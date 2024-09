▷ Chaînes TV du parti Équateur contre Pérou en vivo et en ligne par Eliminatorias 2026 | Mexique, États-Unis et Espagne | MÉLANGER

Vivez des situations différentes, Équateur et Pérou medirán forces en el marco de la octava jornada de las Éliminatoires au Mondial 2026 avec la seule expédition pour atteindre les trois points. Le duel se disputera este mardi 10 septembre à 16h00 à Quito et Lima . Le cotejo se disputera au stade Rodrigo Paz Delgado. Continuez, consultez tous les canaux et services de streaming qui transmettent EN VIVANT et EN LIGNE le parti dans différents pays du monde.

Depuis l’Équateur, les membres de La Tri peuvent poursuivre le duel contre la Blanquirroja por El Canal del Fútbol (ECDF) et Teleamazonaspendant que les péruviens lo seguir à través de América Television (Canal 4), América tvGO, ATV et Movistar Deportes (Canal 3).

Si vous vous trouvez à Argentinevous pourrez voir le Équateur contre Pérou par DirecTV Sports et DGO. Par ailleurs, au Venezuela, il est transmis via Venevisión et Simple Plus.

AUF TV, Antel TV et DirecTV Sports ils passent aussi le Équateur-Pérou en Uruguay. Depuis Bolivie par TiGo Sports 3 et en Chili par Disney Plus (ESPN).

Fr Mexique le signal de Pérou-Équateur je viendrai par les écrans de SKY Sportstandis que dans États-Unis tendrás que contractar el service streaming de Fanatiz.

Dans les pays de Centroamérica se verá por Claro Sports 2.

Enfin, en Espagne vous aurez tendance à synthétiser le composez le 7 de Movistar+.

¿Qué canal transmettre l’Équateur contre le Pérou pour les Eliminatorias al Mundial 2026 ?

Pays Chaînes TV Équateur El Canal del Fútbol (ECDF) et Teleamazonas Pérou América TV, Movistar Deportes et ATV Chili Disney Plus et ESPN Argentine DirecTV Sports et DGO Bolivie TiGo Sports 3 Mexique SKY Plus États-Unis Fanatiz Espagne Movistar+ (Appelez le 7) Venezuela Venevisión et Simple TV Amérique centrale Claro Sports 2 Uruguay AUF TV, Antel TV et DirecTV Sports

Comment voir l’Équateur contre le Pérou via SKY Sports depuis le Mexique ?

Le match Équateur contre Pérou sera transmis au Mexique de manière exclusive par SKY Sports, sur les chaînes suivantes :

SKY Sports au Mexique – Canal 534, 535 et 536

SKY Sports HD au Mexique – Canal 1534, 1535 et 1536

Liens pour voir l’Équateur contre le Pérou depuis le Mexique via SKY+

Ensuite, vous trouverez les liens officiels de streaming pour télécharger les applications mobiles qui peuvent voir la partie Équateur contre Pérou à partir de votre téléphone portable, tablette, PC ou Smart TV.

Comment voir l’Équateur contre le Pérou via Movistar Plus depuis l’Espagne ?

En Espagne, vous pouvez voir le duel entre l’Équateur et le Pérou en direct sur Movistar Plus+ (canal généraliste avec numéro 7) canal de télévision que vous trouverez disponibles avec Movistar Plus. Si vous avez des informations sur le service, vous pouvez également profiter du signal en passant par un appareil mobile.

Équateur contre Pérou contre les États-Unis via Fanatiz

Si vous vous trouvez aux États-Unis et souhaitez poursuivre le duel entre l’Équateur et le Pérou, vous pouvez passer par le service de streaming de Fanatiz.

