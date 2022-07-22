哈佛招生案和华人的”美国梦” – The New York Times

欢迎 阅读 本 期 “海外 华人 札记” ， 我 是 常驻 纽约 的 华文 记者 荣筱箐。 每 周四 我们 将 一起 从 华人 视角 解读 探讨 探讨 新闻 热点 、 时报 精华 文章。 欢迎 点击 点击 探讨 新闻 热点 、 时报 精华 文章。 欢迎 点击 点击这里订阅，或推荐给朋友。
美国 高等 法院 将 在 10月 开始 的 审案季 对 亚裔 学生 告 哈佛 大学 招生 歧视案 和 白人 学生 告北卡罗来纳 大学 招生 歧视案 两 案 并。。 目前 高院 保守 ， 增加 了 大学 招生 时 考虑 族 目前 高院 倾向 ， 增加 了 大学 招生 时 考虑 族裔 因素 的 做法 被 叫停 的 可能性。 而 时报 的 一 篇 文章 指出 ， 这样 的 裁决 还 可能 带来 一 个 出乎意料 的 ：: 很多 名校 普遍 的 校友 子女 优先 录取 政策 或 ： 随之 名校 普遍 的 校友 子女 优先 录取 政策 或 将 随之 不 保。无论华人对这项政策是否关心，这种变化都可能使亚裔和白人之间对教育资源的亂夺进凂步浮凰步浮凰步浮凂
因为 早期 美国 大学 的 学生 大多 是 白人 新 教徒 ， 1920 年代 开始 实施 的 校友 子女 招生 优先 政策 至今 惠及 的 大多 是。。 时报 的 文章 说 ， 招生 不 能 考虑 族裔 将 使 招生 考虑 子女 背景 的 政策 政策 能 考虑 族裔 使 招生 考虑 校友 子女 的 的 政策 政策 很 很 将 使 招生 考虑 子女 背景 的 的 政策 政策难 找到 继续 存在 的 理由 ， 之前 加州 大学 、 佐治亚 大学 、 德州 农工 大学 因为 法庭 裁决 或 公投 结果 而 取消 招生 考虑 的 政策 政策 后 ， 其 子女 优先 政策 也 随之 取消 取消。 后 ， 其 子女 优先 政策 也 随之 取消。
这 项 政策 如果 被 取消 ， 可能 在 一些 人 看来 等于 是 亚裔 在 为 自己 争取 权益 的 过程 了 了 白人 的 奶酪 这 就 就 人 不禁 要 问 ， 即使 改变 招生 有望 让 让 多 亚裔 学生 问 ， 即使 改变 政策 有望 让 更 多 亚裔 学生进入 名校 ， 一旦 亚裔 与 白人 在 教育 上 的 利益 冲突 开始 升温 ， 亚裔 是否 会 因 因 比例 过 高 高 引起 白人 的 不满？ 而 这 对 在 美国 的 发展 又 将 产生 何 而 这 华人 在 美国 发展 发展 又 将 产生 何 种？？
从 哈佛 招生 案 到 美国 多 地 优质 初 高中 、 资优班 取消 考试 的 风潮 ， 目前 引发 争议 的 政策 政策 都 被 很多 视为 是 是 亚裔 黑人 和 西语裔 的 的 矛盾 ， 而 白人 和 亚 与 和 西语裔 之间 的 矛盾 ， 而 白人 和 亚裔 之间 对 优质 教育 资源 的 争夺 在 这 场 关于 教育 平权 的 大 辩论 中 很 大 程度 上 忽略 忽略 了。 在 中 ， ， 原告方 的 亚裔 和 似乎 似乎 还 因为 同 的 利益 在 平权 平权 法案 白人 似乎 还 因为 同 的 利益 在 平权 平权 平权 法案 法案问题 上 取得 了 识识。 代表 亚裔 学生 状告 哈佛 的 \ 的 学生 公平 录取 组织 ”的 白人 创办人 爱德华 · 布鲁姆 也 被 很多 华裔 新 移民 当成 了 英雄 ， 他 4月 走访 纽约 华人 社区 为 该 当成 造势 ， ， 他 他 走访 纽约 华人 社区 为 该 案 造势时，很多华人家长向他大吐苦水，痛斥哈佛考虑族裔背景的录取政策给们的子女带来的不公平。
在 美国 的 维权史 上 ， 这 种 保守派 白人 活动者 和 对 体制 不满 的 亚裔 同 争取 争取 权益 的 场面 罕见 罕见。 这 早期 民权 民权 运动 中亚裔 其他 少数 族裔 组成 攻守 同盟 、 同 反抗 运动 主导 其他 少数 族裔 组成 攻守 同盟 、 同 反抗 白人 主导 下 下 下 少数 族裔 组成 攻守 同盟 、 同 反抗 白人 主导 下 下体制 不公 的 情形 截然相反。 然而 ， 直 到 最近 一 波 反亚裔 攻击 浪潮 开始 兴起 前 ， 这样 的 似乎 似乎 已经 被 很多 忘 却。 相反 ， 搭上 白人 驾驶 驾驶 的 这 车 、 将 平权 ， 赶出 白人 驾驶 驾驶 的 这 车 、 将 平权 赶出 赶出 赶出 大学 大学 大学招生的竞技场，如今成了不少新移民华人眼中实现“美国梦”的关键一步。
