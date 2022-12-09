疫苗接种不给力会妨碍中国“开放”吗？ – The New York Times

欢迎 阅读 本 期 “海外 华人 札记” ， 每 周四 我们 邀请 常 驻 美国 的 资深 中文 媒体 人 撰稿 ， 一起 从 华人 视角 、 、 探讨 新闻 、 品析 时报 精华 文章。 本 期 的 探讨 新闻 、 品析 时报 精华 文章。 本 期 的 作者 是 现居 休斯敦的撰稿人詹涓。欢迎点击这里订阅，或推荐给朋友。
在 中国 多 地 爆发 抗议 活动 后 ， 北京 周三 猝然 宣布 大幅 放松 放松 动态 清零 清零 政策 ， 将 使 许多 许多 地区 的 居民 日复一日 日复一日 的 核酸 中 解放 出来 此时 此时 距离 居民 日复一日 的 核酸 检测 中 出来。 此时 距离 中国 武汉 出现 首 批 新冠 新冠 解放。 此时 距离 中国 武汉 出现 首 新冠 新冠肺炎 患者 已经 过去 了 三 年 ， 三 年 间 人们 的 求救 和 呼喊 、 枉死 的 生命 和 失去 的 生活 被 中国 官 一 一 句 轻 的 的 努力 最 小 小 实现 最 大 防控 效果 概括。 这 让 让 人们 百感 交集 大 防控 效果 概括 这 这 让 让 人们 人们许多 人 来到 李文亮 医生 微博 的 的 哭墙 哭墙 哭墙 下 发表 感想 ， 一 条 评论 是 这样 写 的 ， “纵然 放开 了 ， 伤痕 不 掉 掉 ， 恨 忘 不 掉。 纵然 毒性 下降 到 ， 恨 也 忘 不。 纵然 毒性 下降 到 小号 流感 恐惧 恐惧 恐惧 不。。 纵然 毒性 到 小号 流感 恐惧 恐惧 恐惧 恐惧 恐惧。。 纵然 毒性 到 小号 流感 恐惧 恐惧扯不掉，慌乱扯不掉。”
«新 十 条” 取消 了 大规模 核酸 、 放松 了 封控 隔离 规定 和 国内 旅行 限制 ， 许多 人 感慨 之前 之前 三 年 中国 在 抗疫 ， 而 现在 真正 真正 疫情 终于 终于 开始 了 在 抗疫 ， 而 现在 真正 疫情 疫情 终于 开始 了 了 了。。
由于 官方 此前 几乎 没有 针对 不断 演进 的 新冠 病毒 提供 可信 的 科普 ， 而 放松 发生 在 各 地 疫情 快速 增长 的 时期 面对 面对 巨大 仓促 的 转向 ， 很多 民众 眼下 的 心情 喜忧参半 ， 喜 是 重 自由 自由 民众 眼下 的 心情 喜忧参半 ， 喜 是 重 获 自由 自由 自由 ，忧 的 是 可能 的 感染 和 病例 激增: ： 没 没 接种 疫苗 的 老人 、 病人 和 小孩 该 怎么 ， ， 现在 接种 还 得 及 及 吗 国产 疫苗 的 和 和 安全性 到底？？ 如果 不 是 那么 有效 ， 中国 中国机构准备好迎接可能的冲击了吗？如果各地出现医疗资源挤兑，政策会重新收紧吗？
最近 很多 人 可能 都 向 ‘中 过 招” 的 海外 亲友 学习 了 一 波 预防 感染 和 中招 后 康复 的 经验 ， 很多 开始 囤退 囤退 烧 药 ， 一些 居民 甚至 在 考虑 去 澳门 自费 接种 接种 ， 众多 的 的 甚至 在 考虑 去 澳门 自费 接种 接种 疫苗 众多 的 的 的 担忧。
我 想到 了 我 第一 次 在 漫长 的 疫情 中 看到 希望 ， 是 在 2021 年初 接种 第一 剂 新冠 疫苗 时。 当时 辉瑞 疫苗 刚刚 从 医务 和 养老院 的 老人 推进 到 其他 脆弱 易感 群体 和 线 工作 的 老人 推进 到 其他 脆弱 易感 群体 和 线 线 工作 工作者 ， 我 也 有幸 成为 了 其中 一 员。 那 天 我 在 阴雨 中 排 了 两 小时 队 ， 但 所有 人 都 我 一样 一样 心潮澎湃 在 接种 大厅 里 ， 有 人 在 接种 时痛哭 ， 有 开 着 玩笑 ， ， 有 人 在 时痛哭 ， 有 人 开 着 玩笑 玩笑 玩笑 ， ， 我 我 我是 嗷嗷哭 的 那 一 个 ， 想到 在 过去 的 一 年 里 有 那么 多 人 没 能 等到 这 天 天 ， 想到 我们 生活 将 有 希望 因为 疫苗 重启 ， ， 这 刻 让 人 有 落泪 因为 疫苗 重启 ， 这 一 刻 让 人 不禁 落泪。
