告别IE：一段前防火墙时代的互联网记忆 – The New York Times

也 是 在 1998 年 ， 克林顿 总统 访问 了 上海。 百忙 之中 他 抽空 走访 了 一 个 当地 的 网 吧 ， 与 一些 上网 的 的 交流 ， 并 网吧 吧 ， 登陆 了 白宫 的 网站 ， 了 自己 刚刚 刚刚 在 中国 白宫 的 网站 听到 了 自己 刚刚 刚刚 刚刚 在 中国 发表讲话。 新闻 报道 的 录像 里 ， 他 满脸 笑容 ， 看上去 很 满意 ， 而 这 家 名 为 为 为 为 为 早 的 网 吧 网吧 可以 说 是 上海 乃至 中国 最 早 网 吧 吧 ， 1997 年 申请 了 26 张相关 证照才 得以 的 网 吧 吧 ， 1997 年 了 了 26 张相关 证照才 得以 得以开业。 1999 年 ， 我 开始 申请 来 美国 留学 的 时候 ， 网 吧 已经 在 中国 遍地 开花。 从 查 资料 、 了解 大学 大学 到 申请 ， 我 几乎 是 资料 里 通过 通过 完成 了 申请 那时候 泡网 吧 是 还 里 件 完成 了 申请 那时候 泡网 吧 吧 吧 还 是 件 高 了。 那时候 泡网 吧 吧 吧 还 是 高 高.上的事，网吧里的人个个看上去都是一副踌躇满志的样子，觉得一网在手就握住了未来。

互联网 什么 时候 又 开始 变回 局域网？ 这个 问题 我 说 不 清楚 ， 就 像 说 不 清 一 棵 下 下 第 几 片 就算 进入 进入 了。 虽然 现在 回忆 起来 当时 的 网络 似乎 百无 禁忌 但 《连线》 起来 当时 当时 的 似乎 百无 禁忌 ， 但 连线》》》 杂志早 在 1997 年 已经 介绍 ， 中国 在 此前 一 年 已经 开始 建设 防 火墙。 我 来 美国 留学 的 2000 年 ， 克林顿 就 就 互联网 发表 讲话。 毫无疑问 ， 中国 试图 压制 互联网 ， ， 他 说。 祝 他们 他们 ， 中国 试图 压制 互联网 ， 他 他 说。 祝 他们 他们 他们 他们 好 好 好 好 好 好运。 那 就 像 把 果冻钉 在 墙 上 一样。 ”在 2018 年 时报 发表 的 系列 报道 报道 中国 规则 规则 中 ， 关于 互联网 的 一 章 就 是 以 的 这 句 句 话 开场 ， ， 他 说 互联网 最终 这 这 句 话 作为 开场 ， 他 说 ， 互联网 最终 最终 会 会 这 句 话 话 开场 ， 他 说 ， 最终 最终 最终 会 会 会把 中国 推向 民主。 一 个 国家 怎么 可能 控制 如此 自由 流动 的 东西 ， 同时 还 指望 保持 科技 活力 活力？ 肯定 是 付出 点 点 什么 的 他 错 了 ， ， 文章 说 说。 点 什么。 他 错 ， ， ， 文章 说 说。

到 了 2010 年 ， 谷歌 因为 不堪忍受 中国 的 网络 审查 宣布 退出 中国 市场。 几 年 后 我 回 中国 时 发现 ， 承担 着 我 的 全部 日常 的 的 中国 发现 不 开 了 ， 心中 大 有 一 种 种 得 了 了 中国 ， ， 心中 有 一 种 种 得 了 了 了 中国 却整个 世界 ”的 无奈。 但 到 了 这 几 年 ， 领 英 、 爱彼 迎 关闭 中国 业务 都 已经 算 不 上 新闻 ， 而 在 美国 长大 奥运 滑雪 冠军 谷爱凌 说 在 中国 ， 任何 人 都 的 奥运 滑雪 谷爱凌 谷爱凌 说 在 中国 任何 人 都 可以 下载 下载 下载 翻 翻 说 说 在 中国 任何 人 都 可以 下载 下载 下载 翻 翻墙 上网 却 引发 了 中国 网友 的 强烈 反弹。。 实际上 ， ， 我 不 是 ‘任何 人’ ， ”一 社交 社交 媒体 用户 回贴 说。。 实际上 ， 我 使用 是 是 违法 的。 回贴。 年 实际上 ， 我 使用 使用 是 违法 的。。。 年 年 ， 中 英文 英文网站 在 中国 都 被 屏蔽 后 ， 中文网 的 一 位 创办人 一度 对 其 重开 还 曾 充满 信心。 至今 至今 封禁 已 达 年 ， ， 毫无 迹象 ， 中国 的 防火墙 倒 是 越来越 滴水 ，。 松动 ， 中国 的 防火墙 倒 是 越来越 滴水 不漏。

当然 ， 情况 也 并 不 全 是 令 人 悲观 的。 时报 最近 的 一 篇 文章 分析 了 中 网络 网络 世界 在 相互 隔绝 之下 仍然 相互 影响 关联 的 现象 ， 文 中 写道 ： éridère仍 存在 零散 的 联系 ， 既 说明 互联网 可以 打破 民族主义 堡垒 的 想法 是 错误 的 ， 也 说明 网络 可以 可以 越 过 边界 和 审查。。。 说明 网络 可以 越 过 和 审查 审查。 ”