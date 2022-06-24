告别IE：一段前防火墙时代的互联网记忆 – The New York Times

欢迎 阅读 本 期 “海外 华人 札记” ， 我 是 常驻 纽约 的 华文 记者 荣筱箐。 每 周四 我们 将 一起 从 华人 视角 解读 探讨 探讨 新闻 热点 、 时报 精华 文章。 欢迎 点击 点击 探讨 新闻 热点 、 时报 精华 文章。 欢迎 点击 点击这里订阅，或推荐给朋友。
« Internet Explorer 11 » « .推特上 很多 人 直接 对 它 说 “安息 吧” ， 在 他们 眼中 这 款 26 岁 的 浏览器 已经 寿终正寝。 时报 的 一 篇 相关 报道 中 写道: «Explorateur Internet 不 了 了 ， 让 很多 人 怀念 ： 那 段 以 蓝 蓝 了 ， 让 很多 人 怀念 起 那 以 以 蓝 蓝 蓝 了 ， ， 很多 人 怀念 起 那 以 以 蓝 蓝 蓝色 小 写 e 标识 为 通道 ， 逃离 童年 的 卧室 、 大学 的 宿舍 和 办公室 格子 间 的 时光。。 而 对 像 我 这样 在 90 年代 的 中国 度过 的 人 来 说 ， ， ， 代表 的 是 一 种 的 人 来 说 ， ， ， 的 不仅仅 是 种 种 逃离 逃离， 还 是 一 种 对 互联网 作为 “知识 的 海洋” 的 敬意 ， 一 种 推倒人 与 人 之间 的 藩篱 、 向 陌生人 敞开 的 渴望 渴望 ， 一 对 对 鼠标 一点 天地宽 、 互联网 上 无 边界 的 笃信 对 鼠标 鼠标 一点 天地宽 、 上 上 无 边界 的 笃信 笃信 笃信 笃信 鼠标 鼠标 天地宽 天地宽 互联网 上 无 边界 的 的 笃信。
那 是 一 个 互联网 还 没有 被 网络 暴力 和 虚假 消息 污染 的 时代 ， 一 个 大多数 人 还 不 知道 防火墙 为 何 的 时代 时代。 当然 早 就 在 在 了 ， 甚至 对 现在 的 年轻人 听 起来 或许 像 了 ， 甚至 对 现在 的 来说 听 起来 或许 像 像 像谭。 但 ie 的 离开 提醒 着 我们 ， 那样 的 时代 曾经 存在 过。 只 不过 它 可能 再 也 不 会 回来 ， 就 像 ie 和 我们 一 不 回头 的 青春 青春。 就 像 像 和 一 去 不 的 的 青春。
1995 年 ， 微软 推出 ie 浏览器 、 美国人 开始 上网 遨游 的 时候 ， 我 正 穿 着 鞋套 小心翼翼 地 坐 在 大学 机房 的 286 电脑 前 ， 苦学 后来 也 没 能 用 上 的 的 DOS 系统 ， 那 老师 口 中 中 能 用 上 的 的 系统 ， 那 老师 口 中 中 的«网» 指 的 还是 学校 、 机关 内部 的 局域网。 1997年 我 刚刚 毕业 参加 工作 时 ， 互联 联 才 刚 开始 在 走入 普通 普通 人 的 生活 ， 正 是 那 那 独霸 市场 的 浏览器。。 年 ， 我 是 那 时候 独霸 市场 的 浏览器。。 1998 年 我 我 我 我供职 的 电台 有 了 第一 部 联网 电脑 ， 上网 要 靠 电话 拨号 ， 因为 昂贵 大家 都 不 敢 时间 时间 使用。 就 脱口秀 演员 呼兰 在 《脱口秀》 中 中 所 的 ， ， 上网 是 把 所有》 中 中 所 的 ， 上网 就 把 所有 所有 所有 想 想 想看的网页都打开，然后断掉网络慢慢看，所谓上网冲浪，“就是在互联网的海洋里蘸一下刹一下刹一与”
