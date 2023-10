La première personne à voler dans un vaisseau spatial d’un autre pays, et la première personne à aller dans l’espace qui n’était ni des États-Unis ni de Russie, fut Vladimir Remek, un pilote de l’armée de l’air tchèque qui a visité la station spatiale Saliout en 1978.

Maintenant, 45 ans plus tard, nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle ère de vols spatiaux habités internationaux, mais cette ère n’est pas dirigée par des acteurs étatiques.

Pourquoi devriez-vous vous tourner vers les entreprises industrielles et de matériaux dès maintenant | Investissement intelligent

Alors qu’elle s’apprête à ouvrir une station spatiale commerciale, la société américaine Axiom est devenue l’agence spatiale mondiale. Il a effectué deux missions vers la Station spatiale internationale transportant respectivement des touristes spatiaux canadiens et israéliens et des astronautes saoudiens. De l’entreprise prochaine mission début 2024, des astronautes viendront d’Italie et Suède, plus le premier voyageur spatial turc. Cette semaine, Axiome signé un mémorandum jeter les bases de la première mission spatiale entièrement britannique.

Remek est allé dans l’espace grâce au programme Interkosmos, grâce auquel l’URSS transportait des astronautes des pays socialistes (et finalement France, Japon et Royaume-Uni) dans l’espace à des fins scientifiques et publicitaires. Aux États-Unis, on a beaucoup parlé du vol de Remek, une décennie après que les chars soviétiques eurent écrasé le Printemps de Prague. Tout le monde n’a pas reconnu l’ironie. “Les vols conjoints des astronautes des pays socialistes sont la preuve d’une coopération et d’une amitié toujours croissantes entre les peuples frères”, a déclaré son copilote soviétique juste avant le lancement.

Les voyages en avion de touristes et d’astronautes du monde entier peuvent être une force du programme spatial américain, mais cela n’a pas toujours été une priorité absolue. Un rendez-vous spatial entre les États-Unis et l’URSS en 1976 était sans doute la première mission internationale, mais les vaisseaux spatiaux américains n’ont commencé à transporter des passagers étrangers qu’en 1983, lorsque Ulf Merbold, d’Allemagne de l’Ouest, a volé à bord de la navette spatiale. Le développement de l’ISS a vu les États-Unis transporter davantage de ressortissants étrangers, en particulier ceux de partenaires du laboratoire orbital. Mais avec Depuis le retrait de la navette en 2011, le nombre de nouveaux visiteurs a ralenti. Aujourd’hui encore, des questions subsistent quant à la date à laquelle les astronautes de l’Agence spatiale européenne rejoindront les missions Artemis de la NASA sur la Lune, qui reposent sur sur les contributions de l’ESA au Vaisseau spatial Orion.

Cependant, la NASA a décidé d’acheter son vaisseau spatial post-Shuttle en tant que service, en engageant SpaceX et Boeing pour développer des véhicules avec équipage. Le Dragon de SpaceX est entré en service en 2020 et a répondu à l’espoir de l’agence spatiale d’en faire plus à bord de l’ISS grâce au astronautes supplémentaires à bord. Mais cela représentait également une opportunité pour des entreprises comme Axiom, qui pouvaient acheter leurs propres Dragons et effectuer des voyages vers l’ISS, en payant leur hébergement. Certains craignaient que cela ne conduise à un flot d’aventuriers aux poches profondes, mais jusqu’à présent, le passager typique d’Axiom est parrainé par un gouvernement étranger.

Bien qu’il y ait encore un espace limité pour les personnes à bord de l’ISS, une option privée pour y arriver soulage la NASA. Plus de sièges pour les astronautes étrangers permettent aux États-Unis de se concentrer sur le pilotage de leurs propres astronautes. Cela permet également à l’agence d’éviter d’éventuelles polémiques autour des passagers comme les deux astronautes saoudiens. Et cela offre une partie du même prestige et du même pouvoir d’influence que les Soviétiques recherchaient lorsqu’ils envoyaient des astronautes d’autres pays dans l’espace – et peut-être même plus, si les agences spatiales étrangères pouvaient avoir plus de contrôle sur les détails d’une mission privée.

Aujourd’hui, le programme spatial russe est en difficulté. Même s’il transporte le Soyouz environ deux fois par an vers l’ISS, il n’a pas la capacité d’ajouter de nombreux invités. L’Inde, quant à elle, vient de terminer une étape importante sur la voie de l’exploitation de son propre véhicule spatial avec équipage. Mais la Chine, le véritable rival des États-Unis dans l’espace, fait désormais voler son vaisseau spatial Shenzou vers sa propre station spatiale à une cadence régulière et l’inscription de collaborateurs comme le Pakistan, la Biélorussie et le Venezuela pour les missions prévues sur la Lune. Jusqu’à présent, aucun étranger n’est allé dans l’espace à bord d’un véhicule chinois, mais cela ne saurait tarder.

Les États-Unis disposent d’une fenêtre pour montrer qu’ils peuvent renforcer le développement de leurs partenaires en tant que nations spatiales, et le secteur privé sera un lieu clé pour ces activités. Si Axiom, ou des concurrents comme Voyager Space et Vast, parvenaient à lancer leurs propres stations spatiales dans les années à venir, nous pourrions voir encore plus de diversité parmi les personnes se dirigeant vers les étoiles. Le Pakistan a peut-être rejoint la mission chinoise sur la Lune, mais la première Pakistanaise à se rendre dans l’espace, Namira Salim, l’a fait à bord de l’avion spatial de Virgin Galactic au début du mois.

🌕🌖🌗

INTERMÈDE D’IMAGES

Ingenuity, l’hélicoptère accompagnant le rover Mars Perseverance de la NASA, a pris son 63ème vol le 19 octobre, volant sur plus d’un demi-kilomètre. L’éclaireur volant exploité par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a largement dépassé les attentes de ses concepteurs. Les photos prises par l’hélicoptère du rover lui-même dans le paysage martien, comme celle ci-dessous (Percy est en haut à gauche), rendent en quelque sorte l’exploration robotique de Mars par l’humanité plus facile à croire.

Photo : NASA

📡 📡 📡

DÉBRIS SPATIAUX

Vulcain pour Noël. United Launch Alliance affirme que les débuts tant attendus de sa fusée Vulcan aura lieu le 24 décembre avec des opportunités de sauvegarde dans les jours à suivre. La mission transportera l’atterrisseur Peregrine Moon d’Astrobotic dans le cadre d’une mission sous contrat avec la NASA. Pour le bien de l’équipe d’ULA (et des journalistes qui cherchent à couvrir le lancement inaugural), espérons qu’il s’agira d’un sort inverse compliqué qui aboutira à un lancement début janvier.

Varda pour l’Australie. La startup spatiale cherche à ramener à la maison des échantillons de médicaments fabriqués dans l’espace s’associera à un champ de tir australien dans le but d’atterrir des échantillons de sa prochaine mission. Mais il lui faut encore obtenir l’autorisation de la FAA pour cela et rapatrier les produits pharmaceutiques de sa première usine spatiale. Pendant ce temps, Washington et Sydney sont je regarde un accord pour laisser les fusées américaines être lancées depuis la terre ferme.

Le GPS est usurpé en Israël. Les chercheurs disent qu’Israël est interférer avec les signaux GPS dans le but apparent de faire dévier les missiles tirés par le Hezbollah, mais les tactiques d’usurpation d’identité pourraient également nuire aux civils et aux avions qui dépendent de ces signaux.

Amazon est dans l’espace. Avec le déploiement réussi de deux satellites Kuiper au début du mois, Amazon est devenu le premier géant technologique à exploiter des ordinateurs en orbite autour de la planète. Pourquoi a-t-il réussi alors que Google, Facebook, Apple et Bill Gates ont abandonné ? Nous avons quelques théories.

Boeing renonce aux contrats au forfait. Le PDG Dave Calhoun déclare que son entreprise souffre après ne pas parvenir à livrer sur des contrats au forfait et n’en a pas signé de nouveaux. Les responsables de la NASA ont fait l’éloge du modèle à prix fixe, mais Boeing a perdu plus d’un milliard de dollars en essayant de construire un vaisseau spatial avec équipage pour l’agence.

SpaceX finalise les contrats de lancement européens. L’entreprise d’Elon Musk est intervenir de faire voler des satellites de navigation Galileo en raison des retards d’Arianespace, le fabricant de fusées préféré de l’UE, et des sanctions contre la Russie.

La semaine dernière: Lire les feuilles de thé sur La société spatiale de Jeff Bezos.

L’année dernière: Au sein d’une entreprise spatiale frénésie de négociations.

C’était le numéro 200 de notre newsletter. J’espère que votre semaine est hors de ce monde ! Veuillez envoyer votre point de vue sur l’avenir du soft power dans l’espace, vos conseils et vos opinions éclairées à [email protected].