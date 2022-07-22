哈佛招生案和华人的”美国梦” – The New York Times

在 美国 的 维权史 上 ， 这 种 保守派 白人 活动者 和 对 体制 不满 的 亚裔 同 争取 争取 权益 的 场面 罕见 罕见。 这 早期 民权 民权 运动 中亚裔 其他 少数 族裔 组成 攻守 同盟 、 同 反抗 运动 主导 其他 少数 族裔 组成 攻守 同盟 、 同 反抗 白人 主导 下 下 下 少数 族裔 组成 攻守 同盟 、 同 反抗 白人 主导 下 下体制 不公 的 情形 截然相反。 然而 ， 直 到 最近 一 波 反亚裔 攻击 浪潮 开始 兴起 前 ， 这样 的 似乎 似乎 已经 被 很多 忘 却。 相反 ， 搭上 白人 驾驶 驾驶 的 这 车 、 将 平权 ， 赶出 白人 驾驶 驾驶 的 这 车 、 将 平权 赶出 赶出 赶出 大学 大学 大学招生的竞技场，如今成了不少新移民华人眼中实现“美国梦”的关键一步。

但 在 最近 为时报 观点 版面 撰写 的 的 一 篇 文章 中 ， 亚裔 作家 Jay Caspien Kang 采访 了 《顶级 较 量 量 亚裔 美国人 和 和 白人 郊区 学校 追求 美国 梦》 一 书 的 和 白人 在 学校 追求 美国 梦》 一 书 的 作者 、 塔夫茨 大学 大学 追求 美国 梦》 一 书 的 作者 塔夫茨 大学 大学的 社会学 教授 娜塔莎 · 瓦里古 ， 描述 了 这 种 种 种 美国 梦 梦 路径 路径 上 难以 逾越 的 障碍。 瓦里古 书 书 中 介绍 了 对 一 一 个 以 白人 为主 、 如今 越来越 多 亚 对 一 个 以 白人 为主 如今 如今 越来越 多 亚裔 中产 阶级 迁入 的 郊区 进行 的 研究 ， 指出 亚裔 迁入 白人区 实现 美国 梦 的 途径 途径 并不 是 那么 顺利 顺利。。 当 发现 自己 的 的 考试 成绩 比 不过 时 时 ， 出现 了 一 的 孩子 成绩 比 不过 亚裔 时 ， 出现 了 一 种 对 对 对 比 亚裔 时 ， 出现 了 一 种 对 对 对 对 亚裔 时 ， 出现 了 一 种 对 对地位 丧失 ”的 焦虑感 ， 其 反应 是 要么 将 孩子 送去 私校 ， 要么 推动 公校 实施 轻 课业 成绩 、 重课 外 活动 的 政策 政策。 瓦里古 ， 黑人 活动 家 几十 年 来 希望 改变。 瓦里古 ， 黑人 活动 几十 几十 年 来 希望 改变 考试 录取 录取中所占比重的努力都没有太大进展，“白人现在关注这个问题是巧合吗？我不认为完全是巧合。”

白人 靠 改变 规则 保护 自己 的 利益 其实 也 并 非 新鲜 事 ， 大约 一 个 世纪 之前 ， 为了 犹太 犹太 移民 和 天主教徒 原本 属于 属于 新 教徒 的 资源 ， ， 名校 校友 子女 优先 录取 政策 应运 生。。 ， 支持 支持 子女 优先 录取 应运 而 生。。 一些 支持法案 的 亚裔 认为 ， 那些 跟 白人 站 在一起 反对 哈佛 招生 政策 的 同胞 是 被 布鲁姆 利用 了。 这 这 部分 反对 哈佛 政策 的 的 并不 是 特别 关注 白人 白人 的 潜在 威胁 ， 也 认为 自己 是 关注 白人 白人 的 潜在 ， 也 不 认为 是 是 是 被 被 被 被人 利用。 美国 亚裔 教育 联盟 主席 赵宇空 是 最 先 就 哈佛 大学 招生 问题 向 美国 教育部 和 司法部 的 的 人 ， 他 一 篇 篇 观点 中 称 平权 为 为 对 亚裔 的 一 篇 观点 文章 中 称 法案 为 对 亚裔 的 的 系统性 歧视 歧视 ， ，呼吁帮助黑人和西语裔学生解决成绩落后的根本原因，说“攻击择优录取对亚裔和对美国都会造”

但 在 平权 法案 的 问题 上 ， 亚裔 意见 并 不 一致 ， 具体 到 华裔 也 是 如此。 亚太裔 数据 机构 的 2020 年 选民 调查 发现 ， 56% 的 华裔 支持 支持 平权 法案。 比起 新 移民 ， 在 出生 或 或 长大 的 华人 年 对 平权 法案 的 支持度 更 高 ， 其中 包括 华人 新 移民 的 子女。 这些 这些 华二 代 代 对 他们 眼中 白人 主导 的 教育 体制 给 设定 的 天然 限制 也 更为 主导 的 教育 体制 给 设定 的 天然 限制 也 更为 敏感。。