但 在 最近 为时报 观点 版面 撰写 的 的 一 篇 文章 中 ， 亚裔 作家 Jay Caspien Kang 采访 了 《顶级 较 量 量 亚裔 美国人 和 和 白人 郊区 学校 追求 美国 梦》 一 书 的 和 白人 在 学校 追求 美国 梦》 一 书 的 作者 、 塔夫茨 大学 大学 追求 美国 梦》 一 书 的 作者 塔夫茨 大学 大学的 社会学 教授 娜塔莎 · 瓦里古 ， 描述 了 这 种 种 种 美国 梦 梦 路径 路径 上 难以 逾越 的 障碍。 瓦里古 书 书 中 介绍 了 对 一 一 个 以 白人 为主 、 如今 越来越 多 亚 对 一 个 以 白人 为主 如今 如今 越来越 多 亚裔 中产 阶级 迁入 的 郊区 进行 的 研究 ， 指出 亚裔 迁入 白人区 实现 美国 梦 的 途径 途径 并不 是 那么 顺利 顺利。。 当 发现 自己 的 的 考试 成绩 比 不过 时 时 ， 出现 了 一 的 孩子 成绩 比 不过 亚裔 时 ， 出现 了 一 种 对 对 对 比 亚裔 时 ， 出现 了 一 种 对 对 对 对 亚裔 时 ， 出现 了 一 种 对 对地位 丧失 ”的 焦虑感 ， 其 反应 是 要么 将 孩子 送去 私校 ， 要么 推动 公校 实施 轻 课业 成绩 、 重课 外 活动 的 政策 政策。 瓦里古 ， 黑人 活动 家 几十 年 来 希望 改变。 瓦里古 ， 黑人 活动 几十 几十 年 来 希望 改变 考试 录取 录取中所占比重的努力都没有太大进展，“白人现在关注这个问题是巧合吗？我不认为完全是巧合。”
白人 靠 改变 规则 保护 自己 的 利益 其实 也 并 非 新鲜 事 ， 大约 一 个 世纪 之前 ， 为了 犹太 犹太 移民 和 天主教徒 原本 属于 属于 新 教徒 的 资源 ， ， 名校 校友 子女 优先 录取 政策 应运 生。。 ， 支持 支持 子女 优先 录取 应运 而 生。。 一些 支持法案 的 亚裔 认为 ， 那些 跟 白人 站 在一起 反对 哈佛 招生 政策 的 同胞 是 被 布鲁姆 利用 了。 这 这 部分 反对 哈佛 政策 的 的 并不 是 特别 关注 白人 白人 的 潜在 威胁 ， 也 认为 自己 是 关注 白人 白人 的 潜在 ， 也 不 认为 是 是 是 被 被 被 被人 利用。 美国 亚裔 教育 联盟 主席 赵宇空 是 最 先 就 哈佛 大学 招生 问题 向 美国 教育部 和 司法部 的 的 人 ， 他 一 篇 篇 观点 中 称 平权 为 为 对 亚裔 的 一 篇 观点 文章 中 称 法案 为 对 亚裔 的 的 系统性 歧视 歧视 ， ，呼吁帮助黑人和西语裔学生解决成绩落后的根本原因，说“攻击择优录取对亚裔和对美国都会造”
但 在 平权 法案 的 问题 上 ， 亚裔 意见 并 不 一致 ， 具体 到 华裔 也 是 如此。 亚太裔 数据 机构 的 2020 年 选民 调查 发现 ， 56% 的 华裔 支持 支持 平权 法案。 比起 新 移民 ， 在 出生 或 或 长大 的 华人 年 对 平权 法案 的 支持度 更 高 ， 其中 包括 华人 新 移民 的 子女。 这些 这些 华二 代 代 对 他们 眼中 白人 主导 的 教育 体制 给 设定 的 天然 限制 也 更为 主导 的 教育 体制 给 设定 的 天然 限制 也 更为 敏感。。
由 年轻 的 美国 华裔 主导 、 致力于 通过 微信 传播 进步 理念 的 的 的 心声 项目 项目 发表 了 一 篇 篇 华二 代 代 藤校 毕业生 对 招生 招生 政策 的 ， ， 指出 ， 这些 名校 对 招生 政策 的 分析 ， 指出 ， 这些 名校 的 声望 本身 就 来自于 ， 文章 ， 这些 名校 的 声望 本身 就 来自于 ， 文章 ， 这些 名校 声望 本身 就 来自于他们与白人的紧密联系，名校也注定是“白人性”的维护者。那些想让孩子挤进名校的亚裔家长“误以为，他们维护白人至上，有朝一日也能跻身统治阶层”，结果却只会失望，因为“不论他们多么努力变白，系统白人至上主义必定确保他们永远只能靠近，卾无法。
无论 最高 法院 对 高校 招生 考虑 族裔 的 问题 作出 怎样 的 裁决 ， 仍然 难以 无法 改变 大学 招生 中 不 不 透明 的 弯弯绕 ， 亚裔 学生 距离 争取 心目 中 的 的 公平 公平 可能 还 很 遥远。 争取 到 心目 的 的 公平 公平 可能 还 很 遥远。。
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感谢阅读本期”海外华人札记” ;@nytchinese).