即使 如此 ， 互联网 上 获取 信息 的 畅通 无阻 仍然 让 我们 着迷。 我 和 电台 的 年轻 同事 在 下载 下载 的 第一 部 文件 就 就 那 一 年 轰动 的 的 斯塔尔 ， ， 拿 着 中 英 词典 一时 的 斯塔尔 报告 ， 手里 拿 着 英 词典 词典 词典 ， ， ，伴 着 拨号 联网 时 路 由器 愉快 的 轰鸣 ， 我们 在 这 份 453 页 的 报告 里 津津 有味 地 读 着 美国 总统 和 女 实习生性 丑闻 细节。 在 中国 南方 那 座 雨 雨 的 的 一 办公室 办公室 里 里 我们 成为 雨 的 城市 一 间 办公室 里 里 我们 成为 2000万在 网 上 读 过 这 份 报告 的 人 之一。 主持 报告 的 独立 检察官 肯 · 斯塔尔 肯定 并 知道 知道 ， 因为 敢 总统 叫板 叫板 ， 时候 他 曾 几 几 个 不 懂 美国 两 党 争 他 曾 被 几 个 不 懂 两 两 之 争 却 却 却向往清廉政治的中国年轻人当成了神。
也 是 在 1998 年 ， 克林顿 总统 访问 了 上海。 百忙 之中 他 抽空 走访 了 一 个 当地 的 网 吧 ， 与 一些 上网 的 的 交流 ， 并 网吧 吧 ， 登陆 了 白宫 的 网站 ， 了 自己 刚刚 刚刚 在 中国 白宫 的 网站 听到 了 自己 刚刚 刚刚 刚刚 在 中国 发表讲话。 新闻 报道 的 录像 里 ， 他 满脸 笑容 ， 看上去 很 满意 ， 而 这 家 名 为 为 为 为 为 早 的 网 吧 网吧 可以 说 是 上海 乃至 中国 最 早 网 吧 吧 ， 1997 年 申请 了 26 张相关 证照才 得以 的 网 吧 吧 ， 1997 年 了 了 26 张相关 证照才 得以 得以开业。 1999 年 ， 我 开始 申请 来 美国 留学 的 时候 ， 网 吧 已经 在 中国 遍地 开花。 从 查 资料 、 了解 大学 大学 到 申请 ， 我 几乎 是 资料 里 通过 通过 完成 了 申请 那时候 泡网 吧 是 还 里 件 完成 了 申请 那时候 泡网 吧 吧 吧 还 是 件 高 了。 那时候 泡网 吧 吧 吧 还 是 高 高.上的事，网吧里的人个个看上去都是一副踌躇满志的样子，觉得一网在手就握住了未来。
互联网 什么 时候 又 开始 变回 局域网？ 这个 问题 我 说 不 清楚 ， 就 像 说 不 清 一 棵 下 下 第 几 片 就算 进入 进入 了。 虽然 现在 回忆 起来 当时 的 网络 似乎 百无 禁忌 但 《连线》 起来 当时 当时 的 似乎 百无 禁忌 ， 但 连线》》》 杂志早 在 1997 年 已经 介绍 ， 中国 在 此前 一 年 已经 开始 建设 防 火墙。 我 来 美国 留学 的 2000 年 ， 克林顿 就 就 互联网 发表 讲话。 毫无疑问 ， 中国 试图 压制 互联网 ， ， 他 说。 祝 他们 他们 ， 中国 试图 压制 互联网 ， 他 他 说。 祝 他们 他们 他们 他们 好 好 好 好 好 好运。 那 就 像 把 果冻钉 在 墙 上 一样。 ”在 2018 年 时报 发表 的 系列 报道 报道 中国 规则 规则 中 ， 关于 互联网 的 一 章 就 是 以 的 这 句 句 话 开场 ， ， 他 说 互联网 最终 这 这 句 话 作为 开场 ， 他 说 ， 互联网 最终 最终 会 会 这 句 话 话 开场 ， 他 说 ， 最终 最终 最终 会 会 会把 中国 推向 民主。 一 个 国家 怎么 可能 控制 如此 自由 流动 的 东西 ， 同时 还 指望 保持 科技 活力 活力？ 肯定 是 付出 点 点 什么 的 他 错 了 ， ， 文章 说 说。 点 什么。 他 错 ， ， ， 文章 说 说。
