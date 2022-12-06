“李老师”口述：如何成为推特上中国抗议信息的聚集地

Note de l’éditeur : il s’agit d’une traduction d’une histoire sur un peintre chinois basé en Italie qui est devenu une source d’informations essentielle pour de nombreuses personnes en Chine lors des récentes manifestations contre la politique zéro covid du pays. Retrouvez la version en anglais ici.

过去一周，随着针对中国新冠防疫政策的抗议席卷了社交媒体，一个推特账号@李老师不是你老师 变成 了 各 种 相关 信息 来源 的 “集散 地”。 中国 各 地 民众 纷纷 通过 私信 发来 抗议 视频 和 实时 消息 ， 而 账号 帮 帮 投稿 人 身份 ， 匿名将 这些 消息 发布 出来。 帮 投稿 人 身份 ， 匿名将 这些 消息 发布 出来。

这个 账户 背后 只 有 一 个 人: ： 李 （大家 称 他 为 李 老师） ， 出于 安全 考虑 ， 他 要求 只 透露 氏 氏。 他 一 位 居住 在 意大利 的 中国 画家 ， 且 从未 新闻 行业 工作 过 过 ， 但 但 ， 且 在 行业 工作 过 过 ， 但 但并没有阻止他把自己的推特账号变成了一个单人值守的新闻直播间。

针对 新 冠清零 政策 的 抗议 活动 在 11 月 的 最后 一 个 周末 达到 了 高峰 ， 李 老师 每 秒钟 都 会 收到 十几 私信 私信 ， 他 也 尽可能 在 收到 投稿 的 一 瞬间 分辨 ， 他 不实 在 在 收到 投稿 的 一 瞬间 分辨 、 过滤掉 不实信息。尽管在过去的一年里，他一直在发布关注者们的匿名私信，但这对他来说，也是发布关注者们的匿名私信，但这对他来说＆【也是一次完全

长期 以来 ， 他 一直 在 网上 关注 并 谈论 中国 的 社会 问题 。2021 年 的 时候 ， 他 开始 在 微博 上 收到 ， ， 这些 人 担心 自己 的 身份 ， 希望 通过 他 将 这些 信息 出去。 的 身份 ， 希望 通过 将 这些 信息 发布 出去。

但是 后来 ， 他 发布 的 消息 开始 被 审查 和 删帖 ； 到 今年 2 月 ， 他 的 账户 被 封禁。 之后 的 两 月 中 ， ， 他 有 49 个 账户 陆续 被 禁。 但 他 的 大方 大方 地 地 账户 陆续 被 禁。 但 他 关注者们 大方 大方 地 地 地 地 地 地让 他 使用 自己 的 手机号 去 注册 更 多 的 账号 （来 发布 信息）。 今年 4 月 ， 他 被 微博 禁止 访问 ， 于是 辗 转到 了。。 正 是 在 推特 上 ， 他 收到 了 国际 国际 正 是 在 推特 上 ， 他 收到 大量 国际 国际 账户 账户以及翻墙访问推特的中国用户的关注。

上周，郑州富士康工厂的工人与管理层爆发冲突，李老师开始通过中国社交媒体和他的关注者提供的信息来跟踪事态走向。那一晚，他只休息来跟踪事态走向。那一晚，他只休息来跟踪事态走向。那一晚，他只休息来跟踪事态走向。那一晚

到 周末 ， 中国 的 大 城市 里 爆发 了 更 多 的 抗议 活动。 李 老师 又 一 次 开始 发布 实时 抗议 视频 录像 ， 以 期一 方面 在 中国 国内 的 人 了解 ， ， 来 决定 要 参与 其中 ； 另 一 一 方面 ， 来 是否 要 其中 ； 另 另 一 方面 方面身处 海外 的 人们 ， 中国 正在 发生 的 事情。。 让 大家 感觉 ， 这 一 秒 我 虽然 在 世界 地 地 ， 但是 件 事情 事情 正在 ， 而 我 看 看 ， ， 李 老师 事情 正在 发生 ， 而 正在 看 ， ， 李 老师 说 说。

