在 中国 多 地 爆发 抗议 活动 后 ， 北京 周三 猝然 宣布 大幅 放松 放松 动态 清零 清零 政策 ， 将 使 许多 许多 地区 的 居民 日复一日 日复一日 的 核酸 中 解放 出来 此时 此时 距离 居民 日复一日 的 核酸 检测 中 出来。 此时 距离 中国 武汉 出现 首 批 新冠 新冠 解放。 此时 距离 中国 武汉 出现 首 新冠 新冠肺炎 患者 已经 过去 了 三 年 ， 三 年 间 人们 的 求救 和 呼喊 、 枉死 的 生命 和 失去 的 生活 被 中国 官 一 一 句 轻 的 的 努力 最 小 小 实现 最 大 防控 效果 概括。 这 让 让 人们 百感 交集 大 防控 效果 概括 这 这 让 让 人们 人们许多 人 来到 李文亮 医生 微博 的 的 哭墙 哭墙 哭墙 下 发表 感想 ， 一 条 评论 是 这样 写 的 ， “纵然 放开 了 ， 伤痕 不 掉 掉 ， 恨 忘 不 掉。 纵然 毒性 下降 到 ， 恨 也 忘 不。 纵然 毒性 下降 到 小号 流感 恐惧 恐惧 恐惧 不。。 纵然 毒性 到 小号 流感 恐惧 恐惧 恐惧 恐惧 恐惧。。 纵然 毒性 到 小号 流感 恐惧 恐惧扯不掉，慌乱扯不掉。”

«新 十 条” 取消 了 大规模 核酸 、 放松 了 封控 隔离 规定 和 国内 旅行 限制 ， 许多 人 感慨 之前 之前 三 年 中国 在 抗疫 ， 而 现在 真正 真正 疫情 终于 终于 开始 了 在 抗疫 ， 而 现在 真正 疫情 疫情 终于 开始 了 了 了。。

由于 官方 此前 几乎 没有 针对 不断 演进 的 新冠 病毒 提供 可信 的 科普 ， 而 放松 发生 在 各 地 疫情 快速 增长 的 时期 面对 面对 巨大 仓促 的 转向 ， 很多 民众 眼下 的 心情 喜忧参半 ， 喜 是 重 自由 自由 民众 眼下 的 心情 喜忧参半 ， 喜 是 重 获 自由 自由 自由 ，忧 的 是 可能 的 感染 和 病例 激增: ： 没 没 接种 疫苗 的 老人 、 病人 和 小孩 该 怎么 ， ， 现在 接种 还 得 及 及 吗 国产 疫苗 的 和 和 安全性 到底？？ 如果 不 是 那么 有效 ， 中国 中国机构准备好迎接可能的冲击了吗？如果各地出现医疗资源挤兑，政策会重新收紧吗？

最近 很多 人 可能 都 向 ‘中 过 招” 的 海外 亲友 学习 了 一 波 预防 感染 和 中招 后 康复 的 经验 ， 很多 开始 囤退 囤退 烧 药 ， 一些 居民 甚至 在 考虑 去 澳门 自费 接种 接种 ， 众多 的 的 甚至 在 考虑 去 澳门 自费 接种 接种 疫苗 众多 的 的 的 担忧。

我 想到 了 我 第一 次 在 漫长 的 疫情 中 看到 希望 ， 是 在 2021 年初 接种 第一 剂 新冠 疫苗 时。 当时 辉瑞 疫苗 刚刚 从 医务 和 养老院 的 老人 推进 到 其他 脆弱 易感 群体 和 线 工作 的 老人 推进 到 其他 脆弱 易感 群体 和 线 线 工作 工作者 ， 我 也 有幸 成为 了 其中 一 员。 那 天 我 在 阴雨 中 排 了 两 小时 队 ， 但 所有 人 都 我 一样 一样 心潮澎湃 在 接种 大厅 里 ， 有 人 在 接种 时痛哭 ， 有 开 着 玩笑 ， ， 有 人 在 时痛哭 ， 有 人 开 着 玩笑 玩笑 玩笑 ， ， 我 我 我是 嗷嗷哭 的 那 一 个 ， 想到 在 过去 的 一 年 里 有 那么 多 人 没 能 等到 这 天 天 ， 想到 我们 生活 将 有 希望 因为 疫苗 重启 ， ， 这 刻 让 人 有 落泪 因为 疫苗 重启 ， 这 一 刻 让 人 不禁 落泪。