaire à la navette spatiale. L’entreprise a obtenu un financement de la NASA en 2016 ; Dream Chaser devrait effectuer son premier voyage dans l’espace en 2024.

Pourquoi un resserrement des conditions de crédit pourrait conduire à une économie faible

Les investisseurs de Sierra adhèrent à ce contrat de la NASA, qui pourrait valoir plus d’un milliard de dollars, et au partenariat de Sierra avec la société Blue Origin de Jeff Bezos. pour construire une nouvelle station spatiale commerciale. L’espoir de Sierra est de participer à des vols spatiaux habités sans ses propres fusées, ce qui le met en concurrence avec un peloton bondé comprenant SpaceX et Blue.

L’augmentation de Sierra intervient après de gros contrats pour des sociétés spatiales comme Axiom, spécialisée dans les vols spatiaux habités (350 millions de dollars), le motoriste Ursa Major (100 millions de dollars), le constructeur de fusées Stoke (136 millions de dollars) et la société de lancement allemande Isar Aerospace (166 millions de dollars). Selon Pitchbook, les sociétés spatiales en dehors de la Chine ont levé près de 4 milliards de dollars cette année ; avec un quatrième trimestre solide, le secteur pourrait égaler les 4,5 milliards de dollars de capital déployés en 2022.

Mais une tendance se dessine : seules cinq entreprises ont levé plus de 100 millions de dollars l’année dernière, et deux d’entre elles étaient Axiom et Ursa Major. Un autre exemple était SpaceX, qui a régulièrement collecté de grosses sommes. Chaque année depuis 2019, le montant médian des transactions dans le secteur spatial a augmenté. Tle chapeau est sans doute parce que les investisseurs en capital-risque investissent des capitaux dans des entreprises dont les contrats et le matériel sont déjà en place, et non dans des start-ups aux modèles économiques plus risqués.

Même si les fonds de capital-risque qui interviennent suffisamment tôt verront un rendement décent à chaque introduction en bourse, l’entrée de sociétés spatiales purement spécialisées sur les marchés publics n’a pas été un succès, même dans le contexte du récent marché baissier des valeurs technologiques. Les banquiers sont je commence à croire à nouveau les introductions en bourse, mais il faudra de meilleures performances de la part des sociétés spatiales cotées en bourse (ou la très attendue scission de Starlink en tant que société publique) pour voir davantage de start-ups innovantes attirer des financements.

Tess Hatch, investisseur en technologies de pointe chez Bessemer Venture Partners, a déclaré à Quartz en août que les fonds de capital-risque attendaient le prochain « catalyseur technologique ». Hatch a dirigé les investissements dans Spire et Rocket Lab, deux sociétés introduites en bourse dans le cadre de transactions SPAC en 2021. Ces sorties réussies ont bénéficié de deux des plus grandes innovations du secteur spatial : la puissance croissante des petits satellites, grâce à la miniaturisation de l’électronique, qui rendent de nouvelles constellations de satellites moins chères que jamais et la baisse des coûts d’accès à l’espace grâce aux nouveaux fabricants de fusées.

« Je suis prêt pour la suite », a déclaré Hatch, mais on ne sait pas exactement ce que ce sera. L’un des goulots d’étranglement actuels de l’industrie est de pouvoir envoyer des objets dans l’espace non seulement à moindre coût mais rapidement, mais des milliards de dollars sont déjà dépensés pour résoudre ce problème. Le marché de l’observation de la Terre reste stableurated, avec diverses entreprises s’efforçant d’adapter la qualité des données de leurs capteurs à des utilisateurs prêts à payer pour cela. Autres modèles économiques : fabrication et retour de marchandises dans l’espace ; servir l’économie lunaire ; récolter des ressources sur des astéroïdes ; l’obtention d’énergie solaire – sont encore trop balbutiantes pour les investisseurs qui souhaitent obtenir un retour sur investissement d’ici dix ans, voire plus tôt.