到 了 2010 年 ， 谷歌 因为 不堪忍受 中国 的 网络 审查 宣布 退出 中国 市场。 几 年 后 我 回 中国 时 发现 ， 承担 着 我 的 全部 日常 的 的 中国 发现 不 开 了 ， 心中 大 有 一 种 种 得 了 了 中国 ， ， 心中 有 一 种 种 得 了 了 了 中国 却整个 世界 ”的 无奈。 但 到 了 这 几 年 ， 领 英 、 爱彼 迎 关闭 中国 业务 都 已经 算 不 上 新闻 ， 而 在 美国 长大 奥运 滑雪 冠军 谷爱凌 说 在 中国 ， 任何 人 都 的 奥运 滑雪 谷爱凌 谷爱凌 说 在 中国 任何 人 都 可以 下载 下载 下载 翻 翻 说 说 在 中国 任何 人 都 可以 下载 下载 下载 翻 翻墙 上网 却 引发 了 中国 网友 的 强烈 反弹。。 实际上 ， ， 我 不 是 ‘任何 人’ ， ”一 社交 社交 媒体 用户 回贴 说。。 实际上 ， 我 使用 是 是 违法 的。 回贴。 年 实际上 ， 我 使用 使用 是 违法 的。。。 年 年 ， 中 英文 英文网站 在 中国 都 被 屏蔽 后 ， 中文网 的 一 位 创办人 一度 对 其 重开 还 曾 充满 信心。 至今 至今 封禁 已 达 年 ， ， 毫无 迹象 ， 中国 的 防火墙 倒 是 越来越 滴水 ，。 松动 ， 中国 的 防火墙 倒 是 越来越 滴水 不漏。
当然 ， 情况 也 并 不 全 是 令 人 悲观 的。 时报 最近 的 一 篇 文章 分析 了 中 网络 网络 世界 在 相互 隔绝 之下 仍然 相互 影响 关联 的 现象 ， 文 中 写道 ： éridère仍 存在 零散 的 联系 ， 既 说明 互联网 可以 打破 民族主义 堡垒 的 想法 是 错误 的 ， 也 说明 网络 可以 可以 越 过 边界 和 审查。。。 说明 网络 可以 越 过 和 审查 审查。 ”
如果 真 是 这样 ， 我们 这 一 代 人 对 ie 的 落幕 大概 也 不 必 太过 感伤 吧。 你 对 对 觉得 或 互联网 青葱 青葱 时代 有 的 记忆 ， 你 觉得 墙 永远 阻隔 互联网 的 自由？ 来 来 觉得 墙 跟 阻隔 互联网 的 吗？ 欢迎 来 来 信 信 我们 我们 分享 吗？ 欢迎 来 来 信 信 跟 我们。
读者来鸿
上期 我们 就 唐山 打人 事件 讨论 了 暴力 事件 现场 旁观者 是否 会 出手 帮助 受害人 的 问题 ， 哥伦比亚 大学 工作 工作 学院 的 高琴 在 来信 中 跟 我们 分享 了 的 的 研究 团队 发布 发布 的 报告 《分享 了 她 的 研究 团队 新近 发布 的 报告 《种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 她 的 研究 团队 新近 发布 的 报告 《种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族 种族.歧视 改变 了 我 的 日常 生活 ”: Covid-19 疫情 期间 纽约市 和 加利福尼亚州 华裔 居民 的 种族 歧视 经历 与 警惕 状态》。 在 来信 来信 ： ： ： 我们 研究 发现 ， 在 美国 目 睹 ： ： ： 我们 研究 发现 ， 在 美国 睹 种族 歧视 和 攻击 事件 事件 事件 事件 ， ， 在 目 睹 种族 歧视 攻击 攻击 事件 事件 事件 事件 事件 事件 ， ， 在 目 睹 种族 和 攻击 事件 事件 事件时 ， 是 出手 相助 还是 自我 保护 ， 很多 人 也 犹豫 挣扎 ， 若 当时 未 出手 相助 往往 事 有 有 懊悔 、 愧疚 自责 心理 心理。。 高琴 以 采访 到 的 一 位 化名 为 心理。 华人 例 例 采访 到 的 一 位 化名 为 为 的 华人 例 例 例 例 ， ， ，他 曾 在 曼哈顿 亲眼目 睹 了 一 位 华裔 老妇人 被 人 用 种族 歧视 的 语言 谩骂 ， 没有 旁人 或 或 帮助 她 ， 想 上 前 与 攻击者 理论 他 也 也 被 他 被 打 的 母亲 攻击者 理论 他 也 被 担心 他 被 打 的 拉开 拉开 了。John 对 研究 人员 说: «虽然 很 难 克服 被 攻击 的 恐惧 ， 但 我 后悔 自己 在 那 一 天 未 曾 那 位 位 老妇人 出来。 今后 我 不 会 再 沉默 了。 我 希望 多 的 华裔 能够 会 再 沉默 了。 我 更 多 的 华裔 能够 能够 能够 站 了 了。 我 更 多 的 华裔 能够 能够 能够出来,共同做出一些改变。”
