الحسينية ، مصر – من شرفة أحد المستشفيات المصرية ، شقّت صرخة إحدى الممرضات سكون الليل لتعلن المستشفيات المصرية ، شقّت صرخة إحدى الممرضات سكون الليل لتعلن المستشفيات المصرية ، شقّت صرخة إحدى الممرضات سكون الليل. أحمد نافع, الذي كان يقف خارج المبنى, اندفع بسرعة متجاوزا حارس الأمن إلى غرفة العناية المركزة ليجد عمته التي تبلغ من العمر 62 عاما قد فارقت الحياة. وسط مشاعر الغضب ، أخرج نافع هاتفه المحمول وبدأ بالتصوير. بدا أن إمدادات الأكسجين في المستشفى قد نفدت. وكانت شاشات المراقبة تطلق صفيرها ، وممرضة تبدو عليها علامات الصدمة قد انزوت في أحد أركان الغرخدوا عليها علامات الصدمة قد انزوت في أحد أركان الغرخدوايا عليها علامات الصدمة قد انزوت في أحد أركان الغرخدوايا عليها علامات الصدمة قد انزوت في أحد أركان الغرخدوايا عليها علامات الصدمة قد انزوت.

أربعة مرضى على الأقل فارقوا الحياة ..

انتشر مقطع الفيديو الذي التقطه نافع ، ومدّته 47 ثانية، انتشارًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الجاري ، وفيه تظهر الفوضى في مستشفى الحسينية المركي عنتور عناتوات الشهريه. ومع تزايد حدّة الغضب نفت الحكومة المصرية نفاد الأكسجين من المستشفى. فقد ذكر تصريح رسمي ، صدر في اليوم التالي للواقعة ، أن المرضى الأربعة كانوا يعانون من ماعفات »وأن وفاتتأن المرضى الأربعة كانوا يعانون من ماعفات» وأن وفاتتأن المرضى الأربعة كانوا يعانون من ماعفات »وأن وفاتتأن المرضى الأربعة كانوا يعانون من مضاعفات» وأن وفاتتأن المرضى الأربعة كانوا يعانون من ماعفات ” قامت النيابة باستجواب نافع ، وألقى المسؤولون باللوم عليه لانتهاكه القواعد التي تمنع الزيارات والتصياكه القواعد التي. لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة النيويورك تايمز كشف شيئًا آخر. ذكر شهود عيان, من بينهم أفراد الطاقم الطبي وأقارب المرضى, في لقاءات أجريناها معهم, أن ضغط الأكسجين قد انخفض إلى مستويات متدنية جدا, وأن ثلاثة مرضى على الأقل, وربما أربعة, قد ماتوا بسبب نقص الأكسجين. يذكر أيضا أن عدة أطباء في كل من مصر والولايات المتحدة قد أجروا تحليلا دقيقا للمقطع المصور وأكدوا أن حالة الفوضى التي عمت غرفة العناية المركزة إنما تشير إلى تقطع في إمداد الأكسجين. وتبين أن نقص الأكسجين الذي أودى بحياة المرضى كان نتيجة لسلسلة من المشاكل التي يعاني منها المستشفى. فبينما كان المرضى يتعرضون للاختناق في غرفة العناية المركزة, كان هناك تأخير لمدة ساعات على وصول شحنة أكسجين تم طلبها في وقت سابق, ولم تنجح أيضا محاولات استخدام الأكسجين الاحتياطي. قال أحد الأطباء بالمستشفى ، الذي رفض الكشف عن هويته خشية التعرّض للاعتقال: “لن ندفن رؤوسنا في الرماك وربت عنتال. يمكن للعالم أجمع أن يقرّ بأن لديهم مشاكل ؛ أما نحن فلا. «

لم يكن اندفاع الحكومة إلى إنكار الواقعة إلا مثالا آخر على غياب الشفافية بشأن استجابتها لنكار الواقعة لا مثالا آخر على غياب الشفافية بشأن استجابتها لأزمة كوفيد نتشت الشفافية. رأى كثيرٌ من المصريين في المقطع الذي صوّره نافع مشهدا نادرًا وغير مألوف للخسائر الفعلية المقطع الذي صوّره نافع مشهدا نادرًا وغير مألوف للخسائر الفعلية المقطع الي صوّره نافع مشهدا نادرًا وغير مألوف للخسائر الفعلية المقطع الي صوّره نافع مشهدا نادرًا وغير مألوف للخسائر الفعلية المقطع الي صوّره نافع مشهدا. أقرّت الحكومة المصرية بوفاة أربعة أشخاص في غرفة العناية المركزة يوم الثاني من يناير ، لكنها نفت العناية المركزة يوم الثاني من يناير.