Quel pourrait être le prochain changement technologique ? Certaines entreprises, comme la démarrage du grand vaisseau spatial K2 ou la société de station spatiale Vast, parient qu’il s’agira d’un Starship entièrement réutilisable, qui offrira en théorie la possibilité de faire voler de grandes structures dans l’espace à un coût beaucoup plus bas que jamais. Certains analystes je ne suis pas si optimiste sur ces aspects économiques, et en réalité, la fusée ne sera pas disponible dans le commerce avant plusieurs années.

Bien entendu, les catalyseurs technologiques ne sont pas toujours de nouvelles inventions ; il s’agit parfois de changements de processus ou d’adaptation d’idées provenant d’autres secteurs. Les petits satellites ont bénéficié des développements induits par l’industrie de la téléphonie mobile, tandis que la réutilisabilité était nécessaire puces et algorithmes puissants pour faire d’un objectif longtemps recherché une réalité. Aujourd’hui, le secteur technologique a toujours besoin de puces avancées et investit dans l’apprentissage automatique ; peut-être en mouvement plus d’informatique dans l’espace (avec l’aide de satellites reliés par laser) est la prochaine grande nouveauté – ou peut-être utilise-t-elle plusieurs satellites fonctionnant en parallèle.

Je veux savoir ce que vous en pensez : quelle pourrait être la prochaine technologie spatiale perturbatrice qui ouvrirait à nouveau les robinets du capital-risque ?

INTERMÈDE D’IMAGES

L’astronaute de la NASA Frank Rubio est revenu sur Terre après avoir dépensé 371 jours en orbite à bord de la Station spatiale internationale, la plus longue période qu’un Américain ait passée dans l’espace. (Le cosmonaute russe Valeri Polyakov détient le record du monde de 437 jours.) Le long séjour de Rubio n’était pas intentionnel ; un vaisseau spatial Soyouz qui fuyait a retardé son retour sur Terre de plus de 6 mois. Le voici en train d’être extrait de la capsule spatiale qui l’a ramené chez lui hier.

Photo: Roscosmos/Ivan Timochenko (Reuters)

Alors voici Rubio, qui est probablement je ne me sens pas bien tout de suite.

DÉBRIS SPATIAUX

Il y a un nouveau PDG chez Blue Origin. Le vétérinaire d’Amazon, Dave Limp, le fera diriger la société spatiale de Jeff Bezos après plusieurs années de l’entreprise ne pas avoir livré une fusée réutilisable, parmi d’autres matériels spatiaux prévus. L’expérience aérospatiale de Limp se limite à la supervision du programme de constellation de satellites Kuiper sur Amazon, mais Bezos a déclaré aux travailleurs de Blue qu’il apporterait un énorme sentiment d’urgence.

Il y a un nouveau projet pour construire un vaisseau spatial de ravitaillement. La Force spatiale américaine payer à Astroscale 25,5 millions de dollarsaux côtés de 12 millions de dollars investis par la société de services spatiauxpour construire un prototype de véhicule pour le ravitaillement des satellites dans les deux prochaines années.

Il y a un trou de 8 millions de dollars dans les revenus de Rocket Lab. Après l’échec de sa dernière mission, le fabricant de fusées coté en bourse (Nasdaq :RKLB) dit aux investisseurs ses revenus seraient réduits en raison d’une mission reportée pendant que son enquête sur les anomalies se poursuit.

Il y a de la poussière d’astéroïde dans les laboratoires de la NASA. Une mission robotique a déposé un échantillon de l’astéroïde lointain Bennu ce week-end, et les scientifiques sont en train de l’ouvrir. nous avons de la poussièreet j’espère des rochers.

Il y a un nouveau responsable de la stratégie à la NASA. Charity Weeden, dernièrement responsable politique d’Astroscale, a été choisi en tant que nouvel administrateur associé de la NASA pour le Bureau de la technologie, de la politique et de la stratégie. Ce poste aide à orienter les investissements de la NASA dans les nombreuses responsabilités de l’agence, et il est à noter qu’une personne ayant l’expérience de Weeden dans l’espace commercial assume ce rôle.