另 一 位 未 具名 的 读者 在 来信 中 表示 ， “作为 中国 女性 ， 我 希望 能够 看见 更 多 中国 中国 男性 站 为 女性 发声 发声 ， 权利 的 一方。 去 教育 说服 其他 的 男性。 这 读者 认为 认为。 去 教育 说服 其他 的 男性。 这 位 读者 认为 认为 认为 认为唐山 事件 中 不仅 现场 的 男性 旁观者 没有 出手 帮助 受害人 ， 事后 在 没有 人身 危险 的 网络 上 ， 也 很少 有 男性 出来 公道话 ， ， 有的 为 没有 出手 的 的 目击者 开脱 ， 或 ， 这 为 没有 出手 的 的 目击者 ， 或 否认 这 起 起事件涉及性别不平等问题，这就等于男性选择了站在女性的对立面。
近期不容错过的文章还有：
-
中国 疫情 封控令 经济 陷入 停滞后 ， 本 就 因 债务 问题 陷入 危机 的 房地产 行业 遭到 进一步 打击。 新 价格 价格 下跌 ， 潜在 愈发 谨慎 谨慎 这 对 整体 经济 是 是 个 坏 消息。 （阅读 中文 整体 整体 来说 是 个 坏 消息。 （阅读 本文 中文 中文版）
-
在 俄 乌 边境 上 的 乌克兰 小城 利 西昌斯克 ， 俄罗斯 全面 发动 宣传 攻势 ， 导致 很多 留守 的 居民 ， ， 对 他们 的 冷枪 来自 乌克兰 士兵 ， 只有 军队 才 才 能 他们 获得 解放。 士兵 ， 只有 军队 才 能 使 他们 获得 解放。
-
日本 导演 早川 千绘 的 故事 片处 女作 《75 终老 计划》 获得 戛纳 电影节 的 特别 提名 奖。 很多 说 说 ， 对 老龄化 的 日本 日本 社会 说 ， 影片 讲述 讲述 的 未来 政府 向 75 岁 以上 提供 提供 影片 中 讲述 的 未来 政府 向 75 岁 以上 提供 提供 提供 安乐死 安乐死 安乐死的故事或许并非天马行空的想象，更像是预见了即将发生的现实。
-
陈果仁案 40 年 后 ， 亚裔 仍 未 摆脱 恐惧 与 不安。 1982 年 ， 住 在 底特律 附近 的 华裔 美国人 陈果仁 被 两 名 白人 用 棒球 棍 追打。。 他 逝世 40 周年 之后 ， 许多 亚裔 美国人 追打。 在 他 逝世 40 周年 之后 ， 许多 亚裔 美国人 美国人仍然生活在对种族主义和肢体暴力的恐惧之中。（阅读本文中文版）
-
1949 年 ， 一 对 姐妹 意外 被 分隔 在 金门 与 福州。 她们 的 侄女 、 布朗 大学 东亚 研究 教授 李竹青 在 《的 女儿们 女儿们》 一 中 讲述 了 她们 的 故事 ， 以 其中 一 人 年 艰难 了 她们 的 故事 ， 以 一 人 几十 年 艰难 艰难 寻亲 寻亲的视角，揭示了在动荡年代人们为生存做出的选择，以及意识形态对个人命运的拉扯。
-
一 家 “非单一 配偶制” 的 倡导 组织 最近 致信 Facebook ， 要求 其 允许 用户 在 个人 账号 上 标示 出 自己 的 多 个 亲密 伴侣。 该 组织 创始人 认为 关系 正常化 将 是 继 继 伴侣。 该 组织 创始人 开放式 关系 正常化 将 是 继 继 继 正常化 运动 之后 之后 开放式 关系 将 是 是 继 继 继 正常化 运动 之后的新篇章。
感谢阅读本期 »海外华人札记 » ;@nytchinese).