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但是 他 也 因为 所 做 的 事 ， 承受 着 代价 ： 在 中国 的 社交 媒体 平台 （如 微博 、 微信 等） 上 提及 他 的 账号 名称 会 审查。 他 也 在 私信 中 收到 死亡 威胁 被 审查。 他 也 在 私信 中 收到 死亡 威胁 并且 并且 警方 警方 警方 警方已经去拜访了他在中国的家。

但 在 焦虑 之中 又 混杂 着 解放 和 自由 的 感觉 ， 李 老师 觉得 ， 他 自己 终于 可以 毫 恐惧 恐惧 地 在 社交 上 直言习近平 直言习近平 了 他 还 开 说 说 ， 他 的 推特 头像 是 只 猫 的 说 说 ， 他 推特 头像 是 一 只 的 的 涂鸦 涂鸦。

在 上 周 早些时候 的 一 次 长谈 中 ， 李 老师 向 我 描述 了 他 正在 做 的 事 以及 他 承受 的 巨大 压力 ， 也 解释 了 要 客观 的 难处 所在。 他 所 做 的 事 占用 他 几乎 难处 所在。 他 所 做 的 事 了 他 几乎 所有 所有的非休息时间，后来他不得不强迫自己在周一的时候休息，这也促成了一次奇遇。

以下，是李老师本人讲述的他的故事。本文后续内容经过了轻微改动和重新组织，以保证表辙゙—清清Zeyi Yang

恐惧者的传声筒

这个 账号 的话 ， 其实 本质 上 来说 ， 它 和 很多 的 推特 的 普通 用户 是 一样 的 ， 就是 一些 一些 关于 生活 的 、 关于 关于 专业 方面 的 话题 ， ， 然后 也 包括 社会 社会 一些 议题 的 话题 ， ， 当然 也 包括 社会 的 议题 议题。

但是 这个 账号 它 其实 还 承载 着 另外 一 个 功能。 我 也 不 知道 从 什么 时候 开始 ， 渐渐 地 我 开始 收到 投稿 ， ， 大家 发 一些 正在 发生 的 事情 或者是 他们 自己 的 事情 然后 希望 我 帮 的 事情 事情 或者是 自己 的 事情 ， 然后 我 帮 帮 帮 他们发 出来。 我 觉得 这个 可能 也 是 中国 互联网 上 ， 或者说 是 习近平 上台 以后 ， 这 种 越来越 的 的 网络 管制 或者说 管制 的 情况 下 ， 开始 出来 的 的 一 种。 大家 不 敢 ， 直接 出来 的 的 一 种。 大家 不 敢 直接 直接 直接 在 在 在网上去说这些东西，哪怕是匿名的，他们也不敢去说。但是他们又想要表达，所以他们希望有说。

在 微博 上 也 是 一样 的 ， 我 可能 最 开始 只 有 几千 个 、 一万 个 粉丝 ， 然后 地 地 大家 发现 这个 他 可以 说话 ， 然后 就 来 我 我。 就 是 从 徐州丰县 说话 ， 然后 事件 找 我 我。 就 从 徐州丰县 徐州丰县 八 孩 母亲 事件 事件 事件 开始 开始， 当时 我 帮 一 个 人 去 发表 内容 （他 想 找 他 的 姐姐） ， 那个 内容 在 微博 上 应该 是 转 三万多 次 次 ， 然后 的 号 就 炸 了。 我 的 号 ， 了 我 就 就 炸 了。 我 的 号 炸 之后 我 就 继续 继续建新 的 账号 ， 然后 在 那 几 个 月 里 基本上 就 是 一直 被 炸 ， 大概 两 个 月 时间 我 炸 了 五十 号。。 我 快 的 时候 十 十 分钟 炸 一 个。 只要 一 炸 的 的 号 分钟 炸 一 个。 只要 一 炸 我 的 号 号 ， ， 个。 你 一 炸 我 的 号 号 ，我就会立刻建一个。

