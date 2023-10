🚀 Business spatial : Heavy Metal

je

Parmi les 30 000 astéroïdes de notre système solaire, Psyché a été découvert en 1852 en orbite entre Mars et Jupiter. En 2015, l’humanité a décidé de visitez-le avec un robot. La mission est prévue pour lancement le 13 octobre à 10h19 je suis ET.

II

La mission vient de trois organisations : la NASA, qui finance la missionsur; l’Arizona State University, qui dirige les travaux scientifiques ; et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, responsable de la conception des instruments et du fonctionnement du vaisseau spatial.

Un portefeuille gagnant évolue dans un contexte de ralentissement du marché | Investissement intelligent

III

Psyché est unique parmi les cibles de la NASA dans le système solaire tourbillonnant car elle contient une quantité importante de métal, outre des roches ou des produits chimiques volatils. La dernière mission sur un astéroïde de la NASA a ramené des échantillons de matière de l’astéroïde Bennu qui inclus carbone et eaumais Psyché est un oiseau différent.

IV

Un astéroïde et une planète ne font qu’un. Ou du moins, ils peuvent s’éclairer mutuellement : les scientifiques pensent que Psyché, l’un des plus gros astéroïdes, pourrait être le noyau d’une ancienne planète. Cette mission tentera de découvrir si cela est vrai, améliorant ainsi notre connaissance du système solaire.

V

Le vaisseau spatial Psyché orbitera autour de l’astéroïde 1 247 fois, utilisant un des images multispectrales, un spectromètre et un magnétomètre, ainsi que des mesures gravimétriques, pour déterminer sa taille et sa composition précises, à la recherche d’insinuations de son passé et d’inflexions de son avenir.

VI

L’ombre de Psyché traversera le vaisseau spatial d’avant en arrière alors qu’il se fraye un chemin à travers le système solaire, en utilisant un système de propulsion solaire-électrique avec une force égale au poids d’une pile AA dans votre main, et la gravité de Mars pour la lancer. vers son rendez-vous final.

VII

Un énorme astéroïde métallique pourrait-il être une opportunité en or pour les mineurs de l’espace ? AstroForge, une entreprise qui espère récolter des métaux sur des objets spatiauxapprendra de Psyché, mais affirme que seuls les astéroïdes plus proches peuvent être extraits de manière opportune (et donc rentable).

VIII

Pour Maxar, l’entreprise privée qui a construit le vaisseau spatial, la sonde Psyché est impliquée dans ce qu’elle sait : la conception de satellites. La structure du véhicule est basé sur une conception qu’il a adapté à tout, de la radio satellite à une future station spatiale lunaire.

IX

Lorsqu’un vaisseau spatial vole hors de vue, il utilise le réseau Deep Space Network (DSN) de la NASA pour rester en contact avec son domicile. Avec Psyché, la NASA va expérimenter un nouvelles communications optiques système pour se connecter 10 à 100 fois plus rapidement que le DSN, ce qui s’inscrit dans l’intérêt croissant pour transmission de données laser dans l’espace.

X

La vue de l’astéroïde sera nouvelle : alors que les scientifiques soupçonnent qu’il y a deux indentations en forme de cratère à la surface de l’astéroïde, qui mesure environ 210 km de diamètre, sa composition métallique pourrait le laisser avec caractéristiques de forme inhabituelle.

XI

Nous survolons l’univers sur une planète qui peut être menacée par de gros astéroïdes. La peur de confondre un objet sûr avec un objet dangereux pousse la NASA à analyser le système solaire à la recherche de menaces. La mission Psyché, comme OSIRIS-Rex et DARDnous aidera à comprendre ce qu’il faut faire si un astéroïde métallique s’approche de la Terre.

XII

Si le Falcon Heavy se déplace, le vaisseau spatial doit voler. L’utilisation de la fusée lourde de SpaceX avec des propulseurs réutilisables a coûté 117 millions de dollars à la NASA pour cette mission. C’est le premier d’une série de missions scientifiques que SpaceX lancera avec la fusée, comprenant un satellite météorologique, une sonde qui visitera une Lune de Jupiter et un rover se dirigeant vers la Lune.

XIII

Cela allait, et cela va continuer, mais le vaisseau spatial Psyché n’y arrivera qu’en août 2029.

(Avec mes excuses à Wallace Stevens.)

🌕🌖🌗

INTERMÈDE D’IMAGES

Psyché à bord de SpaceX Fusée Falcon Heavy avant le lancement ; ce ne sera que la huitième fois que la fusée ira dans l’espace. Les deux boosters latéraux en sont la preuve : ils ont déjà volé trois fois, ce qui leur a valu leur apparence carbonisée.

Photo: NASA/Aubrey Gemignani

📡 📡 📡

DÉBRIS SPATIAUX

Kuiper est en orbite. La réponse d’Amazon à la constellation Internet par satellite Starlink de SpaceX a désormais deux prototypes dans l’espace, avec l’intention de lancer quelque 3 200 satellites au total. La société n’a pas accordé d’interviews sur le vaisseau spatial ou sur la campagne de tests alors qu’elle traverse une transition de direction complexe : l’ancien dirigeant de Microsoft, Panos Panay, remplace l’actuel chef du hardare d’Amazon, Dave Limp, qui à son tour se dirige vers la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin. .

Stoke est dans l’argent. Le démarrage de la fusée levé 100 millions de dollars de poursuivre les travaux sur une fusée entièrement réutilisable, en commençant par la conception d’un deuxième étage avant de terminer une fusée destinée à transporter des charges utiles pouvant atteindre 5 000 kg en orbite terrestre basse.

L’assurance spatiale est dans un (autre) pétrin. Quatre satellites géostationnaires ont aurait subi des échecs avec des propulseurs électriques développés par Aerojet Rocketdyne pour Northrop Grumman – et cela pourrait signifier davantage de réclamations sur le secteur de l’assurance spatiale, déjà inquiet des énormes paiements cette année.

Relativity vend sa fusée (qui n’a pas volé). La start-up qui construit actuellement une fusée pour concurrencer le Falcon 9 l’a déclaré signé un accord de lancement avec Intelsat, dans le cadre d’un carnet de commandes de 1,8 milliard de dollars. Après le lancement mais l’échec de sa petite fusée Terran 1 en mars, l’entreprise a concentré ses ressources sur Terran R, qui devrait voler en 2026.

Une start-up espagnole décolle. PLD Space a lancé une fusée suborbitale à une altitude de 46 km et, même si le vol d’essai n’a pas atteint la plupart de ses objectifs, il marque un pas en avant pour le secteur européen des fusées privées, encore naissantes.

SpaceX se bat à nouveau avec la FAA. Après la FAA, qui réglemente les vols spatiaux commerciaux, averti que le nombre croissant de satellites brûlant dans l’atmosphère terrestre pourrait tuer une personne tous les deux ans à partir de 2035, a publié SpaceX a réfuté l’analysearguant qu’elle reposait sur des hypothèses dépassées.

La semaine dernière: La transmission optique des données pourrait être la prochaine grande chose dans l’espace.

L’année dernière: SpaceX considère la Lune comme un directement au consommateur opportunité.

C’était le numéro 198 de notre bulletin d’information. J’espère que votre semaine est hors de ce monde ! Veuillez envoyer vos poèmes préférés adaptés aux sujets spatiaux, vos conseils et vos opinions éclairées à [email protected].