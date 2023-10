🚀 Business spatial : les yeux laser

Une chose que la science-fiction nous a apprise : nous aurons besoin de lasers dans l’espace. Mais si les films nous enseignent que leur application la plus courante consiste à exploser contre des croiseurs vedettes rivaux, dans la vraie vie, nous les utiliserons (espérons-le) principalement pour rester en contact.

Les militaires, bien sûr, s’intéressent aux lasers comme moyen d’aveugler les capteurs des satellites, voire de les endommager de façon permanente – les États-Unis ont testé de tels systèmes et les analystes du renseignement affirment que la Chine est en train de le faire. les développer dans une installation secrète. Mais un laser capable d’endommager quelque chose nécessite beaucoup d’énergie, bien plus que ce qui peut être généré efficacement dans l’espace. Les lasers utilisés pour transmettre des données n’ont pas besoin de beaucoup de puissance et peuvent transporter des informations jusqu’à 100 fois plus rapidement que les signaux radio les plus souvent utilisés aujourd’hui.

À l’heure actuelle, cette technologie suscite beaucoup d’attention, également connue sous le nom de communications optiques, car les données sont codées dans la lumière. Après notre édition précédente Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la prochaine grande avancée technologique dans l’espace, la réponse la plus courante a été « les lasers ». EspaceX Juste Lancé un ensemble de satellites Starlink qui utilisent une nouvelle génération de liaisons optiques. L’Agence de développement spatial de l’armée américaine a annoncé un projet de 14 millions de dollars pour démontrer les communications laser dans l’espace. Et au début du mois prochain, La NASA enverra un terminal de communications optiques vers la Station spatiale internationale, où ses concepteurs s’attendent à ce qu’il transmette des données vers la Terre à un débit de 1,2 gigabits par seconde.

Qu’est-ce qui rend les communications laser difficiles ? Principalement, le pointage : les lasers sont par définition des faisceaux d’énergie étroitement focalisés, et garantir que les transmissions d’un satellite en orbite se déplaçant à près de 8 000 mètres par seconde atteignent un modem à des centaines de kilomètres nécessite une ingénierie précise et un logiciel complexe. Et les lasers renvoyant des données vers la Terre peuvent subir des interférences provenant de sources telles que le rayonnement solaire et la couverture nuageuse, qui n’affectent pas les transmissions radio.

Toutes ces difficultés s’additionnent. L’entrepreneur en télécommunications Greg Wyler a renoncé à un projet de collaboration avec Elon Musk sur un réseau satellite en 2014 parce que Musk insistait utilisant des lasers optiques sur le vaisseau spatial. Mais les satellites équipés de foutus lasers sur la tête se sont révélés trop coûteux et trop difficiles pour les premières années de la constellation : les satellites Starlink n’ont commencé à transporter régulièrement des liaisons laser qu’en 2022.

Les liaisons optiques de Starlink ne se connectent pas au sol ; ils relaient les données entre les satellites. C’est important pour le réseau mondial, car des milliers de satellites dépendent de beaucoup moins de stations au sol réparties sur la planète. Les liaisons laser permettent aux satellites Starlink de fournir un service dans des régions où il n’y a pas de couverture de station au sol en transmettant les données à d’autres engins spatiaux à portée. C’est une façon pour Starlink de fournir des services dans des endroits comme l’Ukraine ou l’Iran, où l’entreprise ne dispose pas de stations de liaison descendante pour se connecter à Internet.

Ce type de flexibilité intéresse également les gouvernements, qui apprécient l’avantage supplémentaire que les communications laser sont plus difficiles à intercepter en raison de leur focalisation. Le Pentagone envisage son propre réseau de satellites, similaire à Starlink, avec des optiques laser partageant des données entre les vaisseaux spatiaux. Et à l’heure où le réseau spatial lointain de la NASA, utilisé pour communiquer avec les vaisseaux spatiaux et les télescopes explorant le système solaire, atteint sa capacité maximale, l’agence envisage d’utiliser un système de communications optiques. sur la mission Artemis II de l’année prochainequi devrait envoyer des astronautes américains effectuer leur premier voyage autour de la Lune depuis 1972.