我 的 粉丝 ， 我 也 不 知道 他们 怎么 就 可以 立刻 找到 我 ， 然后 瞬间 一万多 人 就 又 回来 回来。 然后 直 是 他们 他们 好像 那个 卖号 的 ， ， 把 那个 炸 了 ， 我 就 再 也 ， ， 把 那个 网站 了 ， 我 就 也 也 找 找不到账号了。

当时 在 那个 过程 里 ， 我 其实 是 很 感动 的 ， 因为 在 微博 上 你 是 需要 手机号 来 的 的 ， 但 大量 网友 网友 他们 把 借给 我 ， 说 ： ： ： 没 事 ， 李 老师 ， 就 就 ， ： ： 没 ， ， 老师 ， 你 就 就 用 用 用 用我手机号来验证，没关系。”也是很让我感动的事情。后来就彻底没有号了，我就没办法。只能杹没办法。

我 的 推特 账号 是 2020 年建 的 ， 但是 我 其实 是 今年 四月份 才 转到 推特。 从 一 开始 ， 这个 最新 的 消息 都会 （有 粉丝） 我 ， 我 不 知道 为什么 ， 就 是 总 有 我 ， 我 不 知道 为什么 ， 就 是 总 人 人 他们就在新闻发生现场，然后就可以立刻发给我，包括（十月份）上海举白色横幅的那件事情。慢慢地，粉丝数就多起来了。

我 在 报导 这个 富士康 事件 之前 ， 大概 有 14 万 粉丝 ； 报导 完 涨到 了 19 万 ； 现在 是 多少 万 我 已经 不 知道 了。 （编辑 ：: 采访 时 李 老师 的 推特 账号 有 67 万 粉丝 ， 截止到发稿时已超过 78 万。）

单人扛起的新闻直播间

这 几 天 的话 ， 我 大概 只 能 睡 五 个 小时 吧 ， 然后 其他 的 时间 就 全部 在 （推特） 上面。 没有 其他 人 ， 只有 自己 ， 连 我 女 朋友 都 没有 人 ， 只有 自己 ， 连 我 女 朋友 都 没有 参与。

其实 我 在线 时间 最 长 的 一 天 不 是 这 两 天 ， 是 富士康 冲突 那 天。 因为 事情 事情 就 是 （变化） 太 了 ， 他们 一直 停 停 的话 ， 我 也 法 停。 就 没有 没有 想 想 ， 也 没 停。 就 没有 没有 没有 想事和自己没关系，要不就睡觉去吧，没有想过。

乌鲁木齐火灾这 件 事 其实 引发 了 大家 的 一 个 情。。 火灾 确实 是 每 个 人 心 里 的 一 个 痛 ， 因为 每 个 人 都 封 在 家 出 痛 ， 因为。 而且 包括 之前 每 次 类似 的 的 的 事件 包括 之前 一 次 类似 的 的 的 事件 ， 每 次 类似 类似 的 的 事件 ， 每 一 次 类似 类似 的政府 有 没有 关系 ， 它 都 会 把 （舆论） 封锁 起来。。 在 一 一 次 一 一 的 闭嘴 当中 当中 ， 就 开始 愤怒 了。 有 一 闭嘴 导火线 ， 这个 到底 是 哪 一 事 哪怕 哪怕 哪怕 不 ， 今天 是 哪 件 事 哪怕 哪怕 哪怕 哪怕 不 不 不 今天 ， ， 件 ， 哪怕 哪怕 哪怕 不 不 不 今天 ，.可能是明天，或者后天。

我本来以为（11月）26号晚上的新疆抗议是载入历史的一页，结果那只是历史的一个开端。

特别是 当 抗议者 喊出 四 通桥 的 那些 口号 的 时候 ， 我 心里 就 是: 完 完 ， ， 人们 上海市中心 去 喊 喊 口号 ， 这 会 是 一 个 非常 严重 的 事情 事情 那 这个 时候 ， 就 非常 一 严重 的 事情 事情 那 这个 时候 ， 就 用 一 一 个 个中立 、 客观 的 态度 去 记录 它 ， 因为 如果 不 这样 的话 ， 就 是 在 推特 上 ， 可能 快 快 它 也 会 掉。 我 的 想法 就 ， 我 我 立刻 去 接 过 这个 接力棒 然后 就 不 自觉地 自觉地 要 去 接 过 这个 接力棒 然后 就 不 自觉地 自觉地 自觉地 就 接 接 过 这个 ， 然后 就 不 自觉地 自觉地 自觉地开始了。