我 只是 为了 接种 淋 了 会儿雨 ， 一些 健康 的 年轻 人 为了 尽快 接种 更 是 各 出 奇招 ， 有的 去 接种 场馆 当 志愿者 ， 希望 当天 剩下 的 疫苗 他们 可以 捡漏 插队 接种 ， 希望 则 剩下 的 疫苗 可以 可以 捡漏 插队 ； ； 有的 通过 通过社交媒体信息四处寻找多余的疫苗。
当时 的 证据 表示 ， 辉瑞 和 莫德纳 的 ARNA 疫苗 在 预防 感染 和 重症 死亡率 方面 有 效率 可 谓。。 虽然 在 病毒 变异 后 后 ， 预防 感染 的 降低 降低 ， 但 加强 针 仍然 ， 地 避免 人们 有效性 降低 ， 但 加强 仍然 仍然 有效 地 避免 避免 人们 人们进入 ICU 或者 死亡。 有 疫苗 可 用 、 有 数据 可信 ， 这 应该 是 我们 和 很多 家庭 放心 让 孩子 回 学校 、 很 大 大 程度 恢复 了 正常 生活 的 原因。 也 正 因为 如此 ， 的 疫情 应对 虽然 虽然 原因 也 正 因为 如此 ， 的 疫情 应对 应对 虽然 虽然 与 与 正 因为 如此 美国 的 疫情 应对 应对 虽然 虽然大多数发达国家相比是差生，但随着疫苗接种增加，经济迅速反弹，服务业和制造业快速态复
但 当 中国 一些 城市 突然 急剧 地 放松 限制 后 ， 多 名 专家 对 时报 表示 ， 中国 或许 将 面临 面临 灾难性 的 感染 激增 ， 最 主要 的 症结 在于 疫苗 疫苗。 大部分 认为 ， 需要 接种 三剂 中国 正 疫苗 疫苗。 大部分 认为 ， 需要 接种 中国 中国 中国 国产灭 国产灭 国产灭活 疫苗 才 能 达到 相当于 两 剂 ARNA 疫苗 的 保护 效力 ； 此外 ， 中国 上 一 次 大规模 疫苗 接种 距 现在 已经 相隔 年 ， ， 因此 带来 的 保护力 进一步 下降。 在 中国 的 ， 媒体 上 很多 人 进一步 下降。 在 中国 的 社交 媒体 ， 很多 人 开始 开始讨论 是否 可以 接种 第四 针 作为 加强针 ， 甚至 有 人 尝试 利用 各 省 疫苗 信息 一度 未 同步 的 漏洞 去 异地 接种 ， 但 官方 暂时 并 正式 批准 加打 第四 针 针。 ， 但 官方 暂时 未 正式 批准 加打 针 针。
除了 这些 ， 还 有 最 脆弱 的 人群 疫苗 接种 不足 的 问题 ， 包括 高龄 老人 、 重病 患者 和 孕妇。 美国 癌症 协会 欧洲 癌症 癌症 患者 建议 除了 特定 几 几 类 患者 需要 推迟 接种 ， 其他 患者 都 应该 尽快 尽快 患者 需要 推迟 接种 ， 其他 患者 都 应该 应该 尽快 尽快 接种 接种 推迟 接种 ， 癌症 患者 都 应该 尽快 尽快 尽快疫苗。 但 我 接触 的 几 个 在 中国 的 癌症 和 尿毒症 患者 最近 跟 我 说 ， 自己 一 疫苗 疫苗 都 没有 过 ， 现在 他们 看 着 广州 了 热热闹闹 热热闹闹 的 堂食 郑州 恢复 现在 室内 娱乐 广州 恢复 热热闹闹 热热闹闹 的 堂食 郑州 恢复 恢复 室内 娱乐 场所 场所。
