👀 Tous les regards sont rivés sur la danse entraînante de Jason Kelce

Et bienvenue dans notre rubrique « obsession » hebdomadaire, qui ne figure que dans les éditions du samedi. Je consacre la rubrique de cette semaine à la danse sur scène instantanément emblématique de Jason Kelce. Cette danse est destinée à avoir un impact démesuré et elle restera gravée dans ma mémoire toute la saison.

De plus, le sĂ©nateur d’État Doug Mastriano est en conflit juridique avec un Ă©tudiant qui prĂ©tend que son livre sur la Première Guerre mondiale contient un certain nombre d’inexactitudes, Penn State a retirĂ© son journal Ă©tudiant indĂ©pendant et ses prĂ©sentoirs du campus dans une mesure que ses dĂ©tracteurs affirment menacer la libre circulation de l’information sur le campus, et le conseil municipal prĂ©voit des ateliers Ă la lumière des Ă©valuations foncières les plus rĂ©centes.

Les Phillies sont en route vers les sĂ©ries Ă©liminatoires pour la troisième saison consĂ©cutive après une victoire Ă©crasante de 12-2 contre les Mets vendredi soir. Une Ă©tudiante de l’UniversitĂ© Villanova a affirmĂ© avoir Ă©tĂ© violĂ©e par un chauffeur Uber, a annoncĂ© l’Ă©cole Ă la communautĂ© vendredi. Penn State a retirĂ© des exemplaires du journal Ă©tudiant indĂ©pendant The Daily Collegian et des supports de distribution, affirmant que Une organisation Ă©tudiante a violĂ© les règles de publicitĂ© de l’universitĂ©. Les Ă©tudiants et les dĂ©fenseurs de la presse affirment que la dĂ©cision de l’universitĂ© publique menace la libre circulation de l’information sur le campus. Le sĂ©nateur d’État Doug Mastriano, le rĂ©publicain fougueux qui se trouvait Ă l’extĂ©rieur du Capitole le 6 janvier 2021, poursuit un Ă©tudiant diplĂ´mĂ© de l’Oklahoma, une universitĂ© canadienne et plus d’une douzaine d’historiens, allĂ©guant une conspiration visant Ă ternir sa rĂ©putation universitaire qui lui a coĂ»tĂ© au moins 10 millions de dollars. Les membres du conseil municipal organisent une sĂ©rie d’Ă©vĂ©nements communautaires sur l’allègement de la taxe foncière Ă la lumière des Ă©valuations foncières publiĂ©es par la ville le mois dernier. La ConfĂ©rence des Teamsters de Pennsylvanie a soutenu jeudi la vice-prĂ©sidente Kamala Harris après que la FraternitĂ© internationale des Teamsters a refusĂ© de soutenir un candidat Ă la course prĂ©sidentielle. Et cette semaine, dans l’histoire de Philadelphie, un policier de Philadelphie a Ă©tĂ© tuĂ© lors d’une attaque le jour d’une Ă©lection contre un candidat politique. La chroniqueuse Trudy Rubin a trouvĂ© une fin heureuse Ă une histoire poignante qu’elle a entendue en juin Ă Kiev et qu’elle appelle le triomphe de Mère Courage, impliquant une femme qui a luttĂ© pour sauver son fils soldat de la captivitĂ© et de la torture. Les professeurs aiment depuis longtemps partager leurs connaissances sur l’impact sismique de BeyoncĂ© sur la culture, et l’UniversitĂ© Widener est la dernière institution universitaire Ă proposer un cours « Queen Bey ». Richard M. Cooper, professeur du programme de baccalaurĂ©at en travail social (BSW) et coordinateur des Ă©tudes afro-amĂ©ricaines, enseigne dĂ©jĂ aux Ă©tudiants de première annĂ©e l’influence de Bey sur toutes sortes de choses, de la musique country Ă l’Ă©mancipation des femmes. Le match des Eagles de dimanche prochain sera un Ă©vĂ©nement important. Nos journalistes sont souvent prĂ©monitoires et ont fait leurs prĂ©dictions. Lorsque nous ne regardons pas les oiseaux, nous observons de vrais oiseaux. Les martinets ramoneurs sont en migration et ont trouvĂ© un lieu de prĂ©dilection dans le centre-ville oĂą les ornithologues amateurs se rassemblent.

Difficile de croire que cela ne fait que cinq nuits depuis que Jason Kelce a fait ses dĂ©buts sur scène pour le compte Ă rebours du lundi soir d’ESPN.

Si vous ne saviez pas dĂ©jĂ que Jason Kelce est incontestablement l’âme de chaque fĂŞte Ă laquelle il participe, peut-ĂŞtre ne l’avez-vous pas vu en action lors d’un Ă©vĂ©nement oĂą la fĂŞte est de mise. se produisant.

Il Ă©tait lĂ . Un gentleman adulte dans un « smoking du sud de Philadelphie », autrement dit un survĂŞtement vert en velours arborant le drapeau italien. Jason a racontĂ© plus tard Ă son frère Travis De nouveaux sommets Il a dansĂ© pour tuer le temps. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester lĂ comme un âne. Je dois apporter de l’Ă©nergie. » Il a vraiment fait ce qu’il fallait quand il a laissĂ© son corps parler sur l’air de « Million Dollar Baby » de Tommy Richman.

DĂ©composons cette danse mouvement par mouvement. Je dĂ©crirais la chorĂ©graphie de pompage de Jason comme un homme-ballon tubulaire flexible et bien coordonnĂ© Ă l’extĂ©rieur d’un concessionnaire automobile avec un piĂ©tinement magistral et des mouvements simultanĂ©s Matrice penchĂ© en arrière. Il s’est ensuite transformĂ© de manière impressionnante en un coureur très sĂ©rieux. Il a finalement couronnĂ© le tout avec un mouvement de tĂŞte et un mouvement de poing qu’il semblait faire pour se ressaisir et continuer. Son Ă©nergie de showman fait le bonheur de tous les enfants lorsqu’ils se voient sur le Jumbotron. Dans le moment dĂ©sormais viral de l’ancien centre, il possĂ©dait la joie dĂ©bridĂ©e de tout le Lincoln Financial Field lors des nuits victorieuses que nous savons ĂŞtre dans un avenir proche.

« Je ne sais pas si j’ai encore de l’Ă©nergie, les gars », a plaisantĂ© Jason lorsqu’il s’est assis pour se mettre Ă son travail d’analyste officiel. Mais vous savez que ce gars est toujours Ă fond. Ce. Mec. L’hĂ©roĂŻsme local. C’est bon. Le cĹ“ur d’un champion. C’est bon. Émotionnel athlĂ©tisme. VĂ©rifier.

Je veux que les joueurs cĂ©lèbrent les touchdowns avec la danse de Jason sur le terrain. Je veux que les danseurs auditionnent pour des juges snobs Ă Juilliard avec cette danse de 20 secondes, puis quittent immĂ©diatement le bâtiment, sautent dans un Megabus jusqu’Ă la station 30th Street et retirent leur candidature Ă Juilliard. Je veux que les garçons d’honneur entourent les grands-mères lors des mariages Ă destination de Shore et fassent la danse. Je veux que Philly Elmo le fasse dans ma rue. Je veux que Jason fasse la danse au sommet d’un char le jour de l’An sur « Who’s That Girl » d’Eve, « Clones » de Tierra Whack et « Everybody Wants to Love You » de Japanese Breakfast. Puis il devrait ralentir sa penchement en arrière pour « End of the Road » de Boyz II Men et « Streets of Philadelphia » de Bruce Springsteen. Je veux qu’il m’apprenne la danse aussi. Mais pour l’instant, je vais juste regarder le clip en boucle.

En tant que New-Yorkais de naissance, j’ai Ă©tĂ© Ă©mu par l’Ă©nergie de Jason avant de m’installer Ă South Philly, patrie des smokings en velours, car j’ai dirigĂ© la couverture du Super Bowl Ă Time. En fait, le discours de Jason a Ă©tĂ© ma première introduction Ă les chapeaux Ă©tincelants curieusement grands de cette villece que je ne comprenais mĂŞme pas Ă l’Ă©poque. Mais nous pouvions tous comprendre sa PASSION. Je suis allĂ© au match avec mon ami, et je n’ai jamais Ă©tĂ© aussi fier de vivre Ă Philadelphie que lorsque Jason a repris son mouvement de poing Ă faible Ă©nergie pour passer Ă un mouvement de poing Ă haute Ă©nergie. Il n’est pas seulement l’un des meilleurs joueurs de Philadelphie. Il est l’un des meilleurs reprĂ©sentants de l’humanitĂ©.

Jason, comme vos actions l’ont prouvĂ©, vous travaillez toujours ici.

Notre chroniqueuse Jenice Armstrong Ă©crit que l’interview de Kamala Harris avec trois journalistes nationaux organisĂ©e par l’Association nationale des journalistes noirs Ă WHYY mardi Ă©tait un « retour Ă la normale ».

« Nos estimĂ©s aĂ®nĂ©s afro-amĂ©ricains « Je dirais qu’elle agit comme si elle avait reçu une « bonne Ă©ducation Ă la maison ». En d’autres termes, elle a Ă©tĂ© formĂ©e Ă traiter les gens avec respect, mĂŞme dans les moments de tension, comme lorsque les modĂ©rateurs de l’Ă©vĂ©nement ont tentĂ© de la pousser dans ses rĂ©ponses ou de l’interrompre lorsqu’elle a parlĂ© trop longtemps », a Ă©crit Armstrong.

Lisez la suite de sa chronique sur ce qui a rendu l’Ă©vĂ©nement remarquable.

Notre propre photographe, Tom Gralish, s’arrĂŞte Ă Wawas entre deux missions depuis des dĂ©cennies. Au fil des ans, il a photographiĂ© toutes sortes d’entreprises qui Ă©taient autrefois des Wawa. Elles ressemblent toujours Ă des Wawas avec leurs façades en pierre, leurs doubles portes vitrĂ©es et leurs toits Ă pignon, ce qui aide Tom Ă les repĂ©rer et Ă prendre quelques clichĂ©s. Faites le voyage avec lui.

La princesse Diana est loin d’ĂŞtre la seule Ă adopter l’esthĂ©tique des Eagles avec une telle efficacitĂ©. Tina McIntosh, originaire de North Philly et connaisseuse de la vie elle-mĂŞme, portait son amour pour les Eagles sur sa tĂŞte, presque comme une tapisserie. Lorsqu’elle a partagĂ© le chef-d’Ĺ“uvre en ligne, il a fait beaucoup de bruit comme le souligne le journaliste spĂ©cialisĂ© dans les arts et la culture Earl Hopkins dans son entretien avec McIntosh.