紧接着 就 是 一 种 很 难说 的 感觉 ， 就 是 大家 所有 人 全部 都 汇聚 过来 ， 各种各样 、 地 地 北 的 信息 汇聚 过来 过来 ， 然后 你 ： ： ： ， 这里 发生 了 什么 ； 嘿 ， 发生 ： 什么 ； ， 这里 发生 了 ； 嘿 ， 那里 了 什么 什么 ； ； 你知道吗，我们广州也这样了；我现在在武汉，武汉现在这样；我现在在北京，然后我正跟着够部部部部部

就 是 突然 所有 的 实时 信息 都 涌到 我 这里 ， 那 种 感觉 不 知道 怎么 去 形容。 但是 已经 已经 没有 时间 去 了 了。 心 得 特别 得 ， ， 然后 手 脑子 脑子 在 停 地 去 切换 几 ， 软件 软件 脑子 在 不 停 去 切换 几 几 个 软件 软件因为 你 知道 推特 是 没有 办法 直接 从 网站 上存 视频 的 ， 所以 不 停 地 切换 软件 、 剪辑 、 、 导出 ， 然后 到 到 推特 上。 （编辑 ： ： ： ： 老师 会 为 视频 添加 字幕 隐去 原 编辑 ： ： ： ： 老师 会 视频 添加 字幕 隐去 隐去 原作者 信息 ， 以及 把 多 个 短 视频 编辑 在 一起） 到 后边 就 已经 没有 时间 去 剪辑 视频 了。 一 个 十二 秒 的 微信 视频 ， 拍 了 发 过来 ， 然后 我 就 会 直接 ， 就 是 这样 这样 ， 没有去想。

（私信 频率） 最 高 的 时候 应该 是 星期日 下午 六点 左右 ， 当时 是 中国 的 五 个 大 ： ： 北京 、 上海 成都 成都 、 武汉 、 ， 同时 都 有 非常 多 的 人 在 街 上 ， 基本上 基本上 有 非常 多 的 人 在 街 上 所以 我 基本上 基本上 有 非常 非常 的 人 在 街 上 所以 我 基本上 基本上 每秒 都 能 收到 十几 条 消息。 到 最后 我 已经 没法 去 筛选 信息 了 ， 就 是 我 看见 ， 我 点 开 ， 这个 事情 值得发 值得发 ， 就 发。。 点 开 ， 这个 事情 值得发 ， 我 就 发。

全 国 各 地 的 网友 都 在 跟 我 说 这个 实时 情况。 为了 不 让 更 多 的 人 遭受 危险 ， 他们 亲自 去 （抗议） 现场 ， 告诉 危险 现场 的 情况。 包括 有 网友 骑 共 单车 单车 单车 ， ， ， 然后 一 边 骑 ， 一边 拍 ， 拍 下来 以后 告诉 我 说 南京 这边 的 情况 ， 然后 告诉 一定 一定 要 让 小心。 我 觉得 确实 是 一 蛮 感动 感动 的 事情。。 我 觉得 是 一 蛮 感动 感动 的 事情。

到 目前 为止 ， 渐渐 地 我 就 成为 了 一 个 个 演播厅 演播厅 主播 ， 就是说 全 国 各 地 的 现场 现场 记者 记者 不断 不断 给 我 发来 反馈。 星期一 在 杭州 ， ， 五六 个 人 发来 反馈 比如说 星期一 在 ， ， 有 个 人 同时 在 不断 地 给 给 给 杭州 ， 有 五六 人 同时 在 地 地 给 给 给 给 给 ， ， 有 五六 人 同时 在 地 地 给 给我发最新的消息，当然中间有段时间停了， 因为清场的时候大家全部都在逃。