这些 患者 说 ， 主治 医生 和 疫苗 接种 人员 都 不 建议 他们 接种 疫苗 ， 加上 中国 民众 多 年 对于 对于 国产 疫苗 质量 怀疑 、 、 坊间 疫苗 副作用 的 传说 传说 ， 以及 对 政府 和 官方 的 不 信任 ， 他们 ， 以及 对 政府 和 媒体 的 不 信任 ， 他们 他们也 没有 接种 疫苗 的 强烈 意愿。 时报 周三 采访 的 一 位 72 岁 的 老人 说 ， 基于 对 有效性 有效性 的 怀疑 ， 没有 没有 也 不 打算 疫苗。 而 我 认识 的 数 名 中国 医生 说 他们 之所以 不 我 认识 的 数 名 中国 医生 说 他们 之所以 之所以 不建议 脆弱 人群 接种 疫苗 ， 则 是 受到 中国 长期 以来 医患 关系 紧张 的 影响 ， 担心 但 凡 病人 副作用 副作用 ， 不管 与 疫苗 有关 ， 最后 自己 和 的 机构 都 将 会 会 背锅 ， ， 自己 和 所在 机构 机构 都 将 会 会 背锅 背锅。。
中国当局已经表示将要尽快加强老年人的疫苗接种，但即使消除了各种对疫苗认知的障碍，现在
在 疫苗 推广 方面 ， 一度 在 全球 疫苗 竞争 中 领跑 的 中国 怎么 怎么 起 了 大早 、 赶 了 个 晚集 晚集？？ 点 让 许多 国际 观察 人士 有点 看 不 明白。 中国 内地 居民 原本 不 也 有点 看 不 明白。 中国 内地 原本 原本 需要 专程 去 去 去 澳门 澳门 澳门接种 ARNm 疫苗 ， 因为 上海 复星 医药 在 2020 年 就 与 Biontech 达成 合作 ， 在 大中华 地区 以 以 复必泰 复必泰 为 为 名 分销 其 新冠 疫苗。 （（（（在 世界 其他 地区 的 合作 伙伴 是 辉瑞）））） 复 世界 其他 地区 的 伙伴 伙伴 是。）））））） 复 复必泰早 已 在 港 澳 台 获得 审批 ， 唯独落下 了 内地。 德国 总理 11月 访 华 的 成果 之一 是 推动 中国 允许 为 在 外籍 外籍 人士 提供 提供 疫苗 ， 这 似乎 又 把 中国 大陆 居民 剔除在外。 中国 现在 ， 这 似乎 又 把 大陆 居民 居民。 中国 中国 现在 现在倒是有了国产的mRNA疫苗，但是是在印尼上市。
在 已经 无法 迅速 提升 群体 免疫 的 情况 下 ， 大陆 是否 会 像 香港 今年 年初 奥密克戎 暴发期 那样 ， 在 养老院 之类 的 免疫 出现 出现 灾难性 的 感染 死亡？ 黄严忠 在 为时报 撰写 的 观点 灾难性 中 感染 死亡？ 黄严忠 在 为时报 撰写 的 观点 文章 中指出 ， 中国 在 迎接 可能 的 大规模 感染 时 ， 面临 着 医疗 基础 设施 资金 不足 、 设备 落后 以及 人口 人口 老龄化 的 弱点 一旦 病例 病例 可 避免 地 激增 ， 卫生 保健 系统 承受 承受 巨大 的 压力 最终 可能 ， 卫生 卫生 保健 系统 承受 巨大 的 压力 ， 最终 可能 可能 可能 抵抗 抵抗 抵抗 抵抗. “
你 担心 自己 或者 家人 感染 新冠 吗？ 你 同意 网 上 流传 的 的 国家 保护 了 我们 三 年 ， 现在 轮 到 我们 守护 自己 的 健康 健康 这 种 说法 吗 欢迎 欢迎 来信 与 我们 分享 交流 ： 健康 健康 种 说法 吗 欢迎 欢迎 来信 与 我们 分享 交流 ：: CN.Newsleter@nyTimes.com 。
近期不容错过的文章还有：
-
时报 科技 专栏 作者 袁莉 在 le matin 时事 通讯 中 写道 ， 中国 宣布 放宽 新冠 防控 限制 在 中国 近期 的 大规模 抗议 活动 有关 ， 而 启发 和 激励 人们 的 的 先知 先知 是 是 是 在 北京 四通 桥 激励 人们 抗议 的 先知 先知 先知 是 10月 在 北京 四通 桥悬挂 横幅 、 对 习近平 本人 发出 罕见 公开 抗议 的 彭立发。 没有 人 知道 在 彭立发 将 面临 什么。 作家 作家 纪思道 同样 在 民间 抗议 抗议 活动 后续 ， 他 ， ， 这些 因 被 被 拘留 人 也许 还 监狱 ， ， 这些 因 抗议 被 拘留 人 也许 还 在 监狱 里 里 ， 被 被 拘留 人 也许 还 在 监狱 里 里但 他们 的 行动 已经 迫使 当局 匆忙 中 改变 了 了 清零 清零 清零 政策 ， 总 有 一 天 ， 政府 也 被迫 被迫 向 人们 自由 民主 更 广泛 的 呼声 做出 回应。 向 人们 对 民主 更 广泛 的 呼声 做出 回应。
