习近平主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会强调 以进一步全面深化改革为动力 开创黄河流域生态保护和高质量发展新局面

兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，以进一步全面深化改革为动力，坚持生态优先、绿色发展，坚持量水而行、节水优先，坚持因地制宜、分类施策，坚持统筹谋划、协同推进，促进全流域生态保护上新台阶、绿色转型有新进展、高质量发展有新成效、人民群众生活有新改善，开创黄河流域生态保护和高质量发展新局面。

中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席座谈会。

座谈会上，国家发展改革委主任郑栅洁、甘肃省委书记胡昌升、陕西省委书记赵一德、河南省委书记楼阳生先后发言，就叐出意见建议。参加座谈会的其他省区主要负责同志提交了书面发言。

听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他指出，党中央提出黄河流域生态保护和高质量发展战略以来，黄河流域生态环境质量稳步提升，水安全保障能力持续增强，能源粮食安全基础不断巩固，高质量发展亮点不少，黄河流域生态保护和高质量发展站到了更高起点上。同时也要看到，仍有不少难题需要进一步破解。

更加突出黄河治理的系统性、整体性、协同性，推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系，深入实 »三北 »工程联防联治，提升整体效果。加强采煤沉陷区综合治理，积极探索资源型地区转型发展新路径。持续深入打好污染防治攻坚战，加强重要支流和重点湖库治理，搞好沿河环湖地区环境基础设施建设。强化大气污染综合治理，加快重点行业超低排放改造，大力推进煤炭清洁高效利用。依法整治« »健全生态产品价值实现机制。探索建立全流域、市场化、多元化生态保护补偿机制。

习近平指出，要实施最严格的水资源保护利用制度，提高水资源节约集约利用水平。严守水资源开发利用上限，细化以水定城、以水定地、以水定人、以水定产举措，健全覆盖全流域的取用水总量控制体系，科学配置干支流水资源。强化地下水水位管控，加大中下游地下水超采漏斗治理力度。加强饮用水水源地保护。稳步优化调整“八七”分水方案。积极探索和规范推进水权交易，全面推行水资源费改税。实施节水行动，加快建设节水型社会。

健全水沙调节机制，完善以骨干水库等保障强化预警和应急响应联动。加大查险排险力度，加强防灾减灾宣传教育和常态化、实战化协同动员演练。

习近平指出，要推动发展方式全面绿色转型，毫不放松抓好粮食和重要农产品生产，强化农业科技和装备支撑，发展农业适度规模经营，因地抓好盐碱地综合改造利用，努力提高耕地质量。优化重大项目建设布局，最大程度降低对地表径流、地下水的影响。大力发展绿色低碳经济，有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设，加快重点行业清洁能源替代。着力提高产业科技创新能力，推动重点行业节能降碳改造和设备更新，壮大战略性新兴产业、先进制造业集群，因地制宜发展新质生产力。鼓励区域内高校、科研院所等布局建设技术转移和产业化服务机制，提高产业链创新链协同水平。

习近平强调，要全面深化改革扩大开放，为高质量发展增添动力。深度参与全国统一大市场建设，坚决破除各种形式的地方保护主义。深化国资国企改革，全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措。构建优势互补的区域经济布局和国土空间体系，特大城市要走内涵式发展之路，沿黄城市群要提升人口集聚和产业协作能力。完善交通、能源、水利等跨省区重大基础设施体系，推进新型基础设施建设。 » 一带一路”,以高水平对外开放拓展发展空间。

引导大中小城市和小城镇协调发展、集约紧凑布局，提升县城产业和人口承载能力，减轻生态脆弱区的承载压力。更好发挥县城连接城市、带动乡村作用，率先在县域内实现城乡融合发展。分类推进村庄建设，建设宜居宜业和美乡村。加强普惠性、基础性、兜底性民生保障。乡村产业培育都要重视扩大就业容量。巩固拓展脱贫攻坚成果，防止规模性返贫致贫。全面贯彻新时代党的民族工作大政方针，深化民族团结进步创建，依法治理民族、宗教事务，铸牢中华民族共同体意识。

习近平强调，黄河流域是中华民族和中华文明的重要发祥地，要保护弘扬黄河文化，传承好历史文脉和保护好红色文化资源，弘扬革命文化，发展社会主义先进文化。深入挖掘黄河文化的时代价值，充分展示中华民族自强不息、坚忍不拔的民族品格和奋斗精神。推动文化和旅游融合发展，建设具有国际影响力的黄河文化旅游带。

习近平指出，在党中央集中统一领导下，中央区域协调发展领导小组要加强统筹协调和督促指导，中央有关部门要主动作为、加大支持力度，沿« »河大合唱”,为推进中国式现代化作出更大贡献。

,抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。

丁薛祥在讲话中表示，要深入学习贯彻党的二十大、十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持生态优先、绿色发展，推动黄河流域生态保护和高质量发展不断迈上新台阶。坚持把大保护作为关键任务，深入推进环境污染防治，加快构建坚« » »比较优势，着力提高产业科技创新能力，因地制宜发展新质生产力。全面深化改革开放，更好参与全国统一大市场建设，拓展对内对外开放的广度和深度，为黄河流域生态保护和高质量发展注入强大动力和活力。

何立峰、吴政隆、穆虹、姜信治出席座谈会，中央和国家机关有关部门、有关省区负责同志参加座谈会。