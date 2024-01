🏈 Kansas Football jouera 2 matchs au Children’s Mercy Park ; 4 au Arrowhead Stadium en 2024 – Kansas Jayhawks

Les sites alternatifs permettent √† Kansas Athletics d’offrir davantage de commodit√©s aux fans et une exp√©rience √©v√©nementielle compl√®te qui ne serait pas possible dans un stade Memorial √† capacit√© r√©duite. Plus important encore, jouer les six matchs √† l‚Äôext√©rieur de Lawrence est n√©cessaire pour maintenir la construction du Gateway District dans les d√©lais et garantir que KU puisse accueillir ses matchs √† domicile en 2025 √† Lawrence.

Kansas Football disputera ses six matchs √† domicile en 2024 dans la r√©gion m√©tropolitaine de Kansas City, y compris ses deux premiers matchs √† domicile contre Lindenwood et UNLV au Children’s Mercy Park ‚Äď domicile du Sporting Kansas City. Les Jayhawks disputeront leurs quatre matchs √† domicile de la Big 12 Conference au GEHA Field du Arrowhead Stadium contre TCU (28 septembre), Houston (19 octobre), Iowa State (9 novembre) et Colorado (23 novembre). Un aper√ßu complet du calendrier 2024 du Kansas Football peut √™tre consult√© ici.

“Ce plan pour la saison 2024 pr√©sente un nombre incroyable d’avantages pour nos √©tudiants-athl√®tes, nos fans et supporters, nos partenaires du campus et le programme de football du Kansas. M√™me si nous sommes d√©√ßus de ne pas pouvoir jouer √† Lawrence, nous voulons en fin de compte cr√©er la meilleure exp√©rience possible pour toutes les personnes impliqu√©es, et jouer deux matchs au Children’s Mercy Park et quatre matchs au GEHA Field du stade Arrowhead nous permet de le faire. Ce fut un plaisir de voir la construction commencer s√©rieusement √† Lawrence dans le quartier Gateway et David Booth Kansas Memorial Stadium, et cette d√©cision permet √† cette construction de se poursuivre selon un calendrier n√©cessaire tout en b√©n√©ficiant √©galement au budget global du projet et √† l’exp√©rience des supporters en 2024. ¬Ľ

Kansas Athletics travaille √©galement avec des partenaires du campus pour assurer le transport et l’h√©bergement des √©tudiants pour les six matchs √† domicile pr√©vus au programme. L‚Äôassiduit√© et la participation des √©tudiants pendant la saison 2024 sont de la plus haute importance. Le nombre de billets √©tudiants attribu√©s au Children’s Mercy Park sera d’environ 3 500, soit exactement √† √©galit√© avec le ratio de capacit√© d’accueil d’un stade David Booth Kansas Memorial plein √† craquer. Au GEHA Field du Arrowhead Stadium, le nombre d’√©tudiants sera √©gal ou sup√©rieur au nombre total disponible au David Booth Kansas Memorial Stadium.

“Nous sommes ravis d’avoir l’opportunit√© unique de disputer nos matchs √† domicile dans la r√©gion m√©tropolitaine de Kansas City en 2024. M√™me si nous avions esp√©r√© jouer ces matchs √† Lawrence, le d√©m√©nagement vers d’autres sites est n√©cessaire pour garantir que nos fans, √©tudiants-athl√®tes et tous les constituants ont la meilleure exp√©rience de jeu possible et que nous respectons le calendrier pour terminer la construction pour la saison 2025. Nous reconnaissons que cette d√©cision n’est pas id√©ale pour certains membres de la communaut√© de Lawrence, et nous esp√©rons qu’ils comprendront qu’il s’agit d’une ann√©e n√©cessaire. agir pour garantir que le district de Gateway puisse commencer √† b√©n√©ficier √† Lawrence d√®s que possible en 2025. ¬Ľ

Kansas Football vient de remporter une saison 9-4 en 2023, remportant le Garanti Rate Bowl contre UNLV pour la premi√®re victoire du programme depuis 2008. Les Jayhawks ont remport√© neuf matchs en une saison pour la septi√®me fois seulement de l’histoire du programme. L’entra√ģneur-chef Lance Leipold accueillera √† nouveau plusieurs membres cl√©s de l’√©quipe 2023, dont le porteur de ballon Devin Neal, les receveurs Lawrence Arnold, Luke Grimm et Quentin Skinner et le quart-arri√®re Jalon Daniels en attaque.

D√©fensivement, le Kansas accueillera √† nouveau le demi de coin All-Big 12 de la premi√®re √©quipe √† deux reprises, Cobee Bryant, ainsi que l’autre demi de coin partant de l’√©quipe, Mello Dotson. L’√©quipe renverra √©galement les vedettes d√©fensives Jereme Robinson, Marvin Grant Jr., JB Brown, Taiwan Berryhill et d’autres.

CE QU’ILS DISENT

Lance Leipold, entra√ģneur en chef du football du Kansas¬†: ¬ę Il s‚Äôagit d‚Äôune d√©cision passionnante pour notre √©quipe car ce sont deux sites tr√®s respect√©s et passionnants pour assister √† un √©v√©nement sportif. Je suis convaincu que nos fans seront en mesure de cr√©er un ¬ę terrain d’accueil ¬Ľ dans lequel nos joueurs auront l’√©nergie de jouer. Notre administration a fait un excellent travail en partenariat avec les organisations et les sites pendant notre phase de construction. Cela permettra au projet de poursuivre son chemin vers son ach√®vement dans les d√©lais et de fournir le meilleur avantage concurrentiel √† notre √©quipe pendant la transition.

Mark Donovan, pr√©sident des Chiefs de Kansas City: ¬ęNous sommes ravis d’accueillir les matchs de football des Jayhawks au GEHA Field du Arrowhead Stadium tandis que le David Booth Kansas Memorial Stadium est en cours de r√©novation. En plus d’un autre grand √©t√© de concerts et de la Coupe du Monde FIFA 2026, le stade continue de servir d’atout communautaire pour la r√©gion. Notre √©quipe Arrowhead Events a travaill√© en √©troite collaboration avec le d√©partement des sports de l’Universit√© du Kansas pour garantir que les joueurs, les entra√ģneurs, le personnel et les fans se sentent chez eux. Nous avons h√Ęte de voir le football universitaire revenir au domicile des Chiefs cet automne.

Jake Reid, pr√©sident-directeur g√©n√©ral du Sporting KC¬†: ¬ę Le Sporting de Kansas City et l‚ÄôUniversit√© du Kansas se soutiennent mutuellement depuis longtemps. Nous avons travaill√© en √©troite collaboration sur de nombreuses initiatives ces derni√®res ann√©es, notamment les pr√©paratifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la tenue de matchs du Sporting KC II au Rock Chalk Park et le lancement de nos plateformes Sporting U et Sporting U NIL. Nous sommes impatients d’accueillir l’entra√ģneur Leipold et le programme de football du Kansas, class√© au niveau national, au Children’s Mercy Park et d’accueillir les √©tudiants et les fans de la KU pour encourager les Jayhawks.

Le porteur de ballon du Kansas Devin Neal¬†: ¬ę Je sais que toute l‚Äô√©quipe est ravie d‚Äôavoir l‚Äôopportunit√© de jouer √† Kansas City cette saison. √Čvidemment, nous aimons tous jouer avec Lawrence √† The Booth, mais ce sera une exp√©rience formidable pour notre √©quipe et c’est ce qu’il y a de mieux pour l’avenir du programme et du stade. Je sais que nos fans se pr√©senteront en grand nombre au Children’s Mercy Park et au Arrowhead Stadium pour offrir un avantage sur le terrain, de la m√™me mani√®re qu’ils l’ont fait √† Lawrence au cours des deux derni√®res saisons.

Bonnie Lowe, pr√©sidente-directrice g√©n√©rale de la Chambre de commerce de Lawrence: ¬ę Nous avons √©cout√© et entendu les pr√©occupations de notre communaut√© d‚Äôaffaires, et m√™me si nous pr√©f√©rerions tous encourager les Jayhawks au Memorial Stadium, nous comprenons qu‚Äôune croissance de cette ampleur s‚Äôaccompagne de d√©fis. Nous avons l’opportunit√© pour nos entreprises de mettre en valeur ce pour quoi elles sont connues ‚Äď leur innovation et leur cr√©ativit√© ‚Äď en trouvant de nouvelles fa√ßons amusantes de regarder et de c√©l√©brer le football KU. Quand nous pensons au nouveau stade, au Gateway District et au centre de conf√©rence √† l‚Äôhorizon pour Lawrence, nous serons bien plac√©s pour r√©ussir √† l‚Äôavenir.

Joshua Jones, directeur des op√©rations de Turner Construction : ¬ęNotre √©quipe de projet collective Gateway District a explor√© avec diligence toutes les options permettant de fournir des installations de classe mondiale pour l’Universit√© du Kansas et KU Athletics. Ce processus comprend des examens strat√©giques des calendriers de projet, des processus d’approvisionnement pr√©coces, des examens de l’ordonnancement alternatif du flux de travail, des dates de d√©cision cl√©s, des d√©lais de production des mat√©riaux et du budget global du projet pour atteindre un ach√®vement final le 1er ao√Ľt 2025. Gr√Ęce √† ce partenariat d’√©quipe et √† la poursuite coordination, l’√©quipe du projet a reconnu que l’organisation de tous les matchs de football de la KU √† domicile en 2024 dans des endroits alternatifs cr√©e un environnement plus s√Ľr et plus efficace pour mener √† bien ce projet.

L’√©quipe Turner appr√©cie les efforts d√©ploy√©s par KU et l’√©quipe de conception pour soutenir la s√©curit√© de la communaut√© et de notre main-d’Ňďuvre en reconnaissant les d√©fis incroyables qu’aurait cr√©√©s l’organisation de matchs en 2024 au David Booth Memorial Stadium. Cette d√©cision cr√©e la meilleure voie √† suivre pour que notre √©quipe de projet puisse mener √† bien la nouvelle construction et les r√©novations en vue du lancement de la saison de football 2025. ¬Ľ

Turner Seals, pr√©sident du corps √©tudiant du Kansas¬†: ¬ę M√™me si nous pr√©f√©rerions √©videmment accueillir nos matchs √† domicile √† Lawrence, nous appr√©cions que l’Athl√©tisme travaille √† fournir un excellent lieu alternatif √† notre √©quipe et √† notre √©cole pour la saison √† venir avec des matchs au GEHA Field du Arrowhead Stadium et au Children’s Mercy Park. Le S√©nat √©tudiant continuera de travailler avec nos partenaires d‚Äôathl√©tisme pour garantir des transports en commun accessibles et d‚Äôautres efforts visant √† en faire une exp√©rience de match exceptionnelle pour nos √©tudiants et nos fans dans leur ensemble.