-
时报 这 篇 关于 中国 留学生 经历 “政治 觉醒” 的 报道 提醒 了 我 ： 也许 不 应该 一 言不 合 就 就 拉黑 拉黑 ， 毕竟 人们 是 有 机会 成长 和 的。 在 防火墙 内 长大 的 一 机会 和 改变 的。 在 防火墙 内 长大 的 一 代 年轻人 年轻人 被 被 被。 在 防火墙 内 长大 一 一 中国 年轻人 被 被 被 被 被。 在 防火墙 内 长大 一 代 年轻人 年轻人 被 被称为 几十 年 来 最 民族主义 的 一 代 ， 在 面对 香港 民主 运动 和 大量 新疆 维吾尔人 遭遇 拘禁 等 时 时 ， 似乎 主流 是 支持 支持 政府。 但 在 了 了 中国 的 封控 ， 亲身 了。 但 在 了 了 中国 封控 ， 亲身 参与 了 抗议活动后，他们开始关注和同情出于其他原因反对中国政府的抗议者。（阅读本文中文版）
-
不 要 申报 自己 的 族裔。 不 要 参加 中文 大学 先修 课程 考试。 不要 说 自己 喜欢 国际 象棋 ， 弹钢琴 或 印度 传统 长笛。。 不 要 家人 艰辛 的 移民 故事。 在 申请 大学。 尤其是 像 这 这 的 移民 故事。 在 申请 大学 大学 尤其是 哈佛 这 这 类 类 类美国 名校 时 ， 许多 亚裔 学生 按照 大学 招生 顾问 的 建议 刻意 隐去 了 自己 的 一 部分 特长 和 ， ， 好 让 不用 显得 过于 过于 过于 亚裔 ， 可是 ， 抹去 抹去 自己 为 努力 了 了 多 ， 爱好 ， 刻意 抹去 自己 为 之 努力 了 多 的 爱好 爱好 爱好 爱好 与 与 与激情 ， 淡化 自己 与 亚裔 文化 与 祖辈 间 的 联接 ， 这 对于 亚裔 申请人 又 意味 着 什么 呢？ 时报 关于 大学 申请 这 篇 篇 文章 我 的 朋友们 引发 引发 了 许多 讨论。 篇 文章 我 的 朋友们 引发 引发 了 许多 讨论。
-
纽约 的 公 公 住房 和 其他 福利 是 出 了 名 的 难 申请 ， 对于 不 谙 流程 也 不 精通 英语 的 华人 移民 老年人 来说 ， ， 个 过程 难上 ， ， 而 又 是 纽约 ， 少数 族裔 过程 加难 ， 而 亚裔 又 是 纽约 所有 族裔 中 中 中 加难 ， ， 亚裔 又 是 纽约 所有 族裔 中 中贫困率 最 高 的 ， 如何 帮助 贫困 的 同胞 克服 这个 难关？ 在 《纽约 时报》 助贫 基金 的 支持 下 ， 一 位 银行 退休 退休 的 专业 人员 贡献 自己 的 的 ， 定期 帮助 华裔 华裔 提交 住房 其他 其他 自己 的 时间 ， 定期 帮助 华裔 提交 住房 和 其他 其他 援助申请 ， 帮助 其他 华人 移民 在 纽约 立足。 同样 是 在 该 基金 支持 下 ， 一 位 来自 越南 年轻 年轻 学生 利用 空闲 为 纽约 纽约 贫困 老年人 提供 餐点 这些 这些 志愿者 来自 不同 的 背景 ， 他们 看来 餐点。 这些 志愿者 来自 不同 的 背景 但 他们 他们 看来都从志愿服务中得到了同样的快乐和满足感。
-
如何 退休 养老 一直 是 美国 华人 社区 的 常青 话题。 无论 身处 哪个 社会 ， 体面 地 老去 都 不 件 件 易事 ， 而 根基尚 不 牢靠 的 异乡 ， 如果 没有 没有 亲人 ， 如何 面对 晚年层 出不穷 健康 ， 如果 没有 亲人 ， ， 面对 晚年层 出不穷 的 健康问题 和 挥之不去 的 孤独感 呢？ 时报 的 报道 聚焦于 近 100 万 没有 直系 亲属 的 独居 老人 ， 由于 公 政策 政策 滞后 于 个 更 多 人 不婚不育 的 ， 老人们 只 能 自己 制订 解决 多 多 不婚不育 的 ， 老人们 只 能 自己 制订 解决 方案 方案。
感谢阅读本期“海外华人札记”，欢迎来信与我们分享您的想法：cn.newsletter@nytimes.com。点击这里查看往日更@nytchinese).