保持客观的重要性

在 推特 上 会 有 非常 非常 多 的 添油 加醋 的 消息。 从 他们 的 角度 他们 认为 这 是 的 的 ， 他们 认为 必须 最大 最大 限度 去 引发 大家 愤怒 愤怒 ， 然后 才 会 有 反抗 但是 对 来说 来说 愤怒 ， 然后 才 会 有 反抗 但是 对 我 来说 来说 的话， 我 认为 我们 需要 真实 的 信息 ， 我们 需要 知道 真正 发生 了 什么 ， 这 是 最 重要 的 如果 如果 说 我们 是 情绪 的话 的话 ， 其实 到 最后 我 就 真 真 成 情绪 的话 ， 那 到 最后 我 就 真 真 成 成 成 的话 ， 其实 到 我 就 就 真 成 成 成 的话 ， 其实 到 我 就 真 真 成 成 成 成境外势力”了是吧？

如果 说 外网 可以 有 一 个 渠道 能够 客观 、 实时 、 准确 地 去 随时 记录 这些 事 ， 那么 墙 墙 内 的 民众 ， ， 他们 就 笃定 这 件 事。 在 现在 这 种 非常 极端 消息 封锁 情况 情况。 在 现在 这 种 非常 极端 消息 封锁 的 情况 情况 下， 有 一 个 账号 可以 以 几乎 几 秒 钟 一 条 的 速度 不断 地 去 发布 全 国 各 各 各 种 消息 ， 对于 大家 大家 ， 也 是 一 种 鼓励 鼓励。 ， 其实 大家 来说 ， 也 是 种 鼓励 鼓励。

中国人 从 小 跟 着 爱国主义 长大 ， 所以 他们 比较 畏缩 ， 或者说 他们 不 太 敢 直接 地 去 说 内容 内容 或者 直接 去 什么。。 大家 在 抗议 中 国歌 国歌 、 举红旗 、 国旗 ， ， 必须 得 中 唱 国歌 、 举红旗 、 国旗 ， 你 必须 得 得 得 明白 明白 明白 明白 明白 明白 明白， 中国人 他 就 是 爱国 的 ， 那么 他们 自然 是 带 着 这 一 份 情怀 来 去 向 政府 一些 一些 东西。 所以 愿意 给 给 投稿 ， 因为 他们 我 我 是 中立 客观 客观 、 地 在 这 件 件 事情。。 客观 、 真实 地 报道 这 件 件 事情。其他人的话，他们不敢去投；万一真的就像国内说的，被境外势力利用了，是吧？

可以 这样 说 ， 他们 想要 反对 ， 但是 又 不 是 那么 绝对 的 反对 ， 他们 希望 有 一 个 的 的 点。 那么 其实 就 就 是 折中 的 点 发生 发生 的 事情 我 会 报导 ， 我 只 报导 事情 ， 的 事情 我 会 报导 ， 我 只 报导 事情 ， ， 我不会多说一句。可能这就是为什么我成为这个中心，当然我成为这个中心也和我一直在发内兹绳〳

所以 我 尽量 做到 有 什么 信息 就 报道 什么 信息 ， 但是 现在 这 件 事 很 难 完成 ， 因为 实在 实在 太 多 了 可能 一 一 事情 ， 我 几 个 个 不同 的 拍摄 ， 我 才 能 这 件 件 事情 事情。 拍摄 ， 我 能 确认 这 件 件 事情。说 昨天 晚上 有 传言 武汉 有 枪击 、 成都 有 枪击 、 西安 有 枪击 ， 但是 我 都 没有 找到 可以 去 验证 的 视频 所以 所以 最后 我 没有 发。 也 也 因此 ， 一些 推特 上 的 会 认为 可能 可能 也 因此 ， 一些 推特 上 的 会 认为 我 可能 可能 在故意地掩盖一些警方的错误。

所以 现在 有 一些 比较 尴尬 的 情况 ， 就 是 国内 认为 我 在 煽动 这些 事情 ， 但是 国外 的 认为 认为 我 是 大 ， ， 这 就 了 一 个 矛盾 矛盾 的 点。 当 你 站 在 中间 的 时候 时候 ，是承受了两边的压力，但是没关系。