Outre SpaceX, sans doute leader des lasers spatiaux, la société BridgeComm a développé un kit de communication optique destiné aux utilisateurs de l’espace ; General Atomics travaille sur cette démonstration du Pentagone ; et les sociétés de données spatiales comme Capella installent des systèmes de communications optiques sur leurs satellites pour transmettre des images haute résolution depuis l’orbite.

Les communications optiques dans l’espace n’en sont encore qu’à leurs débuts, mais la vague d’intérêt suscitée par cette technologie témoigne également d’une tendance importante dans le secteur : l’humanité reçoit toujours plus de données de l’espace et a besoin de moyens plus efficaces pour les ramener chez elle.

INTERMÈDE D’IMAGES

Intuitive Machines est actuellement dans les délais pour lancer son atterrisseur lunaire Nova-C sur un SpaceX Falcon 9 au plus tôt le 15 novembre, ce qui devrait probablement donner à Intuitive une chance de devenir la première organisation privée à atterrir en douceur sur la Lune. (Rival Astrobotic attend La fusée Vulcan d’ULA et devrait être lancé avant la fin de l’année). Voici le PDG Steve Altemus devant l’atterrisseur cette semaine avant son expédition à Cap Canaveral.

Photo: Tim Fernholz/Quartz

DÉBRIS SPATIAUX

La FCC sonne Dish. Dans ce qu’on appelle le première pénalité pour débris spatiaux imposée à une entreprise, la Federal Communications Commission a infligé une amende de 150 000 $ à Dish Network pour ne pas avoir réussi à déplacer son satellite EchoStar-7 vers une orbite d’élimination lorsque le vaisseau spatial a atteint la fin de sa vie en 2022.

Adresse sur l’état de l’Elon. Le Congrès international d’astronautique (IAC) se tient cette semaine à Bakou, en Azerbaïdjan, et Elon Musk y sera virtuellement pour prononcer son discours annuel devant le rassemblement des agences et des entreprises spatiales. Attendez-vous à ce que diffuser sur YouTube vers 9 h 45 HE Jeudi matin.

Blue Origin et Northrop Grumman abandonnent-ils les stations spatiales ? Deux des sociétés financées par la NASA pour développer des stations spatiales privées semblent abandonner leurs efforts. L’entrepreneur de défense Northrop est mettre fin à son effort autonome et assurer le transport pour un consortiumd par Voyager Spacetandis que la société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos réaffecté l’équipe de la station à d’autres projets alors que son leader, Brent Sherwood, s’apprête à prendre sa retraite à la fin de l’année.

Le satellite d’AST SpaceMobile est vraiment brillant. Le BlueWalker 3 de la société est l’un des objets les plus brillants du ciel, selon une nouvelle étude. Cela est dû à l’énorme antenne dont il a besoin pour relayer les signaux des téléphones mobiles ordinaires. Les astronomes (et les observateurs de débris spatiaux) s’inquiètent de la façon dont le grand vaisseau spatial affectera leurs observations et la sécurité orbitale.

C’est l’heure de Kuiper. Les deux premiers satellites de la constellation Kuiper d’Amazon sont prêt à lancer 6 octobre sur une fusée ULA Atlas V. Le prototype du vaisseau spatial testera l’approche d’Amazon en matière de offrir une connectivité depuis l’orbite, mais on n’en sait pas beaucoup plus : Amazon a refusé les demandes d’interviews, et le chroniqueur de lancement Jonathan McDowell affirme que ce vol est en cours de traitement avec plus de secret que les missions des agences d’espionnage américaines.

La Chine détaille sa mission sur la Lune axée sur les ressources. S’exprimant à l’IAC, des responsables de l’agence spatiale chinoise ont déclaré qu’ils lancer une mission lunaire sans équipage, Chang’e 8, vers 2028 pour expérimenter des technologies permettant d’exploiter les ressources de la Lune. Avant cet effort, la Chine devrait lancer deux missions pour explorer le pôle sud de la Lune en 2025 et 2026.

