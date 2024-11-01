川普在威州集会坐垃圾车登场 穿着反光背心 | 支持者 | 拜登 | 失言

30/10/2024 (31/10/2024) (30/10) Caden Pearson党总统候选人川普（特朗普）在威斯康辛州集会上，穿着反光背心并乘坐印有竞选标语和美国国旗的垃圾车登场，被外界解读是在回应拜登统的争议性发言。

川普坐在副驾驶座，对记者说：« 你们觉得我的垃圾车怎么样？这辆车是为了向贺锦丽和乔·拜登 »Oui. »

随后，川普穿着反光背心登上舞台，在演讲开场时说： »我要先说明的是，2.5亿美国人不是垃圾。 »

川普威斯康辛州的特殊登场方式似乎在回应拜登一天前的评论。

29/10/2019 Voto Latino Voto Latino 。拜登说：« 就在前几天，有演讲者在他（川普)的集会上将波多黎各称为’漂浮的垃圾岛’。» C’est vrai.»

白宫后来发布了这段评论的逐字稿。

虽然拜登稍后澄清说，他的评论是指那位受邀演讲的喜剧演员，而不是针对川普的支持者。

但川普竞选团队在社交媒体上谴责了拜登的言论，并呼吁贺锦丽的竞选团队也对这些言论作出谴责。

贺锦丽则是试图与拜登的言论保持距离。

她周三于安德鲁斯联合基地的停机坪上对记者说：« 我首先想说的是，他（拜登）澄清了他的评论，但让我明确一点：我强烈反对任何根据选民的投票选择进行Il s’agit d’une question de temps.»

贺锦丽说：« 你听到了我昨晚的演讲，我整个职业生涯中不断重申的观点。我相信我的工作是代表 »

她表示，作为总统，她将代表所有美国人，包括那些没有投票给她的选民。

Il y a 10h30 à 10h30.

Il s’agit de « »他们（川普的支持者）为垃圾。而且他们是认真的。 »

« » «

对此，白宫试图进一步澄清拜登的言论。

« 仇恨言论 »是 »垃圾 »。

拜登在29日晚间进一步澄清：« 今天早些时候，我提到川普支持者在麦迪逊广场花园集会上针对波多黎各发表的仇恨言论。我称这些言论为’垃圾’。这是我能想到 »C’est vrai. «

责任编辑：李沐恩#

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