应对混乱和虚假

而且 我 基本上 就 是 没有 时间 思考 ， 基本上 就 是 几 秒 钟 一 条 ， 几 秒 钟 一 条 ； 然后 消息 又 快 、 、 乱 ， 还 发 一些 然后 重复 的 视频。 还 好多 直接 从 从 一些 非常 这儿 视频。 有 好多 直接 直接 从 从 我 我 发 发的 视频 ， 然后 他 不 知道 从 朋友圈 什么 地方 ， 又 发 回来 给 我。 可能 这 一 条 是 北京 、 下 一 是 广州 广州 下 一 条 是 上海。 他们 又 没 办法 知道 我 视频 发 发 上海。 又 办法 马上 知道 这个 视频 发 发 没发 没发 所以 所以又重新发给我。比如总是把前面可能 9 点的视频，然后他 12 点的时候又发给我，他以帺这彄给我。

可能 今天 晚上 投稿 给 我 最 多 的 一 个 假 视频 ， 是 一 个 警车 开车 在 立交桥 下 人 人 的 视频 ， 应该 看 看 了 六 、 七十 次 吧 ， 都 说 是 这个 四 底下 或者 怎么样 ， 但 ， ， 说 是 这个 四 底下 或者 怎么样 ， 但 但它就是一个国外的视频。很多人是愿意相信这些视频的，（其实）他们就是愿意相信说发秀为发秀就是愿意相信说发、

星期一 上午 我 遭遇 的 比较 大 的 危机 就 是 ， 我 不 知道 是 谁 ， 是 不 是 （中国 政府） 的 人 ， 他们 不断 给 发假 消息。 就 是 有 一些 是 真实 发生 但是 地点 对 的 的 ， 然后 有 真实 发生 地点 不 对 的 ， ， 然后 有就直接看一眼就知道是假的的消息，可能他们希望从那个方面去打倒我吧。

虽然 说 在 私信 里面 不断 地 有 人 希望 我 呼吁 ， 不断 地 有 人 希望 我 去 总结 口号 或者 发布 口号 ， 或者 让 大家 大家 怎么 怎么 做 ， 我 口号 ， 突破 那 条 线。 我 每 每 个 个 人 那 条 线 因为 我 每 每 每 个自己 的 «任务» ， 我 的 任务 就 是 报道 这 件 事情。 如果 说 我 突然 加入 进来 （抗议） 的话 ， 我 就 等于 是 真的 在 了 ， 而 我 又 并不 在 现场。 如果 说 死 ， 人 我 又 又 并不 现场。 如果 说 真正 了 人 人 的话 的话 又 并不 在 现场。 如果 真正 死 人 人 人 的话，那血债其实就是算在我头上的，因为是我指挥他们去的。所以我认为不应该这样，只襽去抂

但是我认为，最后这个帽子是肯定会扣在我头上，就是我不做这件事，我之后也会被认为在做俻介做

那么如果我始终能够保证独立性的话，那可能是一根蜡烛，可能是一根火炬，就是立在那里。

工作带来的精神压力

我 刚刚 研究生 毕业 ， 严格 意义 上 就 说 ， 我 也 就 是 个 刚 毕业 的 学生 对 吧 所以 所以 就 是 突然 拉进 这 这 事 ， 让 我 成为 成为 了 这样 的 一 个。 没有 感觉。。 其实 其实 说 一 个 角色。 什么 感觉。。 其实 说 说去 的 ， 更 多 就 是 揪心 吧 ， 就 是 不 知道 自己 会 怎么样。 也 会 很 害怕 ， 会 不 会 哪 过 马路 ， 突然 一 车 往 我 这儿 撞 过来 ， 制造 一 交通 事故 的 的 我。 更 ， 制造 一 交通 事故 啥 的 的。。是当我关掉电脑以后，我会有一些担忧，但是当我坐在电脑前的时候，我又没有时间去考虑自前

我 主要 觉得 这 很 累 ， 只有 今天 ， 我 是 强迫 给 自己 放假 的。 平时 的话 ， 我 就 就 是 我 坐 那 ， ， 开始 ， 然后 到 结束 结束 ， 我 都 不 不 站 ， 然后 一直 结束 结束 ， 我 都 不 会 站 起来。。

但是 今天 ， 我 开始 受到 一些 威胁 ， 然后 我 心理 压力 会 比较 大。 不得不 怕 ， 你 看 过 那么 多 ， 你 那么 多 多 所以 今天 ， 是 强制 给 我 自己 放 了 个 假 也 不 不 强制 给 自己 放 了 个。 也 也 也 不 算 算 放假 放假。

今天也挺奇妙的。

我 昨天 晚上 确实 有 收到 死亡 威胁 ， 我 不 知道 他 是 谁 ， 他 反正 就是 说 说 我们 已经 你 你 在 哪 ， ， 你 就 等 就 好 了。。 我 我 没 来 得 及 截图 因为 那个 消息 很 很 很 我 当时 没 得 及 截图 因为 那个 那个 消息 很 很 很 快就被其他的消息给盖住。我扫了一眼，那个消息立刻就没有了，但是当时真的就是心里就悬着。

然后 今天 早上 我 出门 买 猫粮 的 时候 ， 我 就 在 猫眼 里 反复 查看 ， 看 有 没有 人 我 我 家门外。 然后 上 我 我 都 地 在 看 上 上 有 没有 这 个 站岗 的 或者 怎么样 ， 上 上 有 没有 这 站岗 站岗 人 或者 怎么样 ， 他们是 不 是 真 得 能 找到 我。 回来 的 时候 呢 ， 就 是 楼梯 里 一直 有 异动 ， 然后 我 就 把 东西 在 门口 门口 ， 就 站 在 这个 猫眼里 等 着 看 了 十 ， 一直 没有 看到 人。。 后来 了 了 分钟 ， 一直 看到 人 人。 后来 后来心里 想 这样 不 是 办法 ， 我 必须 得 让 他 走 ， 我 当时 想 的 就是说 ， 我 直接 直播 直播 然后 找 他 然后 让 他 走。 其实 就 是 没有 人 ， 是 一 只 很 、 很 小 、 、 很 ， 是 一 很 小 很 小 小 、 、 很的 猫 ， 不 知道 为什么 它 突然 躲 在 那里 ， 然后 我 就 把 它 抱回 家 了 ， 现在 女 女 朋友 在 喂 吃 东西 东西。 就 是 觉得 奇妙 奇妙 的。 我 正在 考虑 ， 要 要 叫 它 乌鲁木齐 乌鲁木齐。 我 正在 考虑 ， 要 要 叫 它 乌鲁木齐 乌鲁木齐 乌鲁木齐。 我 正在 ， 要 不 要 叫 它 乌鲁木齐 乌鲁木齐 乌鲁木齐

我 忘 了 是 不 是 从 习近平 上台 以来 ， 一直 都 感觉 特 委屈。 就 是 觉得 这些 年 ， 就 是 为了 能够 ， ， 然后 不断 、 反复 地 审查 自己 ， 一直 都 小心翼翼 然后 不断 地 反复 地 审查 自己 ， 一直 都 小心翼翼。

然后 昨天 吧 ， 突然 就 不 怕 了。 没有 时间 去 想 这个 事情 ， 就 一直 在 不断 地。。 简单 来 说 是 ， ， 他们 喊出 喊出 习近平 下台 的 时候 ， 突然 就 觉得 无所谓 了 我 可以 可以 把 这个 这个 ， ， 就 觉得 无所谓 ， 我 可以 可以 这个 这个 这个 ， ， 就 觉得 了 ， 我 可以 可以 这个 这个 这个给报道出来，这几个字我也敢打。他们敢喊，我也敢打，这样一个感觉。

你 知道 这 三 个 字 打 出来 要 意味 着 什么 ， 就是 完全 不同 的 这 种 概念。 那 一 刻 就 是 突然 感觉 自己 自己 死 、 又 、 刻 就 、 又 委曲 ， 就 非常 非常 的 的 又 解脱 、 委曲 ， 就 非常 非常 复杂 